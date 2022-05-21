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Голы Каряки, 5:3 с АЗ, матч в грязи и самая высокая посещаемость. Величие самарского «Металлурга»!

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Последний матч сезона «Крылья Советов» проведут не на привычном стадионе, построенном к чемпионату мира-2018. «Локомотив» примут на старом «Металлурге».

Дело в том, что «Солидарность Арену» отдали под фестиваль «Российская студенческая весна», а футбол временно вернется в прошлое. 

«Металлург» начали готовить под требования РПЛ еще в апреле: «Будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны», – сообщил тогда директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко.

С «Металлургом» связана большая часть истории «Крыльев»

Поэтому нам есть что вспомнить.

В 2004 году «Металлург» стал самым посещаемым стадионом в Восточной Европе (25 400 человек в среднем на каждой игре).

Но и до середины нулевых арена собирала аншлаги. Вот фотография с рядовой игры против «Ростсельмаша» в 1988-м.

23 марта 1996 года «Металлург» принял самый грязный матч в истории российского футбола. Так выглядело поле за несколько часов до старта игры с «Локо».

Но игру переносить не стали: девяностые же. Получилось феерично!

А через полтора месяца в Самару приехал «Спартак». Судья несколько раз серьезно ошибся в пользу гостей, и на поле стали выбегать какие-то люди, чтобы предъявить претензии арбитру в не самой цензурной форме. Милиция им не мешала.

После матча Илья Цымбаларь мирно раздавал автографы у кромки поля, а проходивший мимо в окружении свиты губернатор Самарской области выкрикнул в его адрес: «Позор, а не команда». А в автобусе «Спартака» побили все окна.

41 тысяча зрителей на матче «Крыльев» с «Аланией» в апреле 1998 года. Для сравнения: на дерби «Спартак» – «Локомотив» в те же даты собралось всего 18 тысяч болельщиков.

У тех, кто следит за чемпионатом России более 20 лет, стадион «Металлург» прочно ассоциируется с алюминием. Чего-чего? Да просто в 2000-м титульным спонсором «Крыльев Советов» была компания «Сибирский алюминий»!

В начале 2001-го в Самаре зажигал бразилец Анжело. «Металлург» был в восторге, когда он положил трешку «Торпедо».

Маскот «Крыльев» приветствует зрителей на открытии сезона-2002. Есть предположения, кто это?

6 июля 2002 года самарцы впервые показали себя Европе: обыграли латвийский «Динабург» в Кубке Интертото.

Трибуны «Металлурга» были заполнены в любую погоду.

9 мая 2003 года. Очередная яркая победа при аншлаге: разгромлен чемпион России «Локомотив» – 3:0.

Каряку обожали до такой степени, что он оставлял автографы прямо на теле.

«Металлург» отлично разбирался в футболе. Поэтому и требовал вернуть Андрея Тихонова в сборную!

А еще красиво характеризовал игру команды Тарханова.

12 апреля 2004 года «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России. Победный гол в ворота «Торпедо-Металлурга» забил со штрафного Андрей Каряка.

Один из самых памятных моментов бронзового сезона-2004 – перестрелка со «Спартаком». Голы Павлюченко и Погребняка не принесли гостям ни очка, потому что Каряка отметился хет-триком. 4:2!

Последний домашний матч 2004-го начался с файер-шоу. Так фанаты напутствовали футболистов перед матчем в Раменском, в котором «Крылья» победили и взяли первые медали в истории команды.

15 сентября 2005-го – одна из главных дат в истории «Крыльев». Самарцы дебютировали в больших еврокубках (Кубок Интертото все-таки не в счет), а в гости приехал мощный АЗ Луи ван Гала.

Победа 5:3, эстетский гол Баба Адаму, дальний удар в девятку Антона Бобра – это можно пересматривать вечно!

Нужно ли говорить, что билеты на игру были раскуплены в первый же день? К сожалению, из-за ограничений УЕФА забить стадион не получилось, но и 27 тысяч зрителей создали такую шумовую поддержку, что «Крылья» бежали вперед после каждого пропущенного гола. И снова пробивали «Алкмаар»!

12 июля 2006 года «Крылья» одержали свою самую крупную победу в РПЛ – 6:1 над «Амкаром». Зафиксировали рекорд хет-трик Марко Топича, голы Кшиштофа Лонгевки, Сергея Виноградова и Алексея Медведева.

На «Металлурге» не очень любили ЦСКА.

Победа над «Тереком» в 30-м туре сезона-2008 подняла «Крылья» на шестое место, которое гарантировало место в Лиге Европы. Получилось эмоционально – 4:3 с дублем Яна Коллера.

Последний еврокубковый матч «Крыльев» – 6 августа 2009 года. Красава положил два «Сент-Патриксу», но Леонид Слуцкий до сих пор не может объяснить, как можно было с 3:0 устроиться на 3:2 и вылететь из Лиги Европы от ирландского клуба.

В июне 2011-го с центральной трибуны «Металлурга» в Роберто Карлоса прилетел банан. Капитан «Анжи» так расстроился, что ушел с поля, не дожидаясь замены. Очень некрасивый эпизод.

В конце 2016 года «Спартак» закрепился на первом месте, и долгожданное чемпионство уже не казалось несбыточной мечтой. Но в декабре команда Карреры приехала в морозную Самару и получила четыре безответных банки. Тем удивительнее, что «Крылья» в том сезоне вылетели. 

28 апреля 2018 года «Крылья» переехали на новый стадион. Неделей ранее самарцы попрощались с «Металлургом» победой над «Енисеем». 1:0 – отличился Александр Соболев.

Последний матч на «Металлурге» самарцы провели 24 марта 2021 года – против «Нефтехимика» в ФНЛ. Угадаете, кто забил последний на данный момент гол в истории стадиона? Правильно: Иван Сергеев!

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Фото: kc-camapa.ru

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