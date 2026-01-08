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  4. ЧМ-2026. 1/8 финала стартовала! Канада проиграла Марокко, Франция против Парагвая

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ЧМ-2026. 1/8 финала стартовала! Франция одолела Парагвай, Канада проиграла Марокко
На ЧМ-2026 стартовал 2-й раунд плей-офф.

Стартовые матчи второго раунда плей-офф проходят на ЧМ-2026.

В 1/8 финала Канада уступила Марокко (0:3), Франция одолела Парагвай (1:0). 

ЧМ-2026

1/8 финала

Чемпионат мира. 1/8 финала
4 июля 17:00, NRG Стэдиум
Логотип домашней команды
Канада
Завершен
0 - 3
0.87xG0.78
Логотип гостевой команды
Марокко
Матч окончен
90’
+8’
  Раими
Бьюкенен   Нелсон
87’
Сигур   Осорио
87’
87’
Унаи   Эль-Мурабет
87’
Диоп   Саадан
82’
  Унаи
Ларейя   Шаффелбург
78’
Ахмед   Дэвид
78’
Ларин
67’
Олувасейи   Ларин
63’
63’
Буадди   Амрабат
63’
Эль-Ханнус   Тальби
50’
  Унаи
де Фужроль
49’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
Эль-Ханнус
45’
Унаи
Дэвид
43’
Ларейя
40’
40’
Хакими
22’
Сайбари   Раими
20’
Аляль
Канада
Крепо, Ларейя, де Фужроль, Бомбито, Джонстон, Ахмед, Эуштакиу, Сигур, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид
Запасные: Ахмед, Олувасейи, Сент-Клэр, Гудмен, Салиба, Миллар, Ларейя, Бьюкенен, Сигур, Джонс, Корнелиус, Дэвис, Уотермэн, Шуэнье
1тайм
Марокко:
Буну, Мазрауи, Аляль, Диоп, Хакими, Эль-Энауи, Буадди, Эль-Ханнус, Унаи, Браим Диас, Сайбари
Запасные: Буадди, Эль-Уахди, Беламмари, Эль-Кааби, Амаимуни-Эшгуяб, Диоп, Мохамеди, Яссин, Эль-Ханнус, Риад, Сбаи, Унаи, Сайбари, Таньяути, Салах-Эддин
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Чемпионат мира. 1/8 финала
4 июля 21:00, Линкольн Файненшел Филд
Логотип домашней команды
Парагвай
Завершен
0 - 1
0.17xG1.34
Логотип гостевой команды
Франция
Матч окончен
90’
+7’
Олисе
84’
Дембеле   Шерки
81’
Коне
Альмирон   Авалос
71’
Гомес   Маурисио
71’
70’
  Мбаппе
61’
Барколя   Д. Дуэ
Энсисо   Кабальеро
61’
Альдерете   Канале
58’
2тайм
Перерыв
19’
Барколя
Парагвай
Хиль, Алонсо, Касерес, Альдерете, Гомес, Веласкес, Галарса, Кубас, Гомес, Альмирон, Энсисо
Запасные: Питта, Альмирон, Ромеро, Санабрия, Альдерете, Гомес, Майдана, Охеда, Соса, Фернандес, Ольвейра, Бальбуэна, Арсе, Энсисо, Бобадилья
1тайм
Франция:
Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Коне, Барколя, Олисе, Дембеле, Мбаппе
Запасные: Дембеле, Риссер, Лакруа, Канте, Матета, Самба, Заир-Эмери, Аклиуш, Тчуамени, Барколя, Гюсто, Люка Эрнандес, Конате, Тео, М. Тюрам
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала20241 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
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logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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За Парагвай!
Ответpozevalkin
За Парагвай!
Однозначно.
Ответpozevalkin
За Парагвай!
С детства)
Я думал, нам болельщикам,😇 дадут небольшую передышку после 1/16,🤌😙 а тут сразу 1/8 стартует‼️🤩😳😜
ОтветФутбол, хоккей итд
Я думал, нам болельщикам,😇 дадут небольшую передышку после 1/16,🤌😙 а тут сразу 1/8 стартует‼️🤩😳😜
104 матча - какие передышки?
ОтветФутбол, хоккей итд
Я думал, нам болельщикам,😇 дадут небольшую передышку после 1/16,🤌😙 а тут сразу 1/8 стартует‼️🤩😳😜
Передышка будет только после 1/8
Игра Майкла Олисе вызывает дикий восторг, а Дешам безграничную симпатию и уважение, поэтому конечно же за Францию
Ответjjeka
Игра Майкла Олисе вызывает дикий восторг, а Дешам безграничную симпатию и уважение, поэтому конечно же за Францию
Французы за чистое искусство...
Ответjjeka
Игра Майкла Олисе вызывает дикий восторг, а Дешам безграничную симпатию и уважение, поэтому конечно же за Францию
Я буду болеть за более слабых.
Больше Генича бесит только песенка про фрибет от фонбет
ОтветАлексей Иванов
Больше Генича бесит только песенка про фрибет от фонбет
Прямо над твоим коментом реклама фонбета )))
ОтветАлексей Иванов
Больше Генича бесит только песенка про фрибет от фонбет
А помоему классная реклама и если убрать слова про фрибеты - то песня вирусная про болельщиков, которые не спят ночью, а смотрят Мундиаль.
Не, ну, это профнепригодность полнейшая, это ж не неформальный ютуб подкаст, а федеральный канал, какие-то всхлипы, стоны, слоганы буков, плоские шутейки...Над ними, вообще, есть какое-нибудь надзорное лицо, которое может в чувство привести?
ОтветАлександр Потапенко_1117226336
Не, ну, это профнепригодность полнейшая, это ж не неформальный ютуб подкаст, а федеральный канал, какие-то всхлипы, стоны, слоганы буков, плоские шутейки...Над ними, вообще, есть какое-нибудь надзорное лицо, которое может в чувство привести?
Черданцев что ли, или Канделаки?
ОтветАлександр Потапенко_1117226336
Не, ну, это профнепригодность полнейшая, это ж не неформальный ютуб подкаст, а федеральный канал, какие-то всхлипы, стоны, слоганы буков, плоские шутейки...Над ними, вообще, есть какое-нибудь надзорное лицо, которое может в чувство привести?
Его надзорное лицо - Шнякин, который после матча напишет у себя в тг канале что это был экстраординарный уровень комментирования) потом будет ждать от Генича такого же комментария о своей бездарной работе)
Хьюстон, у нас биг праблем, Генич у микрофона
ОтветПересмешник 35
Хьюстон, у нас биг праблем, Генич у микрофона
аларм
Генич проваливает матч похлеще марокканцев
ОтветАстановский
Генич проваливает матч похлеще марокканцев
Соревнуется😁
Генич: "Комментировать не буду, буду пить!"
Канадцы по традиции сняли вратаря :)
Эти парагвайские гопники до последнего устраивают цирк, топчут там что-то, толкаются. Отвратительные существа.
ОтветVictorVallecano
Эти парагвайские гопники до последнего устраивают цирк, топчут там что-то, толкаются. Отвратительные существа.
Датиносы
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