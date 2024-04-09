В мегаматче «ПСЖ» и «Барсы» будут голы, а «Атлетико» сможет забить два раза «Боруссии»

Лучше всего такое количество качественного футбола характеризует фраза Джулса из «Криминального чтива»: «Вот это пруха, Джимми, это кофе для гурманов». После первой пары четвертьфиналистов в строю еще две – «ПСЖ» примет «Барселону», а «Атлетико» – «Дортмунд», а мы – с трендами и линиями.

«ПСЖ» и «Барселона» = дыры в обороне

История противостояния у команд обширная. В сезоне-2016/17 – спектакль, когда «ПСЖ» не хватило разгромного результата в первой встрече, чтобы пройти дальше (те самые 6:1). Спустя четыре года ПСЖ все-таки сумел взять реванш. Забавно, что нынешний тренер «ПСЖ» возглавлял «Барселону» в период 4-матчевого противостояния с парижанами в сезоне-2014/15. В этот раз скучно тоже не будет.

Оба клуба с проблемами в обороне. «ПСЖ» вышел из «группы смерти» в статусе самой пропускающей команды вместе с «Миланом». «Барса» поддерживает – не могут сыграть на ноль на протяжении шести встреч в Лиге чемпионов. И у обоих клубов заметный перекос в атаку. Парижане отличались во всех матчах в этой ЛЧ, а «Барселона» не забила лишь в одном поединке. В новейшей истории соперничества команд обмен голами был в 8 из 10 личных встреч в главном европейском турнире. Обе забьют за 1.60.

Из трендов:

«ПСЖ» не проиграл с форой (0) в основное время в 11 из 12 последних домашних матчей в ЛЧ (9 побед, 2 возврата). «Барселона» не выиграла с форой (0) в основное время в 6 из 8 последних выездных матчей в ЛЧ (1 возврат, 5 поражений). 1.51, что фора сыграет.

«Барселона» подавала как минимум четыре угловых в основное время в 9 из 11 последних выездных матчей в ЛЧ. 1.54, что подадут снова.

«Атлетико» сыграет в атаку

Чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов, «Атлетико» необходимо побеждать в первой игре с как можно большим счетом. Да и в Ла Лиге уже ничего не светит, нет сомнений в том, что они бросят все силы на Лигу чемпионов.

«Атлетико» забивал два или более мячей в пяти предыдущих домашних поединках в Лиге чемпионов. Альваро Мората и Антуан Гризманн уже с 11 голами в этой ЛЧ, в то время как вся «Боруссия» забила только 10 голов. Нельзя обойти вниманием и показатели мадридцев в Ла Лиге, где команда в 26 последних матчах на своем поле одержала 23 победы, причем в 20 случаях – минимум с двумя мячами.

Последний матч прошел 06 ноября 2018 года, «Атлетико» дома выиграл 2:0.

«Атлетико Мадрид» ИТБ 1,5 за 1.88.

Из трендов:

Тотал меньше 4,5 желтых карточек сыграл в шести из семи последних домашних матчей «Атлетико». Он же – в шести матчах «Дортмунда» подряд в Лиге чемпионов. 1.88, что будет столько карточек.

«Боруссия» забивает в первом тайме на выезде в 8 из 9 последних матчей. 2.70, что смогут снова.

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Фото: Cordon Press/Global Look Press