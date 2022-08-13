Альтернативные матчи в линиях БК: реальные ставки на виртуальные события

Подробно разбираем предложение букмекеров.

В линиях букмекерских контор можно наткнуться на альтернативные, или синтетические, матчи. БК «Бетсити», например, в предстоящем туре РПЛ предлагает поставить на встречу «Зенит» – «Динамо», хотя питерцы готовятся к матчу с ЦСКА, а москвичи с «Краснодаром».

В линии Tennisi и вовсе можно наткнуться на достаточно сюрреалистичные пары «Урал» – «Хайденхайм» и «Факел» – «Нюрнберг». Причем поставить можно как на исход матча, так и на фору и тотал.

Что это за хитрости букмекерских контор, зачем они нужны и как их использовать – рассказываем в материале.

Альтернативные матчи — что это?

Говоря максимально просто, альтернативные матчи – это виртуальные события, составленные из двух реальных. Давайте разберемся подробнее на вышеупомянутом матче «Зенит» – «Динамо»:

победителем матча будет признан клуб с лучшей разницей мячей в своей реальной встрече;

победа с учетом форы тоже будет рассчитана по разнице мячей в реальных матчах;

тотал в этом случае – это сумма голов «Зенита» ЦСКА и «Динамо» «Краснодару».

Зачем это нужно игрокам? Ну во-первых, это фан. Периодически даже самым опытным игрокам надоедают привычные ординары и возникает потребность попробовать в беттинге что-то новое, пускай и рискнув при этом некоторой суммой денег. Да и новичкам идея может показаться соблазнительной: поставил одно пари, а подогрел интерес сразу к двум встречам.

Во-вторых, это возможность поставить на любимую команду в предстоящем туре с более привлекательным коэффициентом. Представьте, что «Зенит» играл бы с «Уралом», а «Динамо» с условным «Факелом» – в линиях матчей кэфы на фаворитов были бы ну максимум 1.35. В альтернативном матче котировки на исход были бы заметно выше как в одну, так и в другую сторону.

Что с этого получает букмекерская контора?

Интерес букмекерских контор в данном случае достаточно прозаичен: подобные акции поднимают лояльность среди клиентов, плюс позволяют с чистой совестью похвастаться в рекламной акции шириной линии.

Плюс важный нюанс альтернативных матчей – это повышенная букмекерская маржа. Если на матчи «Зенит» – ЦСКА и «Динамо» – «Краснодар» «Бетсити» предлагает исходы с 4% маржой, то для альтернативного матча «Зенит» – «Динамо» размер комиссии повышается до 8%.

Та же ситуация и с Tennisi: для реальных матчей РПЛ и Второй Бундеслиги маржа 3-4%, для «синтетических» матчей уже 7-8%.

Лимиты на альтернативные матчи – чисто символические: «Бетсити» на исходы дает поставить около 10 тысяч рублей, Tennisi – около 20 тысяч. Да, мало, но вполне играбельно.

Альтернативным матчам не хватает вариативности

Возможность собрать из двух реальных матчей виртуальное событие, на которое можно заключить пари – это просто отличный фановый функционал для любой букмекерской конторы.

Правда, ставочники пока ограничены сразу по нескольким пунктам:

альтернативные матчи есть в линиях всего нескольких БК;

выбор событий не самый разнообразный.

Возникает закономерный вопрос: а почему бы букмекерам не позволить игрокам самим собирать подобные события? Возможность уже была реализована в «Редакторе ставок» в «1хСтавке», но со временем функционал немного видоизменился: теперь игрокам предлагают собирать комбинированные исходы для одного события. Вывод прост: с технической точки зрения это вполне реализуемо.

Но тот факт, что «Редактор» в его старом виде исчез говорит только об одном – функционал не вызвал особого интереса среди клиентов. А значит, вряд ли стоит ждать его возрождения в ближайшее время.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов