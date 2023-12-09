Ставки на Спортс
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Падающий коэффициент на «Унион», 11.00 на то, что «МЮ» выйдет в плей-офф ЛЧ. Что еще сегодня по ставкам?

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Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня принес покушать Лигу чемпионов. В программе только футбол, причем качественный футбол.

P.S ничего не изменится

ПСВ и «Арсенал» уже в плей-офф, даже если у нидерланцев будет столько же очков, сколько и у «Ланс», они все равно будут опережать французов за счет показателей в личных встречах. Да, мотивацией не пахнет, но они будут играть дома, где еще не уступали в этом сезоне на официальном уровне. При этом подопечные Петера Боша на своем поле редко забивают меньше двух голов.

ПСВ с форой (0)» за 2.36 – просто праздник.

Падение Берлина

«Унион» примет «Реал» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб досрочно занял первое место в группе С. «Унион» идет на последнем месте, но в случае победы может выйти в плей-офф Лиги Европы. На выходных немецкий клуб прервал серию из 16 матчей без побед.

За неделю коэффициент на победу «Униона» над «Реалом» упал с 4.70 до 3.60. Поставить на успех мадридцев можно за 2.06.

Я не верю в чудеса. Или стоит?

«Манчестер Юнайтед» примет «Баварию» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Для выхода в 1/8 финала турнира «МЮ» нужно побеждать «Баварию» и надеяться на ничью в матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

Поставить на эти исходы можно за 2.85 и 3.80 соответственно. Суммарный коэффициент – 10.83.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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