Сравниваем «Динамо» и «Сочи»: москвичи чаще бьют, но сильно сбавили в обороне весной, Шунин – худший вратарь РПЛ на линии

Кто больше достоин серебра?

В субботу «Динамо» и «Сочи» разыграют второе место в РПЛ-2021/22.

Кто и в чем был лучше в этом сезоне?

«Динамо» получило преимущество перед «Сочи» за счет победы в одном из самых слабых матчей в сезоне. Конечно, на характер той игры повлиял быстрый гол Арсена Захаряна на 12-й минуте, но все-таки давление «Сочи» было слишком серьезным. По большинству продвинутых показателей «Динамо» и «Сочи» – среди лидеров РПЛ, поэтому именно их гонка за серебром кажется справедливой. Весной «Сочи» находится в лучшей форме. Хватит ли ее для победы в последнем матче сезона?