На ЧМ-2026 стартовал 2-й раунд плей-офф.
Стартовые матчи второго раунда плей-офф проходят на ЧМ-2026.
В 1/8 финала Канада уступила Марокко (0:3), Франция одолела Парагвай (1:0).
ЧМ-2026
1/8 финала
Канада
Крепо, Ларейя, де Фужроль, Бомбито, Джонстон, Ахмед, Эуштакиу, Сигур, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид
Запасные: Ахмед, Олувасейи, Сент-Клэр, Гудмен, Салиба, Миллар, Ларейя, Бьюкенен, Сигур, Джонс, Корнелиус, Дэвис, Уотермэн, Шуэнье
Марокко:
Буну, Мазрауи, Аляль, Диоп, Хакими, Эль-Энауи, Буадди, Эль-Ханнус, Унаи, Браим Диас, Сайбари
Запасные: Буадди, Эль-Уахди, Беламмари, Эль-Кааби, Амаимуни-Эшгуяб, Диоп, Мохамеди, Яссин, Эль-Ханнус, Риад, Сбаи, Унаи, Сайбари, Таньяути, Салах-Эддин
Парагвай
Хиль, Алонсо, Касерес, Альдерете, Гомес, Веласкес, Галарса, Кубас, Гомес, Альмирон, Энсисо
Запасные: Питта, Альмирон, Ромеро, Санабрия, Альдерете, Гомес, Майдана, Охеда, Соса, Фернандес, Ольвейра, Бальбуэна, Арсе, Энсисо, Бобадилья
Франция:
Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Коне, Барколя, Олисе, Дембеле, Мбаппе
Запасные: Дембеле, Риссер, Лакруа, Канте, Матета, Самба, Заир-Эмери, Аклиуш, Тчуамени, Барколя, Гюсто, Люка Эрнандес, Конате, Тео, М. Тюрам
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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