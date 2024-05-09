«Марсель» опять ужасен в гостях – легко пропустил Миранчука в финал. Из 25 выездов – победных лишь четыре

«Марсель» отправился в Бергамо добывать место в финале Лиги Европы. Букмекеры не слишком сомневались в проходе итальянцев после 1:1 в первом матче.

Судя по выездной статистике этого сезона, у «Марселя» шансы не просматривались вообще. Во Франции хуже него в гостях вообще никто не играет.

Провал первого тайма все предрешил

В итоге ничего у «Марселя» и не получилось. Адемола Лукман открыл счет через рикошет от Самуэля Жиго на 30-й минуте, а на 52-й он же ассистировал Маттео Руджери, который очень красиво направил мяч в верхний угол. Еще и Эль-Билаль Туре под конец закатил третий – 3:0 в пользу итальянцев.

В первом тайме «Аталанта» многократно перебила «Марсель» по ударам – 13:2. В створ французы все же попали однажды. Конечно, такого хватить не могло. Хотя под конец статистику подтянули до 16:7, но исход к этому времени уже был ясен.

Очередной выезд «Марселя» – очередная неудача.

На «Марсель» до матча была плюсовая фора

В целом, букмекеры не очень-то и ждали от «Марселя» чуда. 2.74 – это был коэффициент на проход перед игрой, а 4.65 – прямая победа над «Аталантой» в основное время. Даже на непроигрыш можно было ставить за 2.04.

Интересно было и с форой. Например, +0.75 – за 1.71. Даже +1 шла за 1.55. А гол «Марселя» оценивали в 1.51.

«Марсель» и правда кошмарен в гостях

В Лиге 1 есть две команды, которые набрали лишь 11 очков на выезде, меньше не было ни у кого. Одна из них «Клермон», другая – именно «Марсель». За 15 игр он выиграл лишь дважды, но впечатляюще – 4:2 у «Лорьяна» и 5:1 у «Клермона». Причем если первым натолкал четыре гола в первом тайме, то вторым – столько же во втором.

Но это был разовый всплеск. В остальных 13 играх в гостях у «Марселя» пять ничьих и восемь поражений, а разница мячей – 10:23. Всего она – 19:26, и это далеко не худший показатель по забитым и пропущенным.

Но статистику в гостях это совсем не улучшает. Хотя в других топ-5 лигах 11 очков на выезде – это уровень четвертого-пятого места снизу, но никак не самой низкой позиции.

В Кубке, кстати, «Марсель» не проиграл оба матча – 1:0 и 1:1, но вылетел, так как после этих 1:1 с «Ренном» хуже пробил послематчевые пенальти, причем решающий смазал Самуэль Жиго.

А в еврокубках все так же грустно – в ЛЧ было 0:1 от «Панатинаикоса» и вылет, а в ЛЕ из шести игр до «Аталанты» – проиграна половина и была только одна победа против АЕК.

Всего до «Аталанты» было 24 гостевые игры. Теперь 25, а победил «Марсель» лишь четырежды. С такой статистикой положительный результат в Италии добыть было практически нереально.

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Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani