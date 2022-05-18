Худший сезон «Рубина»: антирекорды по очкам, разгромным (и обычным) поражениям, пропущенным мячам. Все валилось еще с легионерами

Главное о провальном годе казанцев.

«Рубин» на краю пропасти – в случае поражения от «Уфы» в последнем туре казанцы напрямую вылетят из РПЛ.

Этот сезон – сплошной кошмар Казани.

В первом круге (завершился в 20-х числах ноября) «Рубин» потерпел 5 поражений, меньше было только у «Зенита», «Локомотива» (по 2) и «Динамо» (4).

Во втором – свободное падение с 11 поражениями в 14 матчах. Даже тульский «Арсенал» проиграл всего 8 раз.

Из 18 классических сезонов РПЛ (без учета переходного чемпионата-2011/12) 12 «Рубин» полностью провел под руководством Курбана Бердыева. Конечно, никого не удивляет, что при нем «Рубин» почти всегда пропускал довольно мало (исключения – сезоны-2006-2007), но даже 40 мячей казанцы не пропускали и при других тренерах.

Сейчас – уже 54.

Мы уже упомянули провал «Рубина» во втором круге. Естественно, казанцы – худшая команда РПЛ в последние 14 туров. Так плохо второй круг «Рубин» еще не проводил.

По ходу второй части сезона «Рубин» покинули почти все легионеры (Хакшабанович, Дрейер, Уремович, Хвича, Хван Ин Бом, Бегич), остались только центральный защитник Тальби и опорник Абильгор, который пропустил начало весны из-за травмы.

В середине апреля Леонид Слуцкий называл «Рубин» самой пострадавшей командой лиги. Возможно, с этим даже можно согласиться: у «Краснодара» фактически не было турнирных задач, для сохранения места в РПЛ нужно было набрать три очка, у «Ростова» ушел лучший атакующий игрок (Альмквист) и двое из трех центральных защитников (Баштуш и Хаджикадунич), но по общему вкладу в игру эти иностранцы осенью все-таки уступали казанским.

Но и до отъезда первых легионеров (Хакшабанович и Дрейер приостановили соглашения 11 марта) у «Рубина» были огромные проблемы в обороне.

Может, «Рубин» был в порядке на чужой половине поля? Тоже нет.

«Рубин» вгоняет в тоску на протяжении всего сезона-2021/22. В его первой части Слуцкий пытался решить кадровые проблемы запуском в старте всех индивидуально сильнейших игроков (в середине поля выходила даже тройка Хван – Хакшабанович – Дрейер), а во второй весь «Рубин» кажется абсолютно безвольной командой.

Поражение от «Урала» – уже четвертое разгромное для «Рубина» в РПЛ-2021/22. Так плохо казанцам не было никогда.

Весной «Рубин» потерпел три разгромных поражения, в двух из них пропустил по 6 мячей. Крупнейшее поражение в истории клуба и тренерской карьере Слуцкого – здесь.

Очень-очень-очень больно.

Есть ли шанс на спасение?

Топовое фото: РИА Новости/Владимир Астапкович