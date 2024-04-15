Начинаем неделю с угловых в Италии и Испании, победы «Челси» до перерыва и успеха «Металлурга» в решающей игре

В понедельник – остатки от матчей в топ-лигах и разогрев к еврокубкам плюс хоккей. Здесь тоже есть интересные варианты.

«Челси» превзойдет «Эвертон» в первом тайме

«Челси» проиграл только три первых тайма из 30, а хуже «Эвертона» до перерыва играют лишь две команды в АПЛ. Нулевая фора на «Челси» в первом тайме маловата – 1.41, но есть -0.25 за 1.80.

Как вариант, рассмотреть «обе забьют – нет», но аж за 2.46. По этому показателю «Эвертон» – худший в АПЛ (всего 13 из 31), у «Челси» таких матчей больше (21).

«Осасуна» подаст больше угловых, чем «Валенсия»

Хотя у «Осасуны» не так их много – 4,4 за игру, но «Валенсия» – самая слабая в Ла Лиге по ним (3,13). Дома «Осасуна» подает на уровне 5,2, «Валенсия» в гостях – 2,6.

Если «Осасуна» победит «Валенсию» по угловым, сыграет коэффициент 1.70.

У «Аталанты» будет больше угловых, чем у «Вероны»

Матч пройдет в Бергамо. По чемпионату «Аталанта» – третья по угловым (5,5), «Верона» – худшая (3,35). Дома «Аталанта» подает в среднем 6,72, «Верона» в гостях – 2,81.

Фора -2.5 по угловым на «Аталанту» предлагается за 1.68.

Аналогично – в игре «Фиорентина» – «Дженоа»

Тут тоже есть разница. У хозяев по чемпионату – 5,2, дома – 5,4, а у гостей – 4,06 в сезоне и только 2,81 на выезде.

В этом случае можно рассмотреть фору -2 по угловым на «Фиорентину» за 1.67.

«Металлург» справится с «Автомобилистом» в основное время

В серии – седьмой матч, «Металлург» играет дома. Из последних 22 игр дома команда уступила в основное время только в двух из них. Оба раза это произошло в плей-офф.

Сейчас «Металлург» котируется фаворитом матча с 1.90 на победу. Есть вариант поспокойнее – фора -0.25 за 1.63.

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Фото: IMAGO/Paul Terry, IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press