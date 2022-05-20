🥈 Кто возьмет серебро? «Динамо» и «Сочи» претендуют и играют между собой – динамовцам достаточно ничьей, чтобы занять 2-е место

⏬ Кто напрямую вылетит? У «Рубина» с «Уфой» тоже очный матч: уфимцам нужна только победа, чтобы сыграть в стыках (а при особой удаче остаться сразу), Казани достаточно не проиграть ради стыковых как минимум

🔽 Кто сыграет в стыках? В зоне риска еще «Химки», «Урал» и «Нижний Новгород». Раскладов и вариантов – тьма, каждый гол в матчах с участием пятерки команда с 11-го по 15-е наверняка будет менять положение

«Рубину» грозит прямой вылет, у 4 команд может быть по 30 очков. Все расклады битвы за выживание в РПЛ