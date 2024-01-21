Второй апсет «Баварии» – возможно, обе забьют в матче «Ливерпуля» и тб у «Барселоны» – вполне. Все это в сегодняшней программе

Очередные матчи в середине недели – очередной повод выбрать главные тренды и посмотреть линии.

«Ливерпуль» пройдет, но есть нюанс

«Ливерпуль» на классе пройдет «Фулхэм», впорхнув в финал, но голы стоит ждать с обеих сторон. «Фулхэм» воспользуется проблемами ливерпульцев в защите, которые возникли из-за травм ведущих футболистов команды. Также отсутствие Мохамеда Салаха больно ударит по команде Клоппа и ротации.

Легкие обе забьют за 1.65.

«Барса» – лжефаворит

«Атлетик» примет «Барселону» в четвертьфинале Кубка Испании. Клуб из Бильбао на выходных проиграл впервые с октября 2023 года – «Валенсия» победила со счетом 1:0.

У «Барселоны» шесть побед в семи последних встречах, однако букмекеры не считают каталонцев фаворитами встречи. Шансы на выход в 1/2 финала почти одинаковы – 1.90 против 1.96 в пользу «Барсы».

Однако, стоит отметить, что в 12 из 13 предыдущих очных противостояний в Кубке и Суперкубке Испании команды в основное время забивали как минимум два мяча. Победа «Бильбао» и ТБ 1,5 с кэфом 1.99.

Очередная сенсация у «Баварии»?

Со знаком минус. «Бавария» и «Унион» встретятся в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги.

Клуб из Мюнхена на выходных проиграл «Вердеру» (0:1) и отстает от лидирующего «Байера» уже на семь очков. Поставить на очередную сенсацию в матче «Баварии» можно с коэффициентом 21.00 – так оценивается победа «Униона». На победу мюнхенцев дают 1.15, на ничью – 10.50.

Плюс «Бавария» не получала больше одной желтой карточки в 10 из 11 последних домашних матчей в Бундеслиге, сегодня повтор за 1.60.

Фото: Marc Graupera Aloma/Global Look Press