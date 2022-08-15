Слишком эмоционально реагируете на каждую проигранную ставку? Это норма

Бороться с этим практически бесполезно.

Более-менее опытные любители ставок на спорт знают главное правило: за любой серией выигрышей обязательно последует проигрыш, который запросто может полностью испортить впечатление от вин-стрика. Возникает закономерный вопрос: а почему успехи в ставках воспринимаются игроками иногда даже слишком спокойно, а пара неудач запросто могут привести к потере эмоциональной стабильности?

Ответ банален до нельзя: все дело в человеческой психологии и природе азарта. Давайте разбираться, можно ли с этим бороться, а главное — стоит ли.

Каждая проигранная ставка — это крах ожиданий

Ни для кого не секрет, что азартные игры воздействуют на дофаминовую систему человека. Лудоманию, например, часто сравнивают с наркотической зависимостью именно из-за схожести цепочки привязанности: азарт вызывает выброс дофамина — мозг формирует привыкание — недостаток дофамина подталкивает человека к азартным играм. Круг замыкается.

Наибольшее удовольствие при этом игроки испытывают даже не в момент выигрыша, а в процессе ожидания расчета пари: в предвкушении будущего успеха мозг во всю вырабатывается гормон счастья.

Каждая победа воспринимается как само собой разумеющееся: в большинстве случаев в своей голове игрок выигрывает ровно в тот момент, когда заключает пари. Ну разве может он ошибаться?!

Ну а поражение воспринимается в разы эмоциональнее сразу по нескольким причинам:

Несбывшиеся ожидания. Игрок полдня рассчитывал, куда потратит сумму выигрыша, а в личном кабинете – поражение.

Игрок полдня рассчитывал, куда потратит сумму выигрыша, а в личном кабинете – поражение. Удар по самооценке. Большинство ставочных неудач – это недостаточно тщательный или вовсе ошибочный анализ. Даже если игрок старается убедить себя, что это всего лишь невезение, подсознательно он чувствует дискомфорт в районе собственного эго.

К поражениям нужно относиться подобающе

Как бы банально и избито это не звучало, но к любому поражению нужно относиться с должной серьезностью.

Если ставке предшествовал тщательный анализ линии, то каждое поражение требует работы над ошибками. Умные дяди и тети в халатах давно доказали, что грамотная рефлексия после неудач увеличивает «гибкость» мозга, что положительно влияет на дальнейшие успех. И вряд ли есть существенная разница решаешь ли ты очередной пример по высшей математике или анализируешь линию.

Если откровенно «недоехало», то поражения лучше как можно раньше отпустить — если верить статистике, то и у удачи должна быть дисперсия.

Если же ставка была сделана ради фана, то и поражение стоит воспринимать как элемент развлечения. Эмоции получены? Получены. Получается, ставка полностью себя оправдала.

Профессионалы убивают в себе эмоции, но 99% людей в ставках именно из-за них

Стойко воспринимать поражения можно только полностью абстрагировавшись от эмоций и относясь к ставкам исключительно с профессиональной точки зрения. Насколько эта затея оправдана – большой вопрос, но стоит понимать, что 99% людей делают ставки и возвращаются к ним именно из-за эмоций.

Профессиональные игроки частенько жалуются на клиентов, которым продают ставки по подписке. Мол даешь им вариант, который проанализировал от «а» до «я», игрок выигрывает некоторую сумму, и тут же заключает необдуманное пари – заряжает на своего фаворита или тотал больше в центральном матче тура. Объяснение такому поведению достаточно прозаичное: сложно болеть за статистику, сложно болеть за команду, в которой не знаешь ни одного игрока.

Однако не стоит забывать, что ставки – это хобби, которое позволяет повысить градус накала при просмотре знакового события или матча любимой команды, и лишь в единичных случаях способ заработка. Остановитесь на сумме флэта, которую вам не жалко проиграть, и получайте эмоции от каждой ставки, пусть она в итоге и проиграет.

Фото: globallookpress.com/ Andy Rowland, Aurelien Morissard