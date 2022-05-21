«Рубин», который играл в первой лиге. Бердыев спас его посреди сезона

Вспоминаем сезон 20-летней давности.

«Рубин» рискует вылететь в ФНЛ – команда Леонида Слуцкого почти наверняка сыграет в стыках, но может отправиться в первую лигу и напрямую, если проиграет в татаро-башкирском дерби «Уфе» (для нее интрига тоже заострена до предела: от прямого вылета спасет только победа).

«Рубин» провел в Премьер-лиге последние 19 лет, в первом дивизионе его не было с 2002 года! Целая эпоха.

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«Рубин» в советское время не добивался больших успехов – основанная при Казанском авиастроительном заводе команда максимум добиралась до первой советской лиги, но в высшей не играла никогда.

После распада СССР ситуация радикально не улучшилась: в 1994 и 1995 годах «Рубин» вообще чуть не вылетел даже из второй лиги. Все изменилось в 1996-м, когда мэром Казани стал Камиль Исхаков.

«Рубин» – мой сыночек. Если бы не перестройка, я бы не имел никакого «Рубина», ничего остального, – вспоминал Исхаков. – Перестройка вогнала в кризис авиационное объединение, на плечах которого был футбольный клуб «Рубин». Эта ситуация привела к полному падению футбольного клуба, который имеет хорошую историю (и до нас имел хорошую историю), пришлось подхватить нам, городу.

Подхватить на чем? На нищенском бюджете, которого не хватало ни на одни сложные проблемы, которые были в городе, на тех еще очень слабеньких предпринимателях. Мы все-таки взялись за то, чтобы эта звездочка появилась, и, как оказалось, это было правильно. Раньше, когда мы приезжали за границу, нам говорили: «Откуда вы? Из Казани? А что это такое?» А когда мы сейчас приезжаем, начинают так говорить: «А, Казань. «Рубин»?»

За два сезона «Рубин» вышел из второго дивизиона в первый, а затем немного остановился. С командой поработал даже Павел Садырин – при нем «Рубин» стал седьмым, зато подготовил для Премьер-лиги сразу нескольких футболистов: Сенников, Булатов, Хузин – все они ушли на повышение после сезона с легендарным специалистом. Меняли нескольких тренеров, но к 2001-му в вышку никто так и не пробрался.

А в августе 2001-го пришел Курбан Бердыев.

Он как раз сверкнул в первом дивизионе, по ходу сезона-2000 возглавив смоленский «Кристалл»: скромная команда стремительно поднялась с 16-го места на 5-е. Более того, за несколько туров до конца «Кристалл» прихлопнул «Рубин» (3:0) и растоптал надежды казанцев, которых возглавлял Виктор Антихович, на второе место (и выход в РПЛ).

Сезон-2001 складывался неудачно. «Рубин» стартовал как середняк, а к августу повалился: 6 поражений подряд, даже запахло зоной вылета – от нее отделяли всего три очка. Тогда с Антиховичем расстались и пригласили Бердыева, чей «Кристалл» столкнулся с финансовыми сложностями и не собирался бороться за высокие места.

«Первый раз тогдашний мэр города Исхаков позвонил мне в перерыве между кругами. Перед командой ставилась задача уже в том году выйти в Премьер-лигу. Но я сразу отказался, потому что это было нереально: о чем говорить, если команда недоукомплектована, – вспоминал Бердыев в интервью «Акжайыку». – Не прошло и месяца, как раздался новый звонок. «Рубин» проиграл три игры подряд, Исхаков предложил мне просто доработать. Тогда я согласился. Когда принял команду, она была на двенадцатом месте – до зоны вылета было рукой подать. И мы только за два тура до финиша обезопасили себя от попадания в тройку неудачников».

Посреди сезона Бердыев приехал в Казань без своих помощников – Виталий Кафанов (да, он уже тогда был в его штабе!) и Якуб Уразсахатов остались в Смоленске. Оставшись в первой лиге, в межсезонье команда прилично укрепились.

Из состава-2001 остались только 9 человек, среди них вполне известные футболисты: Шаронов, Бояринцев, Харламов. Шаронов, кстати, чаще бывал в запасе, но его жизнь и карьеру перевернуло знакомство с женой. «Она на меня очень повлияла – я по-другому стал жить. Когда мы с Надей познакомились, я уже был в «Рубине» на трансфере. Меня чуть из команды не выгнали. И вдруг – эмоциональный всплеск, я начал играть, хотя Бердыев ко мне относился еще с подозрением», – рассказывал Роман.

Пришли Козко, Климов, Липко, Гришин, Чаладзе, Булатов, Какунин (лучший бомбардир первой лиги на тот момент) и другие – собралась приличная банда. В первый дивизион звали даже Макбета Сибайю, но он предпочел норвежский «Русенборг», а в Казань все-таки приехал уже под Премьер-лигу.

«Пускай я значился тогда в составе клуба высшей лиги «Торпедо-ЗиЛ», но в Москве я получал мало игрового времени, за три сезона сыграл за автозаводцев 36 матчей, – вспоминал Козко. – Хотелось играть больше. Надеялся поэтому на «Рубин», перед которым ставились большие задачи. Встретился с Курбаном Бердыевым, понял, что команда точно попадет в Премьер-лигу. Об этом помимо прочего говорила и масштабная селекция «Рубина». Все это благодаря масштабной поддержке городских властей, серьезному финансированию, ведь президентом «Рубина» был мэр Казани Камиль Исхаков. Это он поднял команду из болота второго дивизиона в призеры чемпионата России».

Перед Бердыевым, как он сам вспоминал, поставили жесткую задачу – выйти в Премьер-лигу за год. Эта цель даже была закреплена отдельным пунктом в контракте. Хотя первый дивизион, по словам тренера, в то время был «достаточно своеобразным турниром» с большим количеством «нефутбольных дел».

«Негласно присутствовало [и то, что заранее был известен победитель]. И с этим приходилось бороться. Много было подводных течений. Неслучайно в том сезоне поменяли главных тренеров четырех команд из пяти, претендовавших на повышение в классе. Война шла жестокая. Не можешь решить задачу – до свидания. И мне прежде всего хотелось проверить себя – чего стою.

Уже потом, когда вышли в Премьер-лигу, поставил перед хозяевами клуба условие. Тогда ведь многие воспринимали «Рубин» как команду-однодневку. А мне хотелось осуществить в Казани свою мечту – создать такую инфраструктуру, которая позволит клубу со временем выйти на ведущие позиции в стране», – рассказывал Бердыев.

«Рубин» прошел путь в первой лиге-2002 уверенно: сразу захватил лидерство и вообще ни разу не опускался ниже второго места. Неудивительно, что и повышение оформили досрочно – за три тура до финиша.

Правда, осечки случались. Например, в середине первого круга казанцы впали в мини-кризис, проиграв два матча подряд, в том числе крупно – «Амкару» (5-е место по итогам сезона). Тут в дело и вступал Бердыев.

«После матча в Перми целый час в раздевалке шел разбор полетов, а затем отдельные игроки вынуждены были распрощаться с командой. В результате положение наладилось», – вспоминал экс-руководитель пресс-службы «Рубина» Максим Лопухов.

Летом состав снова немного обновили: тогда в Казань приехал Леандро Самарони, поигравший за «Спартак», ЦСКА и «Крылья Советов» в Премьер-лиге. «Кого попало Курбан Бердыев в «Рубин» не приглашал», – вспоминал лучший бомбардир сезона-2002 Давид Чаладзе (20 голов в 25 матчах).

В 13 последних турах «Рубин» проиграл только однажды. И закономерно стал первым.

«В середине второго круга я почувствовал, что команда действительно сплотилась в единый коллектив, игроки заразились общей задачей, – говорил Бердыев. – Хотя и раньше это было, но мощь и настрой в борьбе за заветную путевку проявились именно в тот период. Тогда я понял, что мы сумеем довести до конца начатое дело».

«В 2003-м задачей было сохранить прописку [в Премьер-лиге]. А в первом туре влетели ЦСКА 0:4. Помню, Бекиич зашел в раздевалку и сказал: «Особо не переживайте. Просто перегорели, так бывает. Поверьте: все будет нормально», – вспоминал Козко дебют в Премьер-лиге.

«Рубин» в итоге завоевал бронзу, за год построил новую базу рядом со стадионом Центральным – и закрепился в высшем дивизионе на следующие 20 лет.

Фото: ФК «Рубин» Казань; globallookpress.com/Alexander Chernykh, Alexander Wilf