У «Сочи» связей с «Динамо» не меньше, чем с «Зенитом». Тут и футболисты, и владелец, и корни

Главная интрига последнего тура РПЛ – кто же все-таки займет второе место. «Динамо» или «Сочи»? В субботу они сыграют между собой в столице.

Когда говорят о «Сочи», сразу же вспоминают «Зенит», но у клуба с юга России немало общего и с «Динамо». Сейчас вы в этом убедитесь.

Борис Ротенберг раньше рулил «Динамо», а сейчас владеет «Сочи»

В 2013 году Ротенберг-старший стал президентом «Динамо», которое тогда получило второй бюджет в лиге после «Зенита». Сказка закончилась через два года – УЕФА оставил клуб без еврокубков из-за дефицита бюджета в 257 млн евро за три года, что не вписывалось в рамки финансового фэйр-плей.

Ротенберг ушел, но вскоре у него появился новый проект, со временем превратившийся в «Сочи».

Ротенберг создал клуб из петербургского «Динамо», которое сотрудничало с московским

В начале десятых к столичному «Динамо» обратились за помощью из петербургского клуба– из-за финансовых проблем команда могла сняться с ФНЛ. Ротенберг помог, и тогда у него появилась идея сделать фарм-клуб московского «Динамо» в Петербурге.

«Борис Романович здесь был на турнире по борьбе, который проходил в Санкт-Петербурге, и журналисты задали ему вопрос – а как же «Динамо» питерское. «Да, я помогу», и пошла реальная помощь финансовая, чтобы клуб просуществовал», – подтверждал информацию о финансовой помощи бывший генеральный директор петербуржцев Валентин Белавин.

После ухода из «Динамо» Ротенберг не потерял интерес к петербуржцам.

В июне 2015-го «Динамо» из Петербурга перестало существовать в прежнем виде – команду распустили. Появилось новое юридическое лицо, не имеевшее ничего общего с прежней командой, кроме названия. «Динамо Санкт-Петербург» начало восхождение из ПФЛ. И Ротенберг был двигателем этого возрождения.

Тренером стал Александр Точилин – известный динамовец. Игроков собирал Алексей Смертин, занимавший тогда пост советника президента московского «Динамо». Через два года команда вернулась в ФНЛ, где провела еще один сезон и заняла шестое место. И выбила «Зенит» из Кубка России!

В 2018-м клуб переехал в Сочи и сменил название – есть версия, что из Кремля Ротенберга попросили развивать футбол в городе, где построен стадион ЧМ. Через год «Сочи» вышел в РПЛ. Переход на новый уровень дался тяжело, но не без помощи «Зенита» (вы прекрасно об этом знаете) удалось закрепиться в лиге.

Сейчас в составе «Сочи» экс-динамовцев столько же, сколько экс-зенитовцев

Пять игроков из заявки прошли через «Динамо» и четыре через «Зенит» (Юсупов, Нобоа, Цаллагов, Прохин, Николай Заболотный).

Ибрагим Цаллагов заезжал в «Динамо» в аренду на сезон-2017/18, для остальных московский клуб был важным этапом в карьере.

Артур Юсупов – воспитанник клуба. Провел в «Динамо» пять сезонов на старте карьеры, а потом вернулся еще на два года после отъезда в «Зенит» и «Ростов».

147 матчей (в том числе в Лиге Европы), 10 голов, 14 передач.

«Я воспринимал «Динамо» как дом родной, – рассказывал Юсупов. – Мне там все нравилось. Просто обстоятельства сложились так, что пришлось сменить клуб. Но и после ухода продолжал следить за «Динамо», ждал трансляций. Если не попадал на прямой эфир, смотрел в записи. Был настолько привязан к команде, что за четыре года ни одного матча не пропустил!»

Кристиан Нобоа пришел в «Динамо» из «Рубина» – второй клуб для эквадорца в России. Нобоа застал самые богатые годы московской команды, поиграл с Кокориным, Вальбуэной, Кураньи, Денисовым. Кристиан был основным игроком центра в «Динамо»: 92 матча, 12 голов, 11 ассистов. Но главный хайлайт получился нефутбольным: недовольные болельщики напали на эквадорца в Меге.

Жоаозиньо пришел в «Динамо» в 2018-м – на два сезона. После «Краснодара» бразилец уже почти подписал контракт с тульским «Арсеналом», но спортивный директор «Динамо» Роман Широков пошел на перехват.

Не зря! Жоаозиньо помог «Динамо» избежать стыков – в сезоне-2018/19 забил 4 мяча (второй бомбардир команды) и сделал 9 голевых (лучший в «Динамо»). Для Хохлова был основным, но с приходом Кирилла Новикова потерял место в старте. И летом 2020-го ушел в «Сочи».

Сергей Терехов – воспитанник брянского «Динамо», но в московское приходил дважды. Сам признает, что в первый раз не хватило опыта, чтобы закрепиться при Андрее Кобелеве.

Повторно в «Динамо» позвали, когда команда вылетела в ФНЛ. За полтора сезона Сергей помог вернуться в РПЛ, но потом снова ушел – в «Оренбург» к Владимиру Федотову.

«Когда меня убирали из «Динамо» во второй приход, я мог пойти на конфликт, как сделали Сапета, Зотов, Темников. Они остались в дубле, не хотели терять хорошие контракты. А я просто хотел играть, разорвал контракт и ушел в «Оренбург». Потерял хорошие деньги, но как решил, так и сделал».

За «Сочи» поиграли и другие футболисты, прошедшие через «Динамо»: Александр Кокорин, Иван Соловьев, Николай Обольский, Алан Касаев, Евгений Фролов, выпускники академии московского клуба Андрей Бычков и Игорь Горбунов. Большая компания.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Александр Вильф, Анатолий Медведь, Антон Денисов