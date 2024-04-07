«Динамо» и «Спартак» упрямо шли против ожидаемых ТБ и «ОЗ». Оба варианта спас Лещук – и продвинул 17.00 на «Спартак»

Перед туром матч «Динамо» – «Спартак» ожидался самым ярким, но большую часть времени таковым не был – хозяева не могли увеличить преимущество, у гостей вообще не получалось создавать моменты. Гол был всего один – и тот с пенальти.

Ошибки Игоря Лещука превратили 1:0 в 1:2 – сразу же зашли ТБ2.5 и «обе забьют». Хотя предпосылок к этому до 74-й минуты практически не было. И тогда прошли бы куда более крупные коэффициенты.

По игре верх совершенно не заходил, но в конце он случился

Луис Чавес реализовал пенальти на пятой минуте, следующие почти 70 минут «Спартак» толком ничего не создал, но на 74-й Лещук отбил мяч после удара Михаила Игнатова – и на добивании четко сыграл Александр Соболев, а еще через 13 минут ситуация повторилась один в один. Так «Спартак» победил 2:1.

Перед игрой ТБ2.5 котировался достаточно невысокими 1.70. При этом по верхам обе команды в РПЛ – не лучшие (было 11 у «Динамо» и 10 у «Спартака»), да еще и спартаковские проблемы с голами всем известны. Но по тому, как складывался матч, было сложно предположить, что тотал все-таки пройдет.

Также до игры вариант «обе забьют» оценивался всего в 1.52. При этом ранее если у «Динамо» он проходил в 14 играх, то у «Спартака» только в девяти. Да и в личных встречах, если брать последние пять, то зашел только дважды. «Динамо» свой гол забило рано, у «Спартака» в атаке ничего не клеилось вообще.

Но ошибки Лещука отвергли ТМ2.5 за 2.42 и «обе забьют – нет» за 2.46. И сыграли первоначальные варианты.

У «Спартака» прошло 17.00 на победу

Победа «Спартака» до игры котировалась за 2.88, а в самом начале после пропущенного гола с пенальти выросла до 5.00. К 74-й минуте коэффициент вырос уже до 17.00.

После 1:1 он снизился до 4.15 и до дубля Соболева вымахал до 7.75. Еще одна ошибка Лещука привела к тому, что зашел каждый из этих коэффициентов.

А еще после первого гола Соболева в небольшом плюсе бы оказался тот, кто до матча выбрал фору +0.25 на «Спартак» за 1.70. Ясно, что после второго забитого мяча она уже сыграла полноценно.

* * *

На «ВТБ Арене» команды провели уже семь матчей, но ничейных результатов нет до сих пор! И «обе забьют», кстати, проходит только дважды. Пока три победы у «Динамо», четыре – у «Спартака». Антиничейный вариант работает на сто процентов.

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