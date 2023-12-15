Харри Кейн расцвел в «Баварии»: идет на лучший сезон в карьере, бьется с Холандом за звание лучшего форварда

20+ мячей к декабрю – так Харри Кейн пока выступает за «Баварию». На этом можно и закончить, слишком исчерпывающая информация, но мы пойдем дальше, ведь Раздел «Ставки» на Sports.ru всегда ищет что-то повалуйнее и интереснее.

К ноябрю Харри обнулил бомбардиров прошлогодней Бундеслиги: на тот момент было 17 голов в 11 турах. Никлас Фюллькруг и Кристофер Нкунку забили по 16 мячей. Англичанин забивает 1,49 гола в Бундеслиге в пересчете на 90 минут – показатель как у Роберта Левандовского в сезоне-2020/21, когда поляк побил вечный рекорд Герда Мюллера и наколотил 41 гол только в чемпионате Германии. Статистика Левандовского тогда – 1,5 гола за 90 минут. Округлим – цифры те же.

Главный по Бундеслиге Артем Денисов задавался вопросом «Как так получается»:

Кейн – великолепный выбор, чтобы сделать атаку «Баварии» гораздо сильнее. Мегабомбардир, который точно может нацеливаться на 30 голов в Бундеслиге. Сильный ассистент. Большой мастер подыгрыша. Органичный и в позиционных атаках, и в быстрых выпадах. Стилистически лучший выбор из тех, кого связывали с «Баварией» (Коло-Муани, Осимхен, Влахович)».

То же самое можно повторить в ноябре. Только нацеливаться стоит не на 30 голов, а на 40-50. 1.12 на то, что Кейн станет лучшим бомбардиром чемпионата демонстрирует отсутствие конкуренции.

Ищем систему

Голы Кейна можно систематизировать. Самый популярный паттерн – удары после прострелов. Мастерство Харри в поиске свободного пространства умножается на систематические ошибки клубов Бундеслиги в защите при фланговых передачах. Любопытно, что множество подобных голов Кейн накопил в переходных фазах, а не в позиционных атаках. Соперники теряли компактность и забывали прикрыть главного бомбардира «Баварии».

Другой важный аспект – стандарты. С них «Бавария» только в Бундеслиге забила семь раз (высочайший показатель наравне с «Байером» и «Гладбахом»). Кейн вносит решающий вклад: прекрасный поиск свободного пространства соседствует с качеством ударов головой. Возможно, Кейн лучший нападающий мира в этом аспекте. Посмотрите, например, недавний гол «Хайденхайму» – вот ссылка. Качественнее пробить головой просто невозможно. Идеальное сочетание ударной точки, силы и точности.

Всего у Кейна пять мячей головой – лучший результат в Европе. Впрочем, и в прошлом сезоне он был лучшим. Просто подтверждает уровень.

Не всегда он забивал головой именно после стандартов – были и голы после навесов с игры. Можно считать это компромиссным сценарием между голами с прострелов (все-таки чаще забивает после передач с фланга низом) и со стандартов.

Еще один ценный плюс – пенальти. Четыре из четырех во всех турнирах. 11-метровые дополняют и без того монструозную бомбардирскую статистику.

Когда Харри встретил Эрлинга

Два лучших форварда современности – здоровые, крепкие детины, но только стилистические разногласия присутствуют. Кейн – игрок, способный устроить билд-ап в одиночку, Холанд немного иной.

Неудивительно, что оба мужчины – главные претенденты на золотую бутсу Лиги чемпионов:

● Холанд, пять мячей – 2.10.

● Кейн, четыре мяча – 3.50.

«Я многому научился в плане трудовой этики и менталитета. Знаю, что могу пережить трудные моменты и выйти победителем. Если что-то пойдет не так, я напомню себе, что шансы в мою пользу.

Вместо того, чтобы дуться, обвинять других или жаловаться, я беру на себя ответственность за свои действия и выбор, который сам сделал. Это важная вещь, которой я научился во время своей карьеры – ощущать каждый момент, будь он хороший или плохой», – заявил английский нападающий в недавнем интервью.

Ответственность в Лондоне и Мюнхене – немного разные по уровню. В обоих случаях Харри справляется.

Фото: Mladen Lackovic, Sven Hoppe/Global Look Press