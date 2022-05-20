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Сравниваем «Динамо» и «Сочи»: москвичи чаще бьют, но сильно сбавили в обороне весной, Шунин – худший вратарь РПЛ на линии

Арсен Захарян Арсен Захарян
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Кто больше достоин серебра?

В субботу «Динамо» и «Сочи» разыграют второе место в РПЛ-2021/22. 

Кто и в чем был лучше в этом сезоне?

«Динамо» получило преимущество перед «Сочи» за счет победы в одном из самых слабых матчей в сезоне. Конечно, на характер той игры повлиял быстрый гол Арсена Захаряна на 12-й минуте, но все-таки давление «Сочи» было слишком серьезным.   По большинству продвинутых показателей «Динамо» и «Сочи» – среди лидеров РПЛ, поэтому именно их гонка за серебром кажется справедливой.   Весной «Сочи» находится в лучшей форме. Хватит ли ее для победы в последнем матче сезона?

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Как завершится матч «Динамо» – «Сочи»?
261 голос
Победой «Динамо»
48%
Динамо Москва
Ничьей, которая позволит «Динамо» удержать второе место
22%
Сандро Шварц
Победой «Сочи»
30%
Сочи

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