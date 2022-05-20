Развязка сезона – в 17:00.
Главные интриги
🥈 Кто возьмет серебро? «Динамо» и «Сочи» претендуют и играют между собой – динамовцам достаточно ничьей, чтобы занять 2-е место
⏬ Кто напрямую вылетит? У «Рубина» с «Уфой» тоже очный матч: уфимцам нужна только победа, чтобы сыграть в стыках (а при особой удаче остаться сразу), Казани достаточно не проиграть ради стыковых как минимум
🔽 Кто сыграет в стыках? В зоне риска еще «Химки», «Урал» и «Нижний Новгород». Раскладов и вариантов – тьма, каждый гол в матчах с участием пятерки команда с 11-го по 15-е наверняка будет менять положение
«Рубину» грозит прямой вылет, у 4 команд может быть по 30 очков. Все расклады битвы за выживание в РПЛ
📺 Где кого покажут?
🔥 «Динамо» vs «Сочи» – Матч Премьер
🔥 «Рубин» vs «Уфа» – Матч! Арена
«Химки» vs «Спартак» – Матч! Футбол 2
«Нижний Новгород» vs «Зенит» – Матч! Страна
«Арсенал» vs «Урал» – Матч! Игра
«Крылья Советов» vs «Локомотив» – Матч! Футбол 1
ЦСКА vs «Ростов» – Матч! Футбол 3
«Краснодар» vs «Ахмат» – Матч! Боец
На Матч ТВ – симулкаст, перекличка с главными моментами всех игр тура
Таблица перед последним туром
Далеко не все останутся на своих местах
Борьба за еврокубки была бы огненной
Что остается, давайте представлять.
Выводим традиционные расклады на новый уровень: разбираемся в гонке за еврокубки, которых для российских клубов точно не будет. Каких же интриг лишилась РПЛ?
Матч дня внизу
«Рубин» против «Уфы» – пока риск прямого вылета официально существует, это главная игра тура, потому что это она напрямую повлияет на судьбу целого клуба.
Шамиль Газизов говорил, что «Уфы» вообще не будет без РПЛ, в «Рубине» уж наверняка не будет Леонида Слуцкого, если он после еврокубков приведет команду в ФНЛ.
К тому же тренера «Рубина» уже кое-что раздражает: судья матча Сергей Иванов. Причем Газизов даже предлагал заменить арбитра, чтобы не было никаких инсинуаций (видимо, хватило прошлогодних замеров температуры ради задержки старта) – но Иванову в РФС выдали только комплиментов и оставили
Так что факт: решающий матч «Рубина» отработает судья, которого Слуцкий назвал профнепригодным. Ух
Матч дня в топе
«Динамо» против «Сочи» – было бы особенно важно, если бы нас не отстранили от еврокубков, но даже так прямая стычка за серебро – классно.
Динамовцев устроит ничья: у них преимущество после первого круга.
А тут мы сравниваем «Динамо» и «Сочи»: москвичи чаще бьют, но сильно сбавили в обороне весной
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