«Реал» забил во всех матчах ЛЧ, в финале нет «верхового» тотала шесть лет

«Реал» выиграл финал Лиги чемпионов у «Боруссии» почти в том же стиле, что и у «Ливерпуля». Дортмунд, как и английский клуб в 2022-м году, закончил матч без голов и с показателем xG больше двух.

Многие тренды «Реала» в этой встрече не сыграли, но подтвердилась закономерность финальных встреч в Лиге чемпионов – уникальная стабильность уже шесть лет.

Финал – только на тотал меньше

«Реал» был участником последнего «верхового» финала Лиги чемпионов. В 2018-м году Мадрид обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. С тех пор больше двух голов в финале не забивалось. Хотя бы закрылась серия на минимальный счет 1:0: до этого сезона четыре решающих матча за титул завершались именно так.

Подтвердился тренд на пари «обе не забьют». Не проходит в финалах с того самого 2018-го.

«Реал» забивал всегда, а «Боруссия» – осторожный финалист

Команда Анчелотти – чемпион, забивавший в каждом из тринадцати матчей в Лиге чемпионов.

«Боруссия» стала одним из самых осторожных финалистов в истории турнира: у команды получилось провести десять «низовых» игр из тринадцати.

Чем удивили команды в финале – количеством угловых. Логично, что и решающий гол удалось оформить после стандартного положения. Соперники умудрились набрать 17 на двоих. Хотя бы здесь Дортмунд выиграл – 9:8. У Мадрида до этого был только один матч с 13-ю и более угловыми ударами.

«Реал» – относительно предсказуемый чемпион

До начала сезона «Реал» был третьим фаворитом турнира. Выше стояли только «Манчестер Сити» и «Бавария». Заключить пари на новый титул «Реала» можно было за 9.00. Коэффициент глобально не менялся до полуфинала: в четверке Мадрид уже стал явным фаворитом за 2.50. В итоге со скрипом, но подтвердил свой статус.

Ставки на Спортсе

Пять главных камбэков «Реала» за 10 лет в ЛЧ. Так сложилась репутация непобедимых

Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Justin Setterfield