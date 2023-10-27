Как Бивол стал лучшим российским боксером?

Называет себя плодом СССР.

В 2022 году Дмитрий Бивол сенсационно победил Сауля Альвареса, а потом разобрался с идущим на рекорде 44-0 Хильберто Рамиресом. После этого журнал The Ring признал Бивола бойцом года.

Почему это звание оправдано и что делает Бивола главным российским боксером прямо сейчас.

Бивол рос на фильмах с Джеки Чаном, а отец ради карьеры сына перевез всю семью в Санкт-Петербург

Дмитрий Бивол вырос в молдавско-корейской семье в киргизском городе Токмак. Кумирами его детства были не боксеры, а звезды боевиков – Джеки Чан и Брюс Ли. «Боевые искусства всегда были по телевизору. Конечно, мне захотелось тоже это уметь – в итоге мы пришли в секцию ушу».

Но ушу оказалось мало похожим на боевики, поэтому Бивол с отцом выбрали бокс. Отец – Юрий Иванович Бивол – служил в ВДВ в Германии и сам боксировал в молодости. Именно он уговорил тренера принять шестилетнего сына в секцию.

В то время семья Бивола зарабатывала работой в полях – выращивала и продавала лук. «Наше поле было в 10-15 км от Токмака… Когда сбор начинался, мы на ночь оставались на поле. Но все равно я каждый день вечером в 17:00 отвозил Диму на тренировку. Забирал и возвращался опять на поле», – вспоминал Юрий Бивол.

Дмитрий Бивол был крупным ребенком – уже во втором классе он побеждал четвероклассников на соревнованиях. Он долго шел без поражений и впервые проиграл в Канте после того, как ему удалили аппендикс. Позже стало понятно, что для развития таланта и построения карьеры нужно переезжать в Казахстан или Россию.

В 2000 году Юрий Бивол уехал в Санкт-Петербург, где работал водителем маршрутки, а в 2002-м – перевез туда всю семью. Сначала они жили вдевятером в двухкомнатной квартире. Вскоре Бивол-старший отвел сына во Дворец пионеров – там началась работа у заслуженного тренера России Николая Исаева.

В 2011 году Исаев переехал в Кингисепп, а Бивол перешел к Геннадию Машьянову, который остается его тренером и сейчас. Машьянов слегка изменил стиль Бивола: поставил ему новые комбинации, снизил упор на челнок, чтобы экономить силы.

По совету Машьянова Бивол в 2014 году дебютировал в профессионалах. Любительская карьера завершилась с рекордом 268-15.

Бивол полностью контролирует бои и нейтрализует сильные стороны любых соперников

В профессионалах как будто ничего не поменялось: Бивол легко разбирался с оппонентами и закончил первые шесть боев досрочно, а уже в седьмом – завоевал временный титул WBA.

Поединки Бивола не всегда получались зрелищными, зато он контролировал их полностью. Многие соперники ломались не из-за пропущенных ударов, а просто потому что у них ничего не получалось – настолько доминирующим и удушающим был стиль Бивола.

«У меня нет задачи выйти на ринг и всеми правдами-неправдами выключить человека… Скорее, поставить соперника в такое неудобное положение, чтобы он просто хотел, чтобы бой завершился. Когда он бьет и промахивается, хочет что-то сделать, а у него не получается… Вот это мне нравится».

Бивол контролирует поединки работой ног: он всегда на мысках, готов резко сократить дистанцию для атаки и тут же отойти, не давая противнику попасть в ответ. Передней рукой он измеряет расстояние, прощупывает блок, финтит, использует ее для силового джеба. В обороне держит высокий блок и ловит большое количество ударов перчатками.

На протяжении 12 раундов Бивол предельно собран: он не расслабляется, не играет на публику и не устает. Он работает четко, прощупывает соперника и время от времени взрывается жесткими очередями. Безостановочное движение задает поединку ритм, из которого любому сопернику очень тяжело вырваться.

В итоге каждый бой проходит по практически одному сценарию – показатели часто совпадают вне зависимости от уровня оппонента. С Исааком Чилембой, у которого на данный момент девять поражений, Бивол донес 154 удара против 73 ударов противника. С Саулем Альваресом – 152 удара против 84.

Бивол забирает инициативу, выигрывая поединки джебов: Альварес (хотя это не его излюбленный удар) донес всего 10 джебов из 229 выброшенных. А вот Салливан Баррера обладает хорошим джебом, но против Бивола попал те же 10 раз из 333 попыток.

Бивол – продолжатель советской школы бокса. Себя называет плодом СССР

Бивол – воплощение советской школы бокса. Он впитал лучшее сразу от трех больших тренеров: Вячеслава Шарапова (первый тренер Бивола), Николая Исаева и Геннадия Машьянова. И каждый из них привил бойцу подвижный бокс с минимумом пропущенных ударов.

Очень широкая стойка, постоянный челнок, прямые хлесткие удары при внешней расслабленности тела и рук. Настолько яркого представителя советской школы в профессионалах не было со времен Юрия Арбачакова. Да, советская школа есть и в боксе Усика, и у Ломаченко, но не в такой беспримесной форме.

Бивол почти без изменений перенес в профессионалы стиль, который в представлении многих больше подходит любителям. И с его помощью победил одного из лучших бойцов последнего десятилетия.

«Практически мексиканцу показали наш советский бокс, который мы все время культивировали», – комментировал победу над Альваресом Юрий Бивол. Он до сих пор участвует в карьере сына и работает в его углу.

Из советского наследия у Бивола не только стиль бокса – он считает и самого себя порождением многонациональной страны, которой больше нет. В 2019 году можно было увидеть, как Дмитрий Бивол выходит на ринг под «Группу крови», а потом отправляет в нокдаун человека по имени Ленин Кастильо.

«Этот вопрос с самого детства – кто я? Потому что родился в Киргизии, у меня корейско-молдавская кровь, говорю только по-русски, живу в Санкт-Петербурге с 11 лет. И в какой-то момент понял, что я явный пример человека Советского Союза, плод Советского Союза».

Фото: Getty Images/Christian Petersen, Francois Nel, Al Bello; Instagram/bivol_d