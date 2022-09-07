В матчах РПЛ-2022/23 в среднем забивают больше трех мячей за игру. Результативность лиги растет седьмой год

Лига входит в топ-3 по результативности.

РПЛ со старта показала любителям российского футбола, что в текущий сезон обещает быть один из самых зрелищных, по крайней мере если измерять ее в количестве забитых мячей: в первых трех турах команды показали просто сумасшедшие по российским меркам 3,4 забитых мяча в среднем за игру. Для сравнения, в АПЛ-2022/23 забивают чуть меньше трех.

По какой причине произошел такой весомый скачок в результативности можно только гадать, ведь в прошлом сезоне забивали по 2,66 мячей за игру. Наиболее правдоподобным выглядит тезис о падении уровня исполнителей в лиге, но против этого фактора говорит одно «но»: наименьшую результативность за последние 10 лет РПЛ показала в сезоне-2016/17 – команды забивали чуть больше двух мячей за игру. Именно перед этим розыгрышем (или во время) лигу покинули Халк, Аксель Витцель, Эсекиэль Гарай, Ахмед Муса, Мубарак Буссуфа, Александр Зинченко и Роман Широков. В общем, состоялся отток звездных игроков из лиги – не такой массовый, как в последнее время, но все же...

Ладно, оставим размышления и домыслы и вернемся к конкретике.

Результативность РПЛ растет седьмой год подряд

С того самого провала в сезоне-2016/17 средняя результативность РПЛ постоянно растет: иногда незначительно (например, разница между двумя последними сезонами составила всего 0,01), а иногда достаточно весомо – в сезоне-2019/20 прибавили целых 0,2 забитых за игру.

Потому небольшой рост количества забитых мячей в текущем сезоне был вполне прогнозируем. Можно сделать скидку и на то, что из Первой лиги поднялись клубы, заметно уступающие в классе вылетевшим (хотя по игре «Рубина» этого не скажешь). Но шаг в 0,5 голов за игру, пусть и на дистанции меньше трети сезона, – это слишком явный скачок.

При этом нельзя сказать, что высокая результативность – удел только топов чемпионата, вроде «Зенита» или ЦСКА: 13 мячей за 8 туров забил «Нижний», а 12 наколотил «Оренбург», только что прошедший очищение Первой лигой. Тут уже возникают вопросы к игре российских клубов в обороне: меньше гола за игру пропускают только «Зенит» (3 мяча), ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» (у всех по 7 мячей). Даже крепкий и неуступчивый «Ахмат» успел нахватать 12 пропущенных за восемь матчей, а ведь в прошлом сезоне грозненцы пропустили меньше «Динамо», «Локомотива» и «Спартака».

Да, скорее всего, к концу чемпионата показатели результативности снизятся – ну не смогут клубы постоянно столько забивать. Вопрос один: насколько кардинально?

Клубы РПЛ обычно долго запрягают

Можно предположить, что российские клубы всегда лихо начинают сезон, и ближе к экватору начинают проседать, терять энтузиазм и запал, а потому количество забитых мячей постепенно падает. И если взглянуть на прошлый сезон, то в это охотно верится: если в первых восьми турах забивали в среднем 2,75 за игру, то по итогам сезона – 2,66.

Но теория, к сожалению или к счастью, не проходит проверку временем: в сезоне-2020/21, например, за стартовые восемь туров забивали на 0,2 гола за матч меньше, чем в итоге по сезону, а это достаточно солидная разница – дефицит почти в два мяча за тур. Потому никакой закономерности в этом нет: приближение зимы не уменьшает количество забитых мячей, а потому вполне вероятно, что в сезоне-2022/23 клубы РПЛ впервые перешагнут за отметку 3 мяча за игру в среднем по сезону.

Вдумайтесь в эту цифру: в матчах 10 из 16 команд лиги на дистанции в восемь туров было забито в среднем как минимум по три за игру. По итогам прошлого сезона, например, таких клубов было всего четыре. Это позволило РПЛ войти в топ-3 лиг по количеству матчей, в которых забито как минимум три мяча в текущем сезоне – впереди только вышка Северной Ирландии и итальянская Серия С.

Таких показателей на старте сезона нет даже в топовых лигах, а там, между прочим, Холанды и Левандовски играют.

В каждом из восьми матчей «Сочи» команды забивали как минимум три мяча

В целом с РПЛ разобрались: забивают много, что отчасти ожидаемо, статистических предпосылок к спаду не наблюдается. Теперь немного пройдемся по чисто беттинговым вопросам: а стоит ли грузить на ТБ 2,5 в матчах клубов РПЛ? Если да, то каких именно?

Однозначно стоит обратить внимание на «Сочи»: во всех матчах серебряного призера прошлого чемпионата забивали как минимум три мяча. Проходимость – 100%, что на дистанции в третье чемпионата выглядит достаточно монолитно. При этом забитых и пропущенных поровну: 14 на 14.

В следующем туре сочинцы примут на своем поле «Динамо»: в мае команды забили аж шесть мячей на двоих. И пусть москвичи в этом сезоне не так результативны, как «Сочи», но к «верху» стоит присмотреться. На ТБ 2,5 в «1хСтавке» дают коэффициент 1.78.

На верхушке рейтинга проходимости ставок на ТБ неожиданного всего три топовых (по меркам РПЛ, конечно же) клуба: кроме «Сочи» больше 70% показывают «Краснодар» (привет Сперцяну) и «Локомотив», который пока чуть больше пропускает, чем забивает.

В следующим туре состоится сразу три очные встречи лидеров результативности:

10 сентября «Химки» примут «Крылья Советов»: в трех последних официальных встречах команд сыграла ставка на ТБ 2,5. Поставить на то, что в первом матче Спартака Гогниева у руля «Химок» будет забито как минимум три мяча можно с коэффициентом 1.92 в «Мелбет».

В тот же день «Ахмат» сыграет в Грозном с «Пари НН»: в прошлом сезоне в Чечне команды на двоих сообразили четыре забитых мяча. На ТБ 2,5 в предстоящей встрече в Winline дают 1.86.

Ну а 11 сентября «Факел» примет «Локомотив». В последний раз клубы встречались в официальных матчах больше 20 лет назад, зато в товарняке перед сезоном забили шесть мячей на двоих. Без лишних слов – ТБ 2,5 с кэфом 1.80 в «Лиге Ставок».

И самое главное: помните, что ставки – это всего лишь развлечение. Не стоит относиться к ним как к источнику заработка: мы предлагаем наблюдения, которые могут сделать просмотр матча чуть более интересным и захватывающим.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Даничев