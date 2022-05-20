Еврокубковых мест в РПЛ нет, но как мы без раскладов? Пусть будут воображаемые!

Остались без потрясающих интриг.

Выводим традиционные расклады на новый уровень: разбираемся в гонке за еврокубки, которых для российских клубов точно не будет.

Каких же интриг лишилась РПЛ?

Примечание : для более комфортного чтения убрали сослагательное наклонение. Можете мысленно добавлять «бы» после каждого глагола.

Битва за Лигу чемпионов: «Динамо» и «Сочи» все решат в очном матче

На кону – путевка в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов (всего – четыре).

Идеальное положение в гонке за второе место: «Динамо» (2-я позиция) и «Сочи» (3-я) заканчивают сезон матчем друг против друга. Команды слишком далеки от лидера («Зенит» оторвался на 12 очков), но и догнать их невозможно – «Краснодар», идущий четвертым, отстал на 4 очка.

У обоих клубов по 53 очка. При равенстве в РПЛ смотрят на результаты очных игр: в первом круге «Динамо» победило «Сочи» 1:0 в гостях, единственный мяч забил Арсен Захарян. Это значит, что «Динамо» хватит ничьей на домашнем поле, чтобы быть выше «Сочи» в таблице.

«Сочи» попадет в ЛЧ только при победе в 30-м туре.

Кстати, статистика домашних и гостевых игр интригует еще сильнее. «Сочи» – вторая команда РПЛ по очкам на выезде (26, лучше только у «Динамо» – 29, но москвичи уже отыграли свои 15 игр). А вот по результатам дома «Динамо» занимает лишь восьмое место – 24 очка. Да, на выезде набирают больше, чем на своей территории.

К сожалению, в реальности это лишь матч за серебряные медали.

Битва за Лигу Европы: «Спартак», «Динамо» или «Сочи»

Здесь развязка наступает только 29 мая, в день финала Кубка России.

Именно победитель Кубка получает место в раунде плей-офф Лиги Европы (проход – и сразу попадание в групповой этап). Победил бы «Спартак» – все просто, приятная еврокубковая путевка в ЛЕ как бонус к национальному кубку. Либо Кубок России и место в ЛЕ, либо ничего.

При победе «Динамо» расклад увлекательнее. Если команда-победитель Кубка России финиширует в топ-2 РПЛ, слот в Лиге Европы передается клубу на 3-й позиции в РПЛ.

• Если «Динамо» сохранит второе место, в ЛЕ отправится «Сочи».

• Если «Динамо» пропустит «Сочи» в РПЛ, мотивация на финал станет запредельной: без топ-2 и без Кубка России «Динамо» окажется только в квалификации Лиги конференций. Никакой ЛЧ, никакой ЛЕ.

В Лигу конференций может прорваться даже «Локомотив»

Тут от Кубка России все зависит еще сильнее.

1. Победа «Спартака»:

• Третье место РПЛ («Сочи» или «Динамо») отправляется в третий квалификационный раунд Лиги конференций (всего – четыре).

• Четвертое место РПЛ («Краснодар» или ЦСКА) отправляется во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Понимаете, как резко возросла бы ценность игры между «Краснодаром» и ЦСКА в 29-м туре, да? Та самая, где «Краснодар» победил 1:0, заканчивая игру с 11 воспитанниками на поле.

Перед 30-м туром «Краснодар» лидирует: 49 очков против 47 у ЦСКА. Расклад по очным встречам в пользу южан: 0:0 в Москве, 1:0 в Краснодаре. Это означает, что ЦСКА финиширует выше «Краснодара» только при своей победе (домашняя игра против «Ростова») и поражении «Краснодара» (домашняя игра против «Ахмата»).

Здесь нет «Локомотива», но у него появляется шанс при другом победителе Кубка.

2. Победа «Динамо»:

• «Динамо» попадает в третий раунд квалификации ЛЧ, если финиширует вторым в РПЛ, а «Сочи» с третьей позиции получает путевку в раунд-плей-офф ЛЕ. Если «Сочи» обгоняет «Динамо» в РПЛ, все наоборот: «Динамо» в ЛЕ – на правах победителя Кубка России, «Сочи» – в ЛЧ (благодаря второй позиции в РПЛ).

• Четвертое место РПЛ («Краснодар» или ЦСКА) отправляется в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Расклады те же, но награда чуть выше – при победе «Спартака» борьба только за второй раунд.

• Пятое место РПЛ (ЦСКА или «Локомотив») отправляется во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Почему? Общая квота в еврокубки от России – 5 мест (два в ЛЧ, один в ЛЕ, два в ЛК). «Спартак», не идущий в топ-5 РПЛ, может забрать один слот благодаря Кубку. Если Кубок выигрывает кто-то из топ-5, все путевки распределяются внутри топ-5.

Перед 30-м туром ЦСКА лидирует: 47 очков против 45. Показатель очных матчей не выявит лучшего при равенстве: ЦСКА и «Локомотив» обменялись гостевыми победами 2:1. Согласно регламенту РПЛ, следующий показатель – наибольшее число побед во всех матчах. ЦСКА лучше: 14 против 12, 30-й тур ничего не изменит.

Это означает, что «Локомотив» обгонит ЦСКА только при своей победе в 30-м туре (гостевая игра против «Крыльев Советов») и поражении ЦСКА (домашняя игра против «Ростова»).

Мог быть нервный финиш: «Краснодар» вроде бы в самой удобной позиции, но при победе «Спартака» в Кубке России может вообще не попасть в еврокубки (если ЦСКА обгонит в РПЛ). ЦСКА способен и подняться, и спуститься – тоже никаких еврокубковых гарантий. У «Локо» меньше всех перспектив, зато никакого давления: надо победить, надеяться на провал ЦСКА с «Ростовом» и болеть за «Динамо» в финале.

Жаль, что все это из области фантастики.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Владимир Федоренко