Два сезона Абаскаля в «Спартаке» до пауз: год назад много побед и разгромы, сейчас – больше низов и провал на выезде

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» 3:0 в последнем туре РПЛ перед зимним перерывом. Выводы о работе Гильермо Абаскаля многие сделали еще по итогам прошлого сезона, но сейчас можно сравнить осенне-зимнюю часть с прошлогодней.

Сезон-2022/23 ушел на паузу в ноябре 2022-го за неделю до чемпионата мира. Команды сыграли по 17 матчей. Сейчас – 18. Мы сравнили по цифрам – когда «Спартак» при Абаскале чаще побеждал или уступал, как он играл дома и в гостях, насколько часто позволял забивать соперникам:

Несколько небольших выводов:

● Прошлая осень сложилась куда позитивнее: «Спартак» чаще побеждал, меньше пропускал и гораздо больше забивал. 11 побед из 17, не лидерство только потому что здорово шел «Зенит».

Сейчас с теми 36 очками, которые «Спартак» набрал после прошлосезонных 17 туров, он бы лидировал в РПЛ.

● В этом году осень-зима складываются гораздо тяжелее. Выиграна только половина матчей, а проиграно в два раза больше, чем год назад. Забивать столько уже не получается. Громят соперников красиво, но в три раза реже.

Фора -1.5 прошла в этом сезоне четыре раза. В прошлом до паузы – семь.

● В прошлом году «Спартак» здорово играл дома, но был успешен и в гостях, выиграв половину матчей. Домашний перекос сейчас куда более выражен, а гостевых поражений уже стало многовато – пять в восьми играх!

● «Спартак» – значит зрелище, в прошлом году даже низовые матчи были полны моментов. Потом Абаскаль пообещал более прагматичный футбол – и визуально его не было видно, но количество матчей с ТМ вдруг увеличилось.

Сейчас целый месяц с конца октября по конец ноября «Спартак» гонял почти только низы – четыре из пяти. Так было и с конца августа по конец сентября – четыре подряд.

● «Обе забьют» теперь проходит только в половине матчей «Спартака». Но есть чем похвастаться сейчас – шесть игр прошли всухую, а прошлой осенью было пять.

● Второй позитивный момент (и на этом они, видимо, заканчиваются) касается отставания от лидера – сейчас оно не катастрофическое, даже если «Краснодар» уйдет вперед на восемь очков.

Но для возвращения в чемпионскую гонку требуется провести идеальную весну. Прошлая сложилась так себе – «Спартак» выиграл всего лишь четыре матча из 13, так что даже чуть не упустил медали, а заодно и оставил второе место для ЦСКА, хотя перед паузой опережал эту команду на целых семь очков.

Для ставок «Спартак» по-прежнему сильно непредсказуем. Потенциально верховая команда может не реализовать множество моментов, внезапно пропустить без логики игры или при массе возможностей у соперника отыграть всухую. Чрезвычайно интересно, какой тренд появится весной.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Невар