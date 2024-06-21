Главное в 7-й день Евро: первый гол сербов за 24 года, мучения англичан и выход испанцев в плей-офф

В седьмой день Евро сборные сыграли исключительно «низовые» матчи. Сербия еле спаслась со Словенией. Англия забила гол и планировала перекатывать мяч до финального свистка, но Дания была против. Ничья местами назревала и в игре Испании с Италией, но испанцы сделали то, что не смогли англичане – удержали счет 1:0 и вышли в плей-офф.

Словения – Сербия: первый гол сербов на Евро за 24 года и рекорд Тадича

Сербия удивила всех отсутствием идей в матче со Словенией. Гол Луки Йовича на последней минуте – чудо, потому что победа Словении казалась уже неизбежной. Тем не менее сборные сыграли вничью и все еще могут выйти в плей-офф.

● Сербы забили на Евро впервые за 24 года – последний гол был в статусе Югославии в четвертьфинале против Нидерландов на Евро-2000 (1:6).

● У Словении нет побед на Евро: в 5 матчах 4 ничьих и 1 поражение.

● Это всего второй матч Евро, в котором словенцы вели в счете. Первый раз такое было на Евро-2020, когда Югославия в меньшинстве отыгралась со счета 0:3 и вырвали ничью.

● Душан Тадич в возрасте 35 лет и 213 дней стал самым возрастным игроком в истории сборной Сербии, который вышел в стартовом составе на Евро.

● Из 5 очных встреч сборных лишь 2 матча не завершились вничью и только в одном не прошла ставка «обе забьют – да».

Дания – Англия: англичане снова не выиграли первые два матча на Евро

Англия с Данией продолжили дело и сыграли вничью с таким же счетом – 1:1. Англичане как и в матче с Сербией начали с гола. Казалось, что мы увидим такой же унылый футбол и минимальную победу от главного букмекерского фаворита Евро-2024. Скучный футбол увидели, но не победу англичан.

● Англия ни разу не выигрывала первые два матча на Евро.

● Англичане пропустили на групповом этапе ЧЕ впервые после пяти подряд сухих матчей.

● Харри Кейн – третий англичанин в истории, забивший на четырех крупных турнирах, после Майкла Оуэна и Уэйна Руни.

● Англия сыграла на Евро четвертый «низовой» матч подряд

● Оба гола были забиты из-за штрафной. Вообще на этом турнире уже 13 мячей влетело в ворота из-за пределов штрафной – больше, чем за весь групповой этап на Евро-2020 (12).

Испания – Италия: сборные поддержали необычный тренд Евро-2024

В главном матче дня сыграли Испания и Италия. Единственный гол забила Италия. Правда в свои ворота. Испанцы одержали вторую победу подряд и досрочно вышли в плей-офф.

● Италия нанесла всего четыре удара в ворота Испании (один в створ), – это худший показатель в истории сборной на Евро (с 1980 года).

● Рикардо Калафьори забил первый автогол сборной Италии на Евро, а на крупном турнире это лишь второй автогол после Кристиана Дзаккардо против США на ЧМ-2006.

● Испания впервые выиграла у Италии три матча подряд. Предыдущие две победы были в Лиге Наций в 2021-м и 2023-м. Оба матча закончились со счетом 2:1.

● Испания подала 5 угловых. Тотал меньше 9,5 корнеров сыграл в 7 из 8 последних матчей Испании на Евро.

● Брайан Кристанте получил желтую карточку всего через 20 секунд после выхода на поле во втором тайме – это самая быстрая желтая карточка после выхода на замену на Евро (с 1980 года).

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Автогол опять забил – теперь вывел Испанию в плей-офф

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff ; IMAGO/Marko Metlas/Global Look Press