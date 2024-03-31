Внимание, топовый футбол! Обе забьют у «Локо» и «Краснодара», «ПСЖ» с форой, а «Реал» просто победит

По традиции сегодня три матча в «Ставке дня».

«Локо» против «Краснодара», который учится играть заново

«Локомотив» пропускал в семи из восьми последних матчей в чемпионате, а в минувшем туре пустил дважды от главного аутсайдера турнира. У краснодарцев и вовсе всего один «сухой» поединок в 10 предыдущих играх в РПЛ. А еще новый тренер. В атаке – все супер, в первом круге команды обменялись забитыми голами. Должны и в этот раз за 1.75.

«Марсель» против «ПСЖ», но легкой победы парижан не ждем

Парижане демонстрируют потрясающие результаты: не проигрывают 20 гостевых матчей в Лиге 1 (15 побед, 5 ничьих). Да и с «Марселем» не испытывал трудности: не уступили в 10 последних очных встреч в чемпионате (7 побед, 3 ничьи). Вот только «Марсель» заиграл в приятный футбол, поэтому лучше перестраховаться нулевой форой за 1.55.

«Мадрид» мчит к чемпионству

«Реал» вряд ли потеряет очки, к тому же возвращается Джуд Беллингем. «Реал» в текущем чемпионате в 14 домашних матчах одержал 12 побед, сыграв вничью еще в двух поединках. В первом круге «Атлетик» уступил на своем поле, так и не сумев забить сопернику (0:2).

Победа Мадрида за 1.55.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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