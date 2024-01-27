В матче с «Лас-Пальмас» «Мадрид» сделал десятый камбэк в сезоне. Почти на каждый коэффициент выше «двойки»

Сегодня команда Карло Анчелотти совершила камбэк в игре с «Лас-Пальмасом» (2:1) в 22-м туре Ла Лиги. Это шестая волевая победа мадридцев в текущем чемпионате. Всего они набрали 19 очков в тех матчах, по ходу которых уступали. По этому показателю их опережает только «Жирона» – 22 балла (из 52).

Сразу к фактам. 35% от 54 очков «Реала» набраны в матчах, по ходу которых он проигрывал.

После единственного в нынешнем розыгрыше Ла Лиги поражения от «Атлетико» в сентябре «Реал» не проигрывает в чемпионате 14 матчей подряд. На этом отрезке мадридцы одержали 11 побед и три раза сыграли вничью.

Самый дорогой в Лиге чемпионов – в матче с «Наполи» (3.10). В чемпионате – 3.25 с «Барсой».

Любимый клиент команды Анчелотти – скромная «Альмерия», которая показывала зубы дважды в этом сезоне.

Коротко про вторую игру, было жарко! Главная звезда команды Джуд Беллингем забил впервые за месяц – «Альмерии» с пенальти. У хавбека 18+7 в 26 матчах за «Реал». На гол Джуда давали 1.90. Лишь в 4-й раз в истории мадридцы сумели одержать волевую победу, уступая на своем поле 0:2 к перерыву матча Ла Лиги. Такое удавалось им в 1943-м, 1981-м и 2007-м. Чаще в таких ситуациях «Реал» играл вничью (5 раз) или уступал (27 раз).

А вот на послематчевой пресс-конференции после сегодняшнего возвращение с «Лас-Пальмас» Анчелотти высказался о результате:

«Пропущенный нами гол изменил все. Мы изменили подход и провели хорошую игру. «Лас-Пальмас» очень хорошо владеет мячом. Мы знали, что это будет сложно. Победа очень важна. Очень.

Десятый камбэк в сезоне? Это означает, что у нас есть хорошие и мотивированные игроки на скамейке запасных. Эти футболисты всегда помогают нам. Я смотрю на скамейку запасных и вижу много вариантов, много людей, способных изменить игру».

В чемпионате Испании «королевский клуб» сделал шесть камбэков, в Лиге чемпионов – три, еще один – в Суперкубке страны.

«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 54 очками.

Фото: East News/DESIREE MARTIN / AFP