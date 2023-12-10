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Кипер «Униона» потащил пенальти в первом тайме, «Реал» проиграл половину за 29.00. Итоговые 2:3 – шик!

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В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Унион» в очередной раз попортил кровь «Реалу». Итоговые 2:3 никак не повлияли на Мадрид – они уже прошли в плей-офф. Раздел «Ставки» на Sports.ru посмотрел, как менялись цифры.

🤑 Кипер «Униона» тащит пенальти от Модрича, спустя минуту Фолланд забивает. За эту минуту коэффициент на победу немцев в тайме доходил поти до 30 (29.00).

😝 Хоселу сравнивает – 1.82 на победу Мадрида, 4.33 на Берлин.

😜 Второй от Хоселу – 1.15 на Мадрид! Ничья 7.00, победа «Униона» за 41.00.

🤔 «Унион» сравнивает, помог наш хороший знакомый Крал, почти укравший победу Мадрида. 5.50 на победу «Униона», 2.75 на «Реал»!

🤫 Себальос ставит точку – 3:2 в пользу Мадрида. Все.

«Унион» шел на последнем месте, но в случае победы мог выйти в плей-офф Лиги Европы. Не случилось, зато на выходных немецкий клуб прервал серию из 16 матчей без побед. За неделю коэффициент на победу «Униона» над «Реалом» упал с 4.70 до 3.60. Поставить на успех мадридцев можно за 2.06.

«Реал» впервые с 2014-го выиграл шесть из шести матчей на групповом этапе ЛЧ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Andreas Gora/dpa/Global Look Press

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