Федотов – лучший тренер сезона. Привести «Сочи» к cеребру – это мощнейше

Колонка Дорского.

Просто факт: когда Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи» в декабре 2019-го, команда шла на последнем месте и мечтала спастись от вылета.

Сегодня «Сочи» завоевал серебряные медали.

Год назад, когда «Сочи» взобрался на пятое место и впервые в истории попал в еврокубки (квалификация Лиги Конференций), я спросил Федотова: а что дальше? Может, теперь хочется в топ-клуб?

«Моя задача – отдаваться на все сто, это моя амбиция. Сейчас я в «Сочи», мы попали в еврокубки – почему бы не развиваться и не бороться за чемпионство? С точки зрения инфраструктуры здесь есть все для этого», – говорил тогда тренер.

«Сочи» не боролся за чемпионство ни на одном отрезке этого сезона, но все равно мощно прибавил – и дело не только в таблице.

После пятого места Федотов потерял Миху Мевлю (лучший центральный защитник) и Антона Заболотного (главный форвард, второй бомбардир после Кристиана Нобоа). Если уход Заболотного в ЦСКА был предсказуем, то с Мевлей, по информации Sports.ru, «Сочи» договорился о новом контракте, но уже после этого защитник выдвинул дополнительные условия.

«Сочи» прибавил как клуб – благодаря селекционному отделу (и, конечно, одобрению Федотова) приехали Родригао и Матео Кассьерра. Первый – из «Жил Висенте» (11-е место чемпионата Португалии), второй – из «Белененсеша» (10-е место Португалии).

«Думаешь, мы не хотим играть в более доминирующий футбол? К нему может привести приход двух-трех игроков», – рассказывал мне Федотов в мае 2021-го. И хотя селекция больше была направлена на поиск замены ушедшим, а не на развитие имеющегося состава, «Сочи» прибавил и в этом.

Зимой 2022-го Федотов в интервью «Спорт-Экспрессу» подробно объяснял изменения: «Если Заболотный снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру.

Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному. Основная направленность была на атакующие действия. Розыгрыш различных комбинаций, игра на третьего, быстрые переходы после отбора мяча».

Ярчайший пример качества этой работы – октябрьский гостевой матч с «Арсеналом» (2:1). Включайте обзор и наслаждайтесь (первый гол – 0:37, второй – 5:37).

Прогресс «Сочи» в позиционных атаках поражает.

Федотов связывает изменение стиля с заменой Заболотного на Кассьерру, а также появлением защитников, способных продвигать мяч. Такая оценка кажется очень справедливой.

Заболотный в прошлом сезоне вообще был лидером РПЛ по количеству верховых единоборств (11,0 за 90 минут, 57,5% – выигранные). Кассьерра еле-еле входит в топ-40 (4,0) с гораздо меньшим процентом побед (всего 32,5%).

В чужой штрафной Заболотный вверху тоже эффективнее, хотя и Кассьерра довольно часто получает возможность пробить головой (логично, учитывая, что «Сочи» – второй в лиге по числу кроссов).

В прошлом сезоне за продвижение мяча из линии обороны в основном отвечал Сергей Терехов, который появлялся на месте и левого центрального защитника (осень-2020), и левого латераля (весна-2021). В этом сезоне Терехов по-прежнему играл на двух позициях (постоянно выходил в центре после завершения адаптации Артема Макарчука, перешедшего в «Сочи» из «Балтики» зимой 2022-го), но к нему добавились Данила Прохин и Родригао.

Прохин заиграл в «Сочи» еще в конце прошлого сезона, а теперь на протяжении большей части чемпионата был игроком старта. Родригао без проблем заменил Мевлю в подстраховке и верховой борьбе, а в передачах даже добавил «Сочи» качества.

При этом к Прохину по-прежнему возникает много вопросов по оборонительной работе – и в части выбора позиции, и при ведении борьбы. Весной Данила даже на месяц выпадал из старта – когда в распоряжении Федотова находились Родригао, Юрганов, Терехов и зимний новичок Дркушич.

Неочевидный прогресс «Сочи» – как раз в качестве обороны во второй части сезона.

Сандро Шварц («Динамо») и Игорь Осинькин («Крылья Советов») проделали блестящую работу в этом сезоне, но даже они немного меркнут на фоне Федотова – из-за более сильного состава (Шварц) и более локальных задач (Осинькин).

Федотов завершил четвертый сезон в РПЛ – и пока он идет только наверх.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев