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Шансы на победу «Ман Сити» в АПЛ 60%, у «Ливерпуля» всего 30%. Расклады на титулы в топ-5

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Интригу ждут в Италии и Испании.

5 августа стартуют три из пяти главных европейских чемпионатов: первый тур АПЛ откроют «Кристал Пэлас» и «Арсенал», Бундеслиги – «Айнтрахт» и «Бавария», а Лиги 1 – «Лион» и «Аяччо»

В Германии и Франции чемпионская интрига маловероятна, в Англии всерьез поборется с «Манчестер Сити», кажется, только «Ливерпуль», а в Италии и Испании все не так очевидно. Разбираем фаворитов топ-лиг по мнению букмекеров и их шансы на титул: мы сравнили коэффициенты на чемпионства легальных контор, нашли среднее значение и выразили его в процентах.

АПЛ

Уверенная победа «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии не впечатлила аналитиков: шансы команды Гвардиолы на чемпионство все так же оценивают почти в 60%. Ровно как и в прошлом сезоне – здесь все стабильно.

А вот на чемпионство «Ливерпуля» дают 30% – при 16% год назад. 

Шансы «Тоттенхэма» на титул – 7%. Банда Конте выглядит настолько впечатляюще, что ее котируют очень высоко. В прошлом сезоне лондонцы финишировали четвертыми, отстав на одно очко от «Челси». К слову, в топ-3 последний раз «Тоттенхэм» попадал в сезоне-2017/18.

На победу «Челси» в прошлом сезоне давали 16%, в этом – всего 6,2%. Интересно другое: в линии на чемпионство у «Тоттенхэма» больше шансов, то есть команда Конте – фавориты очной гонки. При этом попадание «Челси» в топ-4 считают более вероятным, чем финиш там «Тоттенхэма».

Пятерку замыкает «Манчестер Юнайтед» – шансы на титул, прямо скажем, совсем призрачные, а вот финиш в зоне ЛЧ букмекеры вполне допускают: 16,6% на попадание в топ-3, 43,5% – в топ-4.

Бундеслига

Аналитики ни капли не сомневаются в очередном успехе «Баварии» (82,6%). Впрочем, год назад уверенности было чуть больше – 91%. Тогда мюнхенцы солидно пробуксовывали, но очередной титул все же забрали.

Борьба за второе место развернется между «Боруссией» Дортмунд и «Лейпцигом» – 47,6% и 33,3% соответственно. С оценками сложно спорить: с сезона-2015/16 серебро четыре раза брали футболисты «Боруссии», дважды «Лейпциг» и один раз «Шальке».

Букмекеры видят оба клуба в топ-4, где компанию им, вероятно, составит «Байер»: клуб из Леверкузена в прошлом сезоне заняли третье место, вплоть до финиша не давая расслабиться «Боруссии».

Достаточно удивительно выглядят авансы «Боруссии» из Менхенгладбаха: клуб уже два сезона подряд пролетает мимо еврокубков с невразумительным футболом, но аналитики дают 1 к 5 на финиш «Гладбаха» в четверке.

Ла Лига

Трансферная кампания «Барселоны» летом 2022 года превратила клуб в главного фаворита, и это несмотря на три года без титулов. Такой статус, правда, достаточно относительный – шансы «Реала» оценивают всего на пару процентов ниже. Год назад аналитики больше верили в мадридский клуб – 44% против 32,2% у каталонцев.

А дальше пропасть: от «Атлетико» в предстоящем сезоне не ждут участия в чемпионской гонке, а остальные испанские клубы не были в топ-2 с Ла Лиги-2007/08, когда удивил великолепный «Вильярреал». 

В топ-4 с большей долей вероятности ждут «Севилью», которая не покидает зону ЛЧ три сезона подряд. Главный конкурент – «Вильярреал», по итогам прошлого сезона занявший 7-е место. 

Серия А

Мнения букмекеров разделились только в Италии: «1хСтавка», «Мелбет» и «Астрабет» называют главным фаворитом Серии А «Ювентус», «Бетсити», BetBoom и Winline – «Интер», а «Фонбет» и вовсе дает одинаковые котировки на оба клуба. 

Вера в туринцев выглядит достаточно опрометчиво: да, в клуб вернулся Поль Погба, но два последних сезона «Ювентус» заканчивал вне топ-3, отставая на 10+ баллов от чемпиона. Год назад, кстати, давали аж 50% на чемпионство туринцев… Ну и прогадали. 

Действующий чемпион «Милан» должен быть в тройке, но в повторение успеха не особо верят – на защиту титула дают всего 25%.Перед стартом чемпионата Италии-2021/22 на победу Ибрагимовича и компании давали всего 7% – выше оценивали шансы даже «Аталанты» с «Наполи».

За топ-4 по оценкам букмекеров поборются «Наполи» и «Рома» – римляне, к слову, в зоне ЛЧ не были с сезона-2017/18.

Лига 1

Во Франции все выглядит максимально предсказуемо: «ПСЖ» – чемпион с вероятностью в 89%, в топ-4 – «Марсель», «Монако» и «Лион». Ни слова про интригу. И не забываем: из Лиги 1 в ЛЧ выходят лишь три первых команды, 4-е место – едет в Лигу Европы.

Общая ситуация повторяется из года в год: в сезоне-2021/22 на победу парижан давали 82%, а годом ранее – 61% после 35-го тура, когда «Лилль» опережал «ПСЖ» на одно очко. Кажется, вера в парижан непоколебима.

Включиться в борьбу за место в ЛЧ или ЛЕ могут «Ренн» и «Ницца» – парни Брене Женезьо фавориты этой импровизированной гонки с 32% на попадание в четверку.

Интересно, что многие букмекеры настолько уверены в попадании «ПСЖ» в топ-4, что не открыли соответствующую линию. Так сильно не котируется даже «Бавария».

Помните: долгосрочные прогнозы – не самые надежные

Например, вероятность чемпионства «Лестера» в сезоне-2015/16 оценивали в несколько сотых процента, на титул «Лилля» пару лет назад – чуть больше процента. Но стоит понимать: долгосрочные ставки имеют смысл исключительно ради повышения интереса к просмотру конкретного чемпионата.

Сделать ставку на своих фаворитов в каждом чемпионате можно в 1хСтавка с бонусом до 16 000₽, в Winline с фрибетом без условий до 10 000₽, в Лиге Ставок, где у вас есть шанс выиграть суперприз до 150 000 000₽ или в Фонбет с фрибетом 2000₽ за регистрацию.

Фото: REUTERS/Tony Obrien

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