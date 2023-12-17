Звезда бокса в 34 года живет с мамой, но мечтает о шести детях. Что не так с Энтони Джошуа?

Сексизм, роскошь и роман с Беллой Хадид.

Энтони Джошуа считают сердцеедом – приписывают романы с топ-моделями и звездами Голливуда. Но сейчас Джошуа одинок: в 34 года живет с мамой и абсолютно счастлив.

Джошуа – нигериец, ставший образцовым англичанином. Он гордится семьей, которую считают аристократами в Африке

Джошуа родился в Уотфорде, но его родители из Нигерии. После развода мать Йета Одусанья вернулась в Африку, где Джошуа полгода учился в школе-интернате. Он тяжело вспоминает эти времена:

«Я думал, что еду в Нигерию на каникулы. Мы пробыли там недолго, всего полгода. Но жизнь круто изменилось: в 5:30 утра я должен был просыпаться, идти за водой, ставить утюг, чтобы он нагрелся. Всегда нужно быть в чистой и выглаженной одежде. Это не проблема, но я не был готов. Эти полгода научили меня дисциплине».

Джошуа не чистокровный нигериец: его дед по линии отца женился на белой ирландке Майе Харпер, которая родила ему девятерых детей. Девушка приехала в Африку, чтобы возглавить школу для медсестер. Джошуа влюбился в нее и создал большую семью, хотя уже имел трех детей от прошлого брака.

Джошуа не забывает корни: регулярно посещает Нигерию, а местные даже назвали улицу в его честь. Он набил на плече татуировку с изображением Нигерии на карте и регулярно напоминает, что не только британский боксер: «Мое сердце с Нигерией, мое сердце с Великобританией. Я нигериец по крови».

Род Джошуа в Нигерии считают аристократическим: они получали образование, строили объекты и приносили пользу общине. Но и были бойцами. «Дедушка был великим боксером. Даже сестра отца, Адевунми Джошуа, женщина, избивала мужчин в этом городе. Она была очень жесткой», – рассказывал дядя Адедамола Джошуа.

Джошуа часто приезжает на родину и даже немного говорит на языке йоруба. Он отказался от трэштока, чтобы не позорить семью: «Я представляю мать, отца, общину, молодежь из бокса. У людей есть дети, и моя болтовня может повлиять на реальность. Я не хочу переходить на личности».

Джошуа живет с мамой в 34 года, хотя ему приписывали романы с селебрити. Он считает ее главной женщиной в жизни и не хочет съезжать

Почему Джошуа не представляет Нигерию в боксе? Экс-чемпионы UFC – Исраэль Адесанья и Камару Усман – дерутся под нигерийскими флагами, хотя с детства живут в Новой Зеландии и США. Джошуа предан Великобритании – стране, где он научился боксировать. Но дома следует традициям предков – в том числе в отношениях с матерью.

Кажется странным, что звезда бокса, богатейший спортсмен и холостяк в расцвете сил живет с мамой. Но Джошуа следует традициям: в Нигерии принято, что большая семья живет в одном доме. Для Джошуа мать – главная женщина в жизни, он не готов бросить ее ради девушки. Поэтому жене придется полюбить всю его семью:

«Я до сих пор живу с мамой. В нашей культуре мы живем в семейном доме, поддерживаем родителей. Почему я должен съехать и оставить маму одну ради какой-то девушки? Семья – самое важное. Когда девушка встречается со мной, она выходит замуж не только за меня, но и за мою семью».

Джошуа приписывали романы с топ-звездами: Карой Делевинь, Беллой Хадид, Ритой Орой (сам это отрицает). Но Джошуа не женат, хотя был в браке со школьной подругой Николь Осборн. От нее у боксера сын, которому сейчас семь лет. Джошуа называет Николь прекрасным человеком, тратит миллионы на ребенка и совсем не похож на токсичного бывшего мужа.

В этом весь Джошуа: кажется, он идеальный – позитивный, вежливый, в меру умный – олдскульный британский аристократ. Но так было не всегда: в детстве он много дрался и был проблемным подростком. Накануне Олимпиады-2012 Джошуа попал в тюрьму, когда полиция арестовала его за превышение скорости. У боксера, который был в костюме олимпийской сборной, нашли наркотики.

Джошуа изменился ради матери, которая всегда его поддерживала. Но пришла лишь на пару боев – ей тяжело смотреть, как сын дерется на ринге и пропускает удары.

Джошуа – благодарный сын. Пример из 2022-го: Джошуа в отпуске, отдыхает на солнце и почти не встает с шезлонга. Звонок от матери: она устраивает вечеринку, чтобы собрать деньги для местных благотворительных организаций. Джошуа бросает все, чтобы помочь маме – хотя она даже не просила его приезжать:

«Когда раздался звонок, не было никаких колебаний. Моя мама была рядом со мной в горе и радости, всегда поддерживала, она мой номер один. Так что я спрыгиваю с шезлонга и возвращаюсь в Уотфорд. Не думаю, что на планете есть кто-то, кто мог бы заставить меня снять шорты для плавания и вернуться под дождь. Пляжный волейбол будет поставлен на паузу на несколько дней».

Мать Джошуа отвечает взаимностью и называет Джошуа идеальным сыном: «Он хороший мальчик, который всегда меня поддерживал. Даже когда он был малышом, то хотел помочь маме. Мне очень жаль, что я прервала его отпуск, но когда мы поговорили, то он настоял, что должен приехать».

Йета добавила, что Джошуа сам много занимается благотворительностью в родном Уотфорде. Но она остается незамеченной, потому что боксер не говорит об этом: «Он так много делает для местного сообщества, что не становится публичным. Я горжусь им и тем, чего он достиг».

Джошуа любит отца, несмотря на его уход из семьи. Дарит роскошные подарки родным и сблизился с семьей в пандемию

С отцом Джошуа тоже сохранил хорошие отношения. Отец Роберт Джошуа развелся с матерью, когда сыну было 12 лет. Но сейчас он часть его жизни и карьеры.

Когда Джошуа проиграл Энди Руису, отец выскочил на ринг. Он ругался с промоутером Эдди Хирном и тренером Робертом Маккракеном, требуя объяснить, почему сын проиграл впервые в карьере. Джошуа вмешался, чтобы успокоить отца.

Роберт хотел, чтобы сын сменил команду, но Джошуа остался с тренером. Он подготовился и деклассировал Энди Руиса в реванше. Хотя сейчас Джошуа тренируется в США и считает, что зря потратил лучшие годы на Маккракена. И косвенно признает, что отец был прав.

Джошуа считает, что перенял бойцовский дух от отца. Он всегда был примером: «Его называли «Большой Джош», «Большой парень». Он содержал всю семью. Даже когда было тяжело, он продолжал идти вперед».

У Джошуа есть братья и сестры. В 2018-м он поделился эмоциональным снимком с мамой, братом Джейкобом и двумя сестрами – Джанет и Лореттой. «До того как появились социальные сети, мы танцевали и пели. Семья превыше всего», – подписал Джошуа.

У самого Джошуа один ребенок – семилетний сын: он редко его видит, хотя и помогает деньгами. Первое время Джошуа переживал из-за ответственности и боялся, что сын помешает карьере. Но помогла мама, с которой они сильно сблизились в тот период.

В будущем Джошуа хочет большую семью. Он ищет простую девушку и считает, что идеальные отношения – с возлюбленной из школы: «С точки зрения отношений, то, что я понял и говорю сыну: было бы неплохо найти школьную любовь и расти вместе. Потому что когда вы становитесь старше, это бывает особенным».

Джошуа ведет роскошную жизнь, но старается быть экономным. Он восхитил британцев тем, что долгое время жил с мамой в старом доме в Уотфорде. Джошуа любит помогать близким: платит за роскошные дома, поездки и дорогие автомобили. Его цель – помочь тем, кто привел его на вершину.

Иногда люди разочаровывают. В 2022-м Джошуа решил, что не стоит дарить людям слишком много: «Если вы дадите человеку два материальных подарка, то вскоре он влюбится в вашу руку, а не в ваше сердце».

Фредди Каннингем, близкий друг и менеджер по маркетингу Джошуа, объяснил, что боксер живет не такой роскошной жизнью, как мог бы: «Со стороны это, вероятно, выглядит иначе. Его можно увидеть в частных самолетах, в дорогих часах и на хороших машинах.

Но все самолеты спонсируются. Мы никогда в жизни не платили за частный самолет или вертолет. Он получает фирменный автомобиль от Land Rover. Он не тратит деньги, а копит. Ведет образ жизни, который, вероятно, все хотят, чтобы он вел. Но он делает это с умом, тактично».

Говорят, скромность Джошуа – от матери, которая помогла справиться со звездной болезнью. В 2013-м после триумфа на Олимпиаде он купил ей квартиру на севере Лондона за 175 тысяч фунтов стерлингов. В 2017-м Джошуа съехал от матери, но остался на той же улице.

Позже вернулся: в пандемию жил с мамой, а еще пригласил племянницу и двоюродного брата. «Мы все знаем, что в мире пандемия, но, к счастью, ни у кого из моей семьи не было трагических потерь или масштабных последствий вируса», – сказал Джошуа.

Джошуа почти не видится с сыном, но обеспечивает бывшую жену – поселил ее рядом с собой. За методы воспитания боксера прозвали сексистом

Для бывшей жены и сына Джошуа купил пентхаус за 500 тысяч фунтов стерлингов – тоже в Северном Лондоне. Он хочет, чтобы вся семья была рядом и не расставалась.

«Дома мой сын не считает меня знаменитым боксером или кем-то в этом роде. Я не суперзвезда, и он тоже так не считает. Он знает, что я дерусь, но не более того. Я всегда держу эти вещи подальше от дома. Там я не такой дома – не такой даже, когда выхожу на улицу».

Джошуа благодарен боксу, но не хочет, чтобы сын шел по его стопам. Для него это тяжелый и кровавый труд: «Это слишком сложно, опасный вид спорта. Я хочу, чтобы мой сын был лучшим человеком, каким он может быть. Но я не хочу, чтобы его сравнивали со мной. Вы не станете звездой бокса, не пройдя через кучу боли. Люди видят гламур, победу. Никого не интересуют удары и синяки, больной глаз, борьба».

При этом Джошуа не против, чтобы сын смотрел его бои – даже когда тому было пять лет. Он хочет, чтобы сын понял, как важно не сдаваться и идти к цели, глядя на поражения отца: «Я покажу: вот здесь я проиграл, вот как себя чувствовал, но не сдался. Он сейчас в том возрасте, когда если не хорош в чем-то, то не хочет этим заниматься. Поэтому я пытаюсь объяснить: «Даже если ты еще не очень хорош в этом, практика ведет к совершенству».

На вопрос, будут ли у него еще дети, Джошуа отвечает: «Я хочу много детей. Кто-то сказал, что это имеет смысл, когда ты молод. Вы не хотите детей. Но когда взрослеешь, остепеняешься и выходишь на пенсию, то хочешь, чтобы вокруг было много детей. Так что я просто смотрю вперед – для меня, вероятно, подойдут еще шесть детей».

В 2018-м Джошуа рассказал, что по-разному воспитывает сына и племянницу. Тогда его обвинили в сексизме и пропаганде гендерных стереотипов: «Я не так строг с сыном Джозефом, как с племянницей. Он будет мужиком, захочет расправить крылья, показать характер. С племянницей – ничего подобного! Считаю, что вы должны быть хорошей женщиной, уважительной. Однажды вы станете чьей-то женой, вы должны научиться семейной морали...»

Джошуа критиковали за мнение, но в его личной жизни – никаких скандалов. Однажды он осудил домашнее насилие: сказал, что мужчины, которые плохо обращаются с женщинами, никогда не найдут покоя. Джошуа сам менял сыну подгузники и поддерживает умеренное равенство в семье. Хотя назвать себя феминистом не может:

«Я феминист? Не знаю. В какой-то степени я выступаю за равенство, хотя в доме чувствую, что именно здесь мать преуспевает, а мужчине нужно немного отступить. Моя семья родом из Нигерии, и это наша культура».

Джошуа ищет в жене то, что хочет привить племяннице. Ему нужна преданная спутница, а не скандалистка из таблоидов. Поэтому не удивляйтесь, если после романов с селебрити Джошуа найдет себе обычную девушку, о которой никто не слышал.

Хотя случится это, вероятно, после окончания карьеры. Джошуа настолько погружен в бокс, что не хочет заводить семью, пока не уйдет на пенсию: «Думаю, вы можете встречаться и оставаться успешным спортсменом, но трудно найти баланс. Мне придется пойти на компромисс, на что я не способен. Так что я встречаюсь, но не дохожу до той стадии, когда все становится серьезно».

Фото: instagram.com/anthonyjoshua; Gettyimages.ru/ Eddie Keog, Mark Thompson, James Chance, Rudy Carezzevoli