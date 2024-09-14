Что дают на Соболева через 2 недели после трансфера? Стали верить меньше и в голы, и в карточки

Две недели назад Александр Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Мы отреагировали на переход материалом о ставках на результативность и дисциплину футболиста в этом сезоне.

Еще не играл, а уже есть изменения.

Увеличился коэффициент на тотал по голам и картам

Вот так выглядит расклад для Соболева по сезону сейчас:

Изначально на ТБ7.5 голов давали 2.00, теперь уже 2.20 – с 50% до 45% вероятности. На ТБ4.5 желтых карточек изменение еще более яркое – от 1.85 до 2.20, на красную – от 2.80 до 3.20.

По-видимому, в то, что Соболев будет выходить на поле регулярно, стали верить меньше.

Для пробития тоталов нужно восемь мячей и пять желтых карточек в 23 оставшихся матчах. Во РПЛ за карьеру Соболев забил 60 голов в 166 матчах – 0,36 в среднем за игру. То есть как раз должен вписаться в восемь голов до конца сезона-2024/25. Разница в том, что играл он в тех клубах, где был основным нападающим. Будет ли таковым в «Зените» – большой вопрос.

Кстати, есть и ставка на то, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ. Сами понимаете, коэффициент огромный – 30.00. Это всего 3% вероятности.

Ближайший матч против ЦСКА – чаще играл против двоих, забивал не так часто

«Зенит» после паузы играет с ЦСКА в гостях. Соболев полетел с командой на матч, но букмекеры выделяют других футболистов среди возможных авторов голов – например, Вендела, Педро, Клаудиньо, Вильмара Барриоса, Матео Кассьерру и Лусиано Гонду.

Сыграет ли Соболев против ЦСКА – вопрос. Тем более что последний матч он провел почти два месяца назад, а за последние четыре, получается, сыграл всего однажды.

Против ЦСКА у него в России 13 матчей – чаще выходил только против «Краснодара» и «Зенита». В играх с ЦСКА – 3+2, причем за «Спартак» забивал всего однажды, а еще раз отгрузил ЦСКА дубль в составе «Крыльев Советов».

Самый любимый клуб у Соболева все-таки «Краснодар» – там сразу 10+7 в 14 матчах, очень солидно. С ним, кстати, «Зенит» сыграет в конце сентября.

Ставки на Спортсе

Фото: ФК «Зенит»