Антирекорды «Спартака» в эпоху Федуна. 4 из 8 установили в этом сезоне

Ох.

«Спартак» провел один из самых жутких сезонов при Федуне. Команда установила сразу четыре антирекорда с 2004-го.

1. До этого сезона при Федуне «Спартак» не опускался ниже 8-го места (2004). Этот антирекорд побит – красно-белые финишировали 10-ми и вернули свой 2003-й.

2. Так мало очков (38) «Спартак» при Федуне не набирал. До этого худшим результатом было 39 очков – так закончили первый для Тедеско сезон-2019/20.

3. В том же сезоне-2019/20 установили антирекорд по забитым голам (35), но обойти его не удалось – при Руе и Ваноли команда забила 37 мячей.

4. Переходим к недостижимым рекордам. Вы только представьте: в 2004-м проигрывали 6 матчей подряд!

5. Серию из поражений в 2004-м прервали ничьей с «Кубанью» – и только потом наконец-то победили.

6. Еще один свежий антирекорд этого сезона – 7 голов в РПЛ при Федуне до этого не пропускали. Да и не только при Федуне – столько в одной игре чемпионата «Спартак» не пропускал никогда.

7. К антирекорду-2004 не подобрались – 41 пропущенный против 44.

8. И еще один ужас: «Спартак» второй раз при Федуне выдал отрицательную разницу. В 2004-м было -1, сейчас – -4. Катастрофа.