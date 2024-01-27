Ставки на Спортс
Блог

В матче с «Лас-Пальмас» «Мадрид» сделал десятый камбэк в сезоне. Почти на каждый коэффициент выше «двойки»

Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки на футбол Ставки на футбол
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Сегодня команда Карло Анчелотти совершила камбэк в игре с «Лас-Пальмасом» (2:1) в 22-м туре Ла Лиги. Это шестая волевая победа мадридцев в текущем чемпионате. Всего они набрали 19 очков в тех матчах, по ходу которых уступали. По этому показателю их опережает только «Жирона» – 22 балла (из 52).

Сразу к фактам. 35% от 54 очков «Реала» набраны в матчах, по ходу которых он проигрывал. 

После единственного в нынешнем розыгрыше Ла Лиги поражения от «Атлетико» в сентябре «Реал» не проигрывает в чемпионате 14 матчей подряд. На этом отрезке мадридцы одержали 11 побед и три раза сыграли вничью. 

Самый дорогой в Лиге чемпионов – в матче с «Наполи» (3.10). В чемпионате – 3.25 с «Барсой».

Любимый клиент команды Анчелотти – скромная «Альмерия», которая показывала зубы дважды в этом сезоне. 

Коротко про вторую игру, было жарко! Главная звезда команды Джуд Беллингем забил впервые за месяц – «Альмерии» с пенальти. У хавбека 18+7 в 26 матчах за «Реал». На гол Джуда давали 1.90. Лишь в 4-й раз в истории мадридцы сумели одержать волевую победу, уступая на своем поле 0:2 к перерыву матча Ла Лиги. Такое удавалось им в 1943-м, 1981-м и 2007-м. Чаще в таких ситуациях «Реал» играл вничью (5 раз) или уступал (27 раз).

А вот на послематчевой пресс-конференции после сегодняшнего возвращение с «Лас-Пальмас» Анчелотти высказался о результате:

«Пропущенный нами гол изменил все. Мы изменили подход и провели хорошую игру. «Лас-Пальмас» очень хорошо владеет мячом. Мы знали, что это будет сложно. Победа очень важна. Очень.

Десятый камбэк в сезоне? Это означает, что у нас есть хорошие и мотивированные игроки на скамейке запасных. Эти футболисты всегда помогают нам. Я смотрю на скамейку запасных и вижу много вариантов, много людей, способных изменить игру».

В чемпионате Испании «королевский клуб» сделал шесть камбэков, в Лиге чемпионов – три, еще один – в Суперкубке страны.

«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 54 очками.

Переигровка из-за ошибки ВАР в чемпионате Бельгии – впервые в истории! А как в таких случаях поступят букмекеры?

Фото: East News/DESIREE MARTIN / AFP

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тчуамени красавец, забил победный гол в свой день рождения
+1
0
+1
Уже был такой сезон с кучей камбэков, Реал тогда выиграл Ла Лигу, помнится.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий