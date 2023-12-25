В дартсе зажигается новая звезда. А действующий чемпион мира вряд ли защитит титул

В Лондоне идет чемпионат мира по дартсу. После небольшой паузы, связанной с рождественскими каникулами, лучшие игроки современности вернулись в дворец «Александра-Пэлас». Кто из них достоин звания чемпиона мира и за кем стоит следить, специально для ставочного раздела Sports.ru рассказал автор блога «Холодные дротики» Дмитрий Панов.

Открытие турнира – Люк Литтлер

Дмитрий предпологал, что 16-летний мальчишка сможет показать себя на этом чемпионате. У него и ранее были крутые матчи, идеальные леги и куча авансов от экспертов всех мастей. Но даже внутренний оптимист искренне удивился тому, как же легко Литтлер влетел в профессиональный дартс.

Люку под силу сыграть с бешеным средним набором 106,12 и не напрячься. Он спокойно выносит 20-го номера PDC, хотя сам не находится даже в топ-100. Талант парня был виден невооруженным взглядом, но на этом чемпионате мира он проявился в полной мере. Мальчишке еще и с сеткой повезло – вплоть до четвертьфинала в ней нет супертопов. Легендарного Раймонда ван Барневелда при всем уважении сложно причислить к фаворитам, а Мэтт Кэмпбелл и Джим Уильямс и так к ним не относятся. А вот в 1/4 финала Люка могут тормознуть Гервин Прайс или Гэри Андерсон (если, конечно, доберутся туда). Но даже такой далекий проход станет большим достижением для парнишки.

Андерсону, к примеру, играть с Борисом Крчмаром. Хоть шотландец и фаворит, но тотал больше 5,5 идет за 2.20!

Литтлеру прочат славу Роба Кросса, который выиграл ЧМ-2018 с первой же попытки. Но я все же не верю в такой исход – уж слишком он красив и неправдоподобен. Впрочем, Люк точно будет чемпионом мира среди взрослых в течение ближайших пяти лет – в этом можно не сомневаться.

Фаворит турнира – Люк Хамфрис

Конец сезона в мировом дартсе прошел под эгидой Люка Хамфриса. Англичанин выиграл три ТВ-турнира из четырех возможных, причем сделал это в очень красивом стиле и с огромными наборами. Перед чемпионатом мира Люк выиграл 10 из 13 матчей с набором 100+, что считается гроссмейстерским результатом.

Понятно, что такая статистика автоматически вводит дартсмена в ранг фаворита на ЧМ. Хамфрис вышел на стабильно высокий уровень, который должен дать ему успех. В Лондоне, правда, он стартовал не так бодро, но будем честны – Ли Эванс все же не тот соперник, с которым нужно рвать жилы. Достаточно сыграть чуть лучше, чем он, и победа в кармане. Люк так и сделал.

На чемпионате мира Хамфрис посеян под третьим номером, и это позволяет ему не пересекаться с другими звездами. В теории парня мог остановить шестой сеяный Нэйтан Эспиналл, но он неожиданно вылетел в первой же игре. Поэтому, по сути, Люк может проиграть только самому себе.

В полуфинале Хамфрис должен встретиться с Майклом ван Гервеном – живой легендой, которая жаждет забрать четвертый титул чемпиона мира. Но англичанин уже имеет опыт побед над ним, да и мотивации у него явно поболее. Есть большая вероятность, что Люк будет в финале нынешнего чемпионата мира, и к ней нужно отнестись со всей серьезностью.

Действующий чемпион мира не защитится

В конце прошлого сезона Майкл Смит отжег, остановив шикарный ход Майкла ван Гервена и став чемпионом мира с феноменальным идеальнейшим легом. Но время шло, а побед не прибавлялось: все, что англичанин выиграл в этом году – собственно, сам чемпионат мира (его финал был 3 января 2023-го) да полувыставочный турнир в Бахрейне неделей спустя. На значимых эвентах Смит провалился, ни разу не дойдя даже до финала. Перед чемпионатом мира Майкл выиграл всего три матча на трех ТВ-мейджорах – ужасный показатель для игрока, который формально считается лучшим в дартсе.

Сетку Смита, казалось бы, нет смысла изучать – он первый сеяный! Но я все же позволю себе в нее посмотреть и увидеть там не самых удобных Роба Кросса, Джонни Клэйтона и Криса Доби. Это только те, кто может выпасть до четвертьфинала включительно. Нет никакой уверенности, что Майкл дойдет до защиты титула.

Надежда только на то, что Смит за короткое время встрепенется и начнет косить всех направо и налево. В своих интервью он неоднократно утверждал, что не хочет быть «одноразовым» чемпионом мира – в его планах выиграть и два, и три, и четыре планетарных форума. Если «Буллибой» возьмется за голову и вспомнит свои лучшие времена, то может и пошуметь. Но жизнь – слишком прозаичная штука, и вряд ли такое произойдет.

Прогноз на полуфинальные пары

Крис Доби – Гервин Прайс Люк Хамфрис – Майкл ван Гервен

Ждем рекорд по максимумам

Один из основных вопросов на этом чемпионате мира – будет ли обновлен рекорд по количеству максимальных подходов, или тех самых «стооо восемьдесят»? ЧМ-2023 вошел в историю как первый турнир, где игроки суммарно набрали более 900 потолков (точнее, 901). ЧМ-2024 имеет все шансы превзойти это достижение.

С каждым годом уровень игроков растет, и для топ-дартсменов попадание тремя дротиками в утроение 20 становится все легче. Соответственно прогнозы «ТБ по 180» заходят гораздо чаще, чем 10-15 лет назад. Даже во времена величайшего Фила Тейлора такого не было. Для понимания: на нынешнем ЧМ ноунейм из Гонконга Ман Лок Люн сделал 11 максимальных подходов за 22 лега – то есть стабильно один потолок на два лега! Что же говорить о фаворитах, которые ближе к финалу будут шпарить как ошарашенные?

Поэтому рискну предположить, что отметка в 900 раз по 180 очков будет преодолена во второй раз подряд. Возможно, рекорд даже сместится в район 910-920 подходов. До 1000, впрочем, все еще далеко, но есть вероятность, что до конца десятилетия будет достигнута и эта, без сомнения, легендарная вершина.

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