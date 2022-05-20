Решающий матч «Рубина» отработает судья, которого Слуцкий назвал профнепригодным. Ух

Будет жарко.

У Леонида Слуцкого богатая история отношений с российскими судьями – Сергей Иванов занимает в ней особое место. Именно ростовского рефери назначили на самый важный матч сезона для «Рубина» и «Уфы».

«Мне очень странно это. Это не наше право... Мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевой поединок сезона», – уже сказал Слуцкий.

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов даже предложил поменять арбитра: «Мы готовы пойти на это. За матчем «Рубин» – «Уфа» будут очень серьезно следить. Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] это было доложено при всех. Я предложил – если это возможно, мы будем не против».

Но замены не будет – уже точно. Это подтвердил руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев: «Иванов – один из лучших рефери России. Уверены в том, что он качественно проведет предстоящую встречу».

Слуцкий уничтожил Иванова после матча с «Локо». По мнению тренера, «Рубин» тогда убили

В августе 2020-го Слуцкий психанул в перерыве матча с «Локомотивом» – Иванов не назначил пенальти за столкновение Ивана Игнатьева, Гильерме и Мачея Рыбуса. Тренер попытался выяснить отношения с судьей в перерыве. «Можете не выходить на второй тайм», – ответил Иванов Слуцкому. Но тот все равно вышел и потребовал, чтобы реф если и удалил его, то уже с поля. И Иванов показал ему красную карточку после возвращения команд из раздевалок, предварительно снова пообщавшись на повышенных тонах.

А после матча тренер выдал два пламенных монолога – и в телеэфире, и на пресс-конференции.

Два главных пункта:

1. Не понимает, как судьи пользуются ВАР: «Я давал огромное интервью и аргументированно и четко поднял вопрос проблемы судейства. И просто попросил объяснить какие-то вещи. Более того, перед стартом сезона мы направили письмо и попросили прислать нам арбитра, чтобы объяснить, как работает ВАР, в каких случаях назначаются пенальти, что-то еще…

Судьи нас всех считают идиотами. Они не объясняют правила. Ведут себя так, как считают нужным. ВАР в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. А они потом говорят: «Люди просто не в курсе, как работает ВАР» . Конечно, не в курсе. Вы же не объяснили. Вы объясните правила. Вы будьте ближе к людям».

2. Взбесился из-за упрямости Иванова: «Он сказал, что пенальти, на его взгляд, не было. Он после перерыва просмотрел несколько моментов. То есть понимаете: мы все видим один эпизод, а он видит другой. Что это? Предвзятость или низкая квалификация? Я не знаю. Если нападающего в штрафной цепляет вратарь и это не пенальти, может, правила изменились?

Когда тебе на черное говорят белое в категоричной форме, естественно, ты не очень с этим согласен и говоришь какие-то достаточно резкие слова. Я признаю, что их произнес, потому что из тебя начинают делать идиота и оправдываться.

Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверное, эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я.

Я был готов к тому, что если он признает ошибку, то никаких вопросов нет. Но когда он стал говорить, что не было пенальти… Ты и так убил команду, ты лишил нас в первой игре возможных очков, всего остального. А зачем дальше делать из нас идиотов, говорить, что не было пенальти, я все посмотрел? ».

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Иванов сам устроил конфликт: «Судья, насколько я знаю, спровоцировал Слуцкого. Судьям нужно адекватно реагировать на просьбы участников футбольного матча объяснить тот или иной эпизод. А не смотреть в глаза и нести бред о чем-то другом. Естественно, в таком случае возможна негативная реакция со стороны тренера».

Слуцкий даже писал голландскому рефери Бьорну Куйперсу – и тот соглашался с ним (правда, перепутал его с другим Леонидом – Калошиным, тогдашним боссом ВАР). Ну и тренера это не спасло – его оштрафовали на 200 тысяч рублей и дисквалифицировали на 1 матч реально и на 1 – условно. КДК посчитал, что Слуцкий оскорбил Иванова во время того самого диалога в подтрибунке.

В 2021-м Иванов удалил Слуцкого в матче с «Зенитом». Тренер назвал судью профнепригодным

На 76-й минуте игры с «Зенитом» (1:3) Сергей Иванов удалил Слуцкого за резкую реакцию на желтую, которую судья показал полузащитнику «Рубина» Хван Ин Бому. Причем Слуцкий получил именно вторую желтую – первая была на 63-й.

После игры – новый монолог: «Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью, что два раза из трех в моей карьере меня удалял именно у меня Иванов. Он преднамеренно искал моменты.

Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне желтые карточки».

Иванов тогда отбился разумно: «У нас нет личного конфликта. Я готов к диалогу, могу объяснить каждое решение»

Иванов попал в скандал и в 2022-м: не увидел нарушения на Айртоне в Нижнем. Хотя бразилец получил травму

Сергей Иванов хоть и входит в списки лучших российских судей последних лет, все равно регулярно попадает в неудобные ситуации. Например, в недавнем матче «Нижнего Новгорода» и «Спартака» он не увидел нарушения от Кирилла Гоцука на Айртоне – а этот матч оказался для бразильца последним в составе «Спартака».

«Он, очевидно, играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений, он не делал ничего. Просто так получается – в ногу. Это не фол. Мы все вместе решили, что это не фол. Мы четыре момента смотрели. Мне тоже неприятно, что это случилось. Он просто играет в мяч. Это даже не фол», – объяснил Иванов свое решение прямо в перерыве капитану «Спартака» Георгию Джикии.

Однако ЭСК признал решение Иванова ошибочным и посчитал, что он должен был не просто заметить нарушение, а еще и удалить Гоцука.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Максим Богодвид, Алексей Насыров; кадр трансляции