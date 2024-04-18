Определились полуфиналисты ЛЧ. «Реал» – удивил, «Бавария» продлила мечту Кейна

Итог мегаматча: Карло Анчелотти в 10-й раз выводит свою команду в 1/2 финала Лиги чемпионов. «Реал» победил «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Тренер мадридцев Карло Анчелотти сравнялся с Пепом Гвардиолой по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов. Оба тренера 10 раз доводили свои команды до этой стадии и делят первое место по этому показателю. Также 8 раз свою команду в полуфинал ЛЧ выводил Жозе Моуринью и 7 раз – сэр Алекс Фергюсон. У Гвардиолы 4 финала ЛЧ за 15 сезонов в «Ман Сити», «Баварии» и «Барселоне».

За 10 последних календарных лет «Реал» выходил в полуфинал 9 раз из 11 возможных. У ближайших преследователей такие показатели за этот период:

«Бавария» – 6 полуфиналов, «Манчестер Сити» – 4, «Атлетико» – 3, «ПСЖ» – 3, «Ливерпуль» – 3, «Барселона» – 2, «Челси» – 2, «Ювентус» – 2.

«Ман Сити» котировался явным фаворитом противостояния у букмекеров. На победу «Реала» можно было поставить за 3.60.

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«Бавария» выбила «Арсенал» благодаря домашней победе с голом Йозуа Киммиха. Это первый полуфинал мюнхенцев с 2020-го, когда они выиграли в турнире вообще все матчи и забрали трофей. «Баварии» давно не было в полуфиналах. В ковидном сезоне «Бавария» выиграла ЛЧ, в финале обыграв «ПСЖ», в полуфинале «Лион», а в четвертьфинале поиздевалась над «Барсой» (8:2). А дальше – пауза.

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после матчей 1/4 финала.

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией», а «ПСЖ» – с дортмундской «Боруссией». После вылета «Ман Сити» от «Реала» мадридский клуб стал фаворитом ЛЧ у букмекеров – на победу сливочных можно поставить за 2.80. «ПСЖ» котируется вторым с коэффициентом 3.20. «Бавария» (4.00) – 3-я у букмекеров, «Боруссия» (8.00) – 4-я.

32 гола за восемь матчей. По четыре в среднем на игру!

Всего раз до этого в четвертьфиналах пробивали тридцатку, и это было аж 20 лет назад. В сезоне-2003/04 забили ровно 30 мячей. Тогда самыми результативными были пары «Реал» – «Монако» (4:2, 1:3) и «Депортиво» – «Милан» (1:4, 4:0). В полуфинале потом, кстати, «Монако» с «Челси» тоже давали концерты: 3:1 и 2:2. Правда, турнир выиграл «Порту» Жозе Моуринью и Дмитрия Аленичева, прошедший с одним голом на двоих «Депор» и засушивший монегасков в финале.

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