В АПЛ – экватор, в таблице – жара. Как менялись коэффициенты на чемпионство

АПО в этом году – сказочная. Есть шанс, что «Астон Вилла» станет седьмой командой, побывавшей на первом месте за сезон. А как там остальные фавориты? Если брать в расчет «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэм», который лихорадит с переменным успехом, то картина, в принципе, ожидаемая. Но как же хороша команда тренера (даже так – Тренера) Уная Эмери.

Посмотрим, как менялись коэффициенты на чемпионство до Рождества.

Завсегдатаи последних лет «Сити» и «Ливерпуль» как всегда в топе, однако цифры стремяться к равенству. Подавляющего преимущества нет, всему виной «Арсенал» Артеты, распаляющий борьбу за чемпионство. Если на старте на лондонцев давали 7.00, то сейчас 3.45.

«Сити» долго менял летнюю резину на зимнюю, но коэффициент остался в зоне погрешности недалеко от «двойки».

А «Ливерпуль» рок-н-роллит, впрочем, а как иначе?

Но жаришка от «вилланов» – главное событие половины сезона. Прыгнуть со 155.00 до 14.70, плюс возможность возглавить таблицу в этом туре – мечта всех труфанов с 80-х годов, когда бирмингемцы были на коне. Всего-то надо обыграть «Шеффилд» за 1.25, и верить в ничью в матче «Арсенал» – «Ливерпуль» – за 3.70. Суммарный коэффициент на чудо в этом туре – 4.63.

А как там остальные?

«Юнайтед» с 10.00 до 165.00, «Ньюкасл» с 17.00 до 155.00, «Челси» – вместо 17.00 прыгнул до 300.00. есть еще задорный «Брайтон», но кто всерьез верил в них?

В любом случае сначала «Боксин дэй», после сумасшедший календарь зимой и отток игроков на Кубок Африки таблицу устаканят, хотя, так хочется лестерского чуда.

Фото: IMAGO/Malcolm Bryce/Global Look Press