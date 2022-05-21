Новый «Краснодар»: мини-копии уехавших легионеров, идеи Фарке и много везения

Спасают контратаки, дальние удары и Сафонов.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв пятым. Весной Даниэль Фарке планировал построить гибкую и агрессивную команду. Новые тактические идеи, возвращение Вандерсона, яркий старт Эрика Бутхейма – казалось, клуб поборется за Лигу чемпионов.

Но после 24 февраля Фарке расторг контракт по обоюдному согласию, уехали легионеры – «Краснодар» пострадал больше других в РПЛ. Но происходящее почти не повлияло на результаты: Александр Сторожук удержал команду в пятерке, заменил звезд воспитанниками, а по набранным очкам уступил только «Зениту» и «Сочи».

Ниже – рассказ о новом «Краснодаре» и его результатах.

Галицкий не планировал, чтобы мечта об 11 воспитанниках сбылась именно так – он всегда хотел, чтобы в команде играли сильнейшие

«Краснодар» заканчивал матч против ЦСКА (1:0) с 11 воспитанниками клубной академии. Правда, важно учитывать, что хозяева сыграли в таком формате всего пару минут – Никита Сергеев заменил Олакунле Олусегуна на 91-й минуте. Но у клуба был и другой приятный опыт: в игре с «Локомотивом» (1:0) «Краснодар» уже задействовал 11 воспитанников, но они не находились на поле одновременно.

Первоначальная реакция – радость и восхищение, но при более глубоком размышлении – небольшая тревога. Очевидно, во время спора десятилетней давности никто не рассматривал историю, когда молодежь сыграет от безысходности (обсуждалось, что воспитанники будут решать большие задачи).

Сергей Галицкий еще 10 лет назад подчеркивал, что омоложение состава не должно быть искусственным: «Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, – чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар».

В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Ну, «Барселона» это сделала недавно в одной игре. На какой-нибудь кубковый матч и «Бавария» может такой состав выставить. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры».

Осенью владелец «Краснодара» в интервью «Коммент.Шоу» дополнил, что молодым футболистам важно получать постоянный игровой опыт, поэтому вполне логично, если воспитанники долго идут к основному составу: «16-летний мальчик должен получать 90 минут практики, а не выходить на 10 минут в более высокой лиге, чтобы все умирали от счастья. В поколении-1999 в «Краснодаре» говорили, что сначала нужно стать лучшими в своем возрасте, а потом прорываться наверх.

«Это какой-то бред: «Клубы доверяют молодым». А среднего возраста футболистам? А старым? Это вообще неправильный вопрос. Надо доверять не молодым, а тем, кто готов».

В команду уже ввели свежий набор воспитанников: Эдуард Сперцян и Александр Черников выиграли конкуренцию еще в звездном «Краснодаре», а Никита Кривцов выходил на замену в первой половине сезона.

Некоторые новые футболисты привлекались Фарке к товарищеским матчам (Богдан Рейхмен, Сергей Бородин, Ираклий Манелов, Никита Сергеев), но стоит учитывать, что в последних играх, когда наигрывалась основа, большинство опустилось во вторую команду (из новеньких задействовали только крайнего защитника Вячеслава Якимова).

Очевидно, что в здоровой реальности клуб еще долго бы ждал такую возможность: после зимних сборов «Краснодар» входил в сезон в 7 очках от «Динамо» (2-е место) и в 3 – от «Сочи» (3-е) – и точно вписался бы в борьбу за медали. Фарке наигрывал Вандерсона, Виктора Классона, Гжегожа Крыховяка, Реми Кабелла и Эрика Бутхейма. Матвей Сафонов рассказывал, что тренерский штаб дал много идей и позволил творить – в команде ждали, что этот «Краснодар» станет самым сильным своей в истории.

«Краснодар» сохранил атакующую ментальность, но ему часто везло во второй половине сезона

Кризис раскрыл главное достоинство системы «Краснодара» – структуру, позволяющую найти в клубе замену звездам. Важно учитывать, что ввод новичков в основу – не самый полноценный размен, но «Краснодар» воспитал несколько мини-копий лидеров:

• Никита Кривцов наигрывался еще в первой части сезона, а сейчас – основная восьмерка с хорошим объемом при прессинге и во время владения (третий по созданным моментам, второй по ударам);

• Олакунле Олусегун заменяет Вандерсона и Классона. Он лучший в команде по обводкам и лидер по выигранным единоборствам в атаке;

• Сперцян – теперь главная звезда, он лучший бомбардир (4), лидер по созданным моментам и ударам, несмотря на смену позиции (в первой части сезона был десяткой, сейчас – восьмерка, которая часто атакует из глубины);

• Ираклий Манелов – еще одно открытие (1+1). Изначально он выходил на фланг, но в последних играх стартовал в центре нападения (второй в команде по ожидаемым голам и передачам) и чаще всех из атакующей группы вступал в борьбу (лидер по количеству единоборств и второй по выигранным).

Несмотря на падение среднего уровня, Сторожук не пошел по пути упрощения: команда не скатилась к примитивности, не отказалась от комбинационного футбола и не ставит автобус. Тренер подчеркивал, что сегодняшняя история – о будущем: либо Сторожук, либо другой тренер будет работать с этими игроками, поэтому необходимо знать способности команды.

Среди интересных деталей – работа Сторожука с идеями Фарке:

• Матвей Сафонов становился одним из разыгрывающих при начале атак;

• крайние защитники смещались в опорную зону/полуфланги при владении;

• создавалась структура, где вингер и один из крайних защитников отвечали за ширину, а остальные работали внутри этой системы.

Главная черта старта «Краснодара» – умение взрываться и контратаковать. В первых матчах у команды Сторожука не получались конструктивные позиционные атаки, но краснодарцы идеально воспользовались минимальными шансами («Спартак» создал больше, а «Уфа» перекрыла выход из обороны в атаку): заработали пенальти в контратаке после обреза Айртона (2:1), реализовали быстрый отрыв после перехвата в Уфе (1:1), наказали «Рубин» в контратаке (1:0).

Затем «Краснодар» одержал одну победу в четырех матчах, а Сторожук признал, что команда мало создает в последних матчах (победу над «Рубином» принесла контратака).

Ниже – статистика созданных голевых моментов. Особенность InStat в том, что в шансы записываются полумоменты и ситуации, когда до реальной опасности не хватило еще одного ключевого действия. Этот контекст ценен демонстрацией того, что «Краснодар» доводил мяч в острые зоны хуже, чем соперники.

В последних играх «Краснодар» смотрелся лучше. Дело не только в результатах, но и в улучшенном взаимопонимании. Во-первых, заиграл Олусегун – его дриблинг, смещения в середину и проникающие передачи создали несколько топ-шансов и неплохих подходов. Во-вторых, интереснее заработала система с широкими позициями, заполнением зоны около штрафной и смещениями Манелова в глубину – «Краснодар» улучшил позиционное давление. В-третьих, команда сохранила контратаки (идеальная возможность воспользоваться двумя козырями, упомянутыми выше) – именно на скорости команда смотрелась сильнее, чем во время владения.

Но нельзя подгонять происходящее под темп набора очков «Краснодара». Очевидно, что этот состав не улучшил качество игры – команда искрила эпизодами. Например, снизилось среднее владение мячом, «Краснодар» чаще пасовал в своей трети, реже входил на чужую половину, меньше заходил в штрафную – это сказалось на итоговом созидании и эффективности владения. Весной хуже атаковал только «Нижний Новгород».

Перестройка сказалась и на обороне: краснодарцы допустили в полтора раза больше моментов и выдали внушительную разность между ожидаемыми забитыми и пропущенными голами – больше только у «Рубина» и «Арсенала». В итоге весенний «Краснодар» на 14-м месте по ожидаемым очкам (самое сильное расхождение в лиге).

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Но по реальным набранным очкам весенний «Краснодар» – четвертый.

Успех сложился из нескольких факторов:

– Сторожук сохранил атакующую ментальность и воспользовался некоторыми идеями Фарке. В этом ему помогла система «Краснодара» – клуб воспитал несколько ярких лидеров (Матвей Сафонов, Александр Черников, Эдуард Сперцян плюс купленный у «Ростова» Алексей Ионов) и нашел несколько мини-копий лидеров (Никита Кривцов, крайние защитники, Олакунле Олусегун);

– везение у своих ворот (штанга Промеса при 2:1, перекладина Ортиса при 0:0 в Уфе, Костадинов на последних минутах не забил с 5 метров), которое множилось на эффективность Сафонова и защитников на ленточке. Матвей дважды спас против «Урала» при счете 2:1 (отразил удары Бикфалви в упор), выручал против «Ростова» (2:1) и «Локо» (1:0), забрал попытку Фернандеса с линии вратарской (1:0), а Сорокин дважды выносил мяч против «Ростова»

– бешеная реализация. «Краснодар» набрал 6 очков дальними ударами в концовках (Кривцов забил ЦСКА, Черников – «Локомотиву»), еще 6 – рикошетами (Ильин – «Уралу», Волков – «Рубину»).

Фото: fckrasnodar.ru; pfc-cska.com