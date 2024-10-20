«Рубин» – самый сложный соперник для «Динамо» во всех турнирах. В конце 2010-х у москвичей было лишь 9% побед!

Даже со «Спартаком» чуть легче.

«Рубин» и «Динамо» пережили разные эпохи за последние 20 лет, но история встреч все равно периодически удивляет. Казанцы – во все времена сложнейший соперник для динамовцев.

Теперь их матч в Казани закроет 12-й тур РПЛ.

В один момент у «Динамо» было всего 9% побед над «Рубином»

Сейчас «Рубин» и «Динамо» сыграли 40 матчей в РПЛ, из которых «Динамо» выиграло лишь семь (соперник – 18). Если приплюсовать две игры Кубка, включая финал в 2012-м, получится семь побед в 42 матчах. Кажется, совсем мало, но бывало значительно хуже.

«Рубин» дебютировал в РПЛ в 2003 году и в первых пяти играх никак не проигрывал «Динамо». Только с помощью португальцев у динамовцев свершилось – они выиграли осенью 2005-го с голом Манише и дублем Дерлея.

Через год «Динамо» победило в Казани, а затем развило длиннющую серию без побед над «Рубином». В РПЛ она растянулась на целых 13 матчей, из которых «Динамо» проиграло 11.

В 2012-м москвичи все же обыграли «Рубин» 3:0 – и положили начало новой серии, которая теперь продолжалась целых семь лет, в нее вошли 11 игр РПЛ. Вот такая картина была к осени 2019 года: из 35 матчей во всех турнирах «Динамо» выиграло у «Рубина» лишь три – то есть это округленно 9% побед! А казанцы побеждали в шесть раз больше, 18 раз.

В 2010-м Александр Точилин объяснял сложности в игре с «Рубином» тем, что казанцы – действующий чемпион, и у них классный подбор футболистов и отличный тренер. Игорь Семшов через год подчеркивал этот факт в стремлении обыграть «Рубин».

Сергей Силкин в 2021-м рассказывал «Матч ТВ»: «Какие бы составы ни были у этих клубов, кто бы их ни тренировал и ни руководил ими, динамовцы очень редко побеждали Казань в последние лет 15. Даже в прошлом году дважды проиграли при двух разных тренерах. Сначала дома при Кирилле Новикове, играя большую часть матча в большинстве. Потом – при Сандро Шварце, не реализовав множество моментов, а затем пропустив из-за ошибок в обороне».

«Рубин» – самый неприятный соперник во всех турнирах

В основном, конечно, затрагивается период правления Курбана Бердыева в казанском клубе. С ноября 2019-го история встреч уже выглядит не так страшно для москвичей – команды провели семь матчей, из которых «Динамо» выиграло четыре, а «Рубин» – два. Так что серия откорректировалась, но по-прежнему у казанцев побед больше в 2,5 раза. И у себя дома они в прошлом году здорово уперлись, сыграв 2:2 и забив в конце каждого из таймов.

«Рубин» все равно остается самым неудобным соперником «Динамо», если брать все турниры – всего 17% победных матчей по сравнению с 19% со «Спартаком». Но в РПЛ более неудобны все-таки спартаковцы – там 15% побед, а с «Рубином» – 18%.

С другими принципиальными соперниками нет таких проблем. С «Зенитом» «Динамо» выиграло 23% матчей в РПЛ и 25% - всего. С «Локомотивом» – 29% и 28%. С ЦСКА, как мы уже писали, матчи даются еще проще – у динамовцев даже побед в них больше.

Со «Спартаком» исторически отрицательная разница. Но еще долго ей быть таковой и с казанцами. У «Динамо» «Рубин» в РПЛ выигрывал чаще, чем у кого-либо еще – 18 раз. На две победы меньше у казанцев над «Крыльями Советов».

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«Динамо» – фаворит матча в Нижнем Новгороде (да, он пройдет в этом городе, а не в Казани), на его победу предлагают коэффициент 1.98, а на успех «Рубина» – 3.80. По процентам вероятности это 51% против 26%. Матч состоится 20 октября в 19:00 по московскому времени.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Pavel Kashaev/Global Look Press