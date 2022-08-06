Как часто в РПЛ спасаются с -2 по голам? В 3-м туре – аж дважды, за весь прошлый сезон – лишь пять раз

«Локо» – лучший по камбэкам, «Динамо» чаще всех упускало лидерство.

Третий тур Мир РПЛ подарил сразу два зрелищных камбэка: «Пари НН» после первого тайма проигрывал ЦСКА 0:2, но во втором отыгрался благодаря дублю Тимура Сулейманова, а «Факел» с «Динамо» разыграли настоящий триллер в Воронеже — хозяева успешно спасались и с 0:2, и с 2:3.

Удивительно, но в прошлом сезоне РПЛ команды, проигрывая в два мяча, отыгрывались лишь пять раз. Вот эти случаи.

11-й тур. «Рубин» — «Локомотив». Итоговый счет — 2:2

Сложно сказать, что было более запоминающимся: камбэк «Локомотива» в дебютном матче Маркуса Гиздоля или эмоциональная пресс-конференция Слуцкого после матча.

«Рубин» ошарашил гостей уже на пятой минуте: Герман Онугха отправил мяч в сетку, но гол был отменен — судья свистнул фол Сеада Хакшабановича на Пабло. На 36-й минуте Андерс Дрейер красиво развернулся около штрафной «Локо» и дальним ударом открыл счет. Второй мяч казанцев забил именно Онугха — форвард подкараулил ошибку Худякова.

Уже спустя две минуты Федор Смолов сократил отставание «Локомотива», а на 94-й минуте игры ничью принес Рифат Жемалетдинов — вингер бахнул из-за пределов штрафной.

Слуцкий назвал действия своих футболистов в конце матча бездарными — досталось и защитникам, и и вратарю Дюпину.

11-й тур. «Спартак» — «Динамо». Итоговый счет — 2:2

«Динамо» вело 2:0 вплоть до 87-й минуты матча, но в концовке заметно потеряло концентрацию: Джикия сделал 1:2, Жиго – 2:2.

Одно из самых горячих московских дерби: первый тайм больше запомнился грубостью и потасовками, чем опасными моментами: футболисты «Динамо» получили пять предупреждений за первые 45 минут, у «Спартака» на желтых повисли все те же Джикия и Жиго.

17-й тур. «Зенит» — «Ростов». Итоговый счет — 2:2

«Ростов» дерзко начал матч с действующим чемпионом: на 10-й минуте Альмквист на бешеной скорости обошел Чистякова в штрафной, защитнику пришлось фолить — чистый пенальти. К точке успешно подошел Полоз. Спустя 15 минут Комличенко протаранил Ракицкого и мощным выстрелом с 27 метров удвоил преимущество.

На 30-й минуте Клаудиньо отметился не менее красивым ударом (правда, из пределов штрафной), а на 69-й бразилец реализовал пенальти, вырвав ничью в тяжелейшем матче.

27-й тур. «Арсенал» — «Пари НН». Итоговый счет — 2:2

«Арсенал» подходил к матчу в ужасной форме: три поражения подряд, практически без шансов на выживание в РПЛ. «НН» рисковал провалиться в стыки, чего команда Кержакова пыталась не допустить: на 18-й минуте капитан Кирилл Гоцук замкнул подачу с угла поля, а на 30-й Николай Калинский подкараулил отскок у линии штрафной и пробил точно в угол — 0:2.

«Арсенал» спас игру силами Ткачева и Луценко — ничья 2:2.

29-й тур. «Локомотив» — «Динамо». Итоговый счет — 3:3

И вновь «Локо» отыгрывается, а «Динамо» разбазаривает преимущество.

Тут спаслись с 1:3 : во втором тайме Ян Кухта реализовал выход один на один с Шуниным и вернул хозяев в игру, ничью «Локо» принес Гирано Керк, подкарауливший отскок после удара все того же Кухты.

Как часто команды отыгрывали преимущество в два мяча в прошлом сезоне?

В 240 матчах прошлого сезона одна из команд выходила вперед в два мяча 103 раза – 43% матчей сезона: в 25 случаях догоняющим удавалось сократить отставание до одного гола, пять раз смогли отыграться.

«Зенит» 16 раз забирал +2 и ни разу не упускал преимущество (как бонус: сам отыгрался с 0:2 в матче с «Ростовом)». Главный по камбэкам в прошлом сезоне — «Локомотив», чаще всех преимущество упускали динамовцы (по два раза).

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Немного цифр по прошлому туру:

по ставкам на победу «Динамо» в матче с «Факелом» досрочно было выплачено 5,5 миллиона рублей, самый крупный выигрыш — 220 тысяч;

по ставкам на победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом» было выплачено более 5 миллионов рублей, самый крупный выигрыш — 150 тысяч;

всего по акции за прошедшие выходные выплачено более 10,5 миллиона.

Помимо очевидной страховки от неожиданного камбэка против фаворита игрока, у акции есть психологическая сторона: в 24% игр прошлого сезона, где одна из команд выходила вперед на два мяча, соперник сокращал разрыв в счете, и матч заканчивался с минимальным преимуществом. Дважды победные мячи были забиты лишь в компенсированное время.

Сокращение отставания в счете может подтолкнуть игрока к выкупу ставки (кэшауту) – можно подстраховаться и остаться хотя бы в небольшом плюсе.

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Имеем в виду предложение BetBoom и присматриваемся к матчам «Зенита» — напоминаем, они устанавливали отрыв в два мяча в прошлом сезоне аж 16 раз.

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