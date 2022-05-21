Стыковые матчи через 4 дня, а мы еще ничего не знаем про новый формат РПЛ. Как так вышло?

Разбираемся.

Сезон в ФНЛ подошел к концу. Первые два места, которые позволяют выйти в РПЛ напрямую, заняли «Торпедо» и «Факел». На третьей и четвертой строчке – «Оренбург» и «СКА Хабаровск», они сыграют в стыках. Или...

Расстановка итоговых мест в ФНЛ пока не дает полной картины. Разбираем возможные сценарии.

На следующей неделе РФС ответит, быть ли расширению РПЛ

24 мая на исполкоме РФС рассмотрят вопрос по поводу расширения РПЛ до 18 команд.

Главное, что известно на этот момент.

•‎ Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после заседания рабочей группы РФС 17 мая заявил журналистам, что расширение РПЛ до 18 клубов – не основной вариант.

•‎ Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб против расширения РПЛ – клуб предлагает формат проведения с разделением на две части по восемь команд.

Единства в вопросе моратория не наблюдается.

•‎ Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что большинство клубов РПЛ за мораторий на вылет в этом сезоне – они считают, что спортивный принцип нарушен. При этом сам ЦСКА против отмены вылета.

•‎ Заместитель генерального директора и директор по развитию РФС Максим Митрофанов против моратория. «Мораторий означает, что никто не вылетает из РПЛ и никто не входит из ФНЛ. Вопрос, который находится у нас на рассмотрении, сформулирован именно так. Мы считаем, что такой формат полностью нарушает спортивный принцип. Это ущемляет права клубов ФНЛ, которые вкладывали деньги и в честной спортивной борьбе завоевали право участвовать в РПЛ», – говорил Митрофанов.

Стыки в любом случае будут

Они есть и в новаторской идее аутсайдеров РПЛ, и в нынешнем регламенте. Клубы Премьер-лиги предлагают, чтобы никто не вылетал напрямую, а 15-я и 16-я команды сыграли с третьей и четвертой командами ФНЛ («Оренбургом» и «СКА Хабаровск»).

К субботе все претенденты на выход в РПЛ получили лицензии

В субботу днем (уже во время матчей финального тура ФНЛ) РФС объявил, что командам с шансами на попадание Премьер-лигу выданы лицензии для участия в РПЛ. Хотя с этим были проблемы.

•‎ Лицензия «Оренбурга» поначалу зависла из-за вместимости – стадион команды вмещает 7,5 тысяч зрителей вместо 10 тысяч, которые требует РПЛ. Из-за этого клуб не попал в РПЛ на этот сезон – хотя занял второе место в ФНЛ. К весне вместимость расширили до требуемой отметки.

•‎ Лицензия «Факела» тоже была под большим вопросом, об этом в начале мая писал Sport24. Клуб прошел лицензирование по всем критериям, кроме инфраструктурного. Комиссия РФС ждала информацию о дооснащении Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже оборудованием, соответствующим требованиям РПЛ. В итоге дождалась. У «Факела» теперь есть право играть в РПЛ.

Когда будут сыграны стыковые матчи?

Клубы ФНЛ проведут первые стыковые матчи с командами РПЛ дома. Первые матчи пройдут 25 мая, ответные – 28 мая.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; VK/fcorenburg; fakelfc.ru