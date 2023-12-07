Магуайр – лучший игрок месяца в АПЛ! Да-да, вы все верно прочли

«Харри Магуайр – лучший игрок месяца» – непривычная фраза, учитывая заметные ошибки защитника «Манчестер Юнайтед» и троллинг в комментариях. Но в ноябре он отыграл здорово и заслужил награду как лучший игрока месяца АПЛ. Образцово преодолел полосу неудач.

А ведь летом букмекеры гадали, каким будет его следующий клуб.

В ноябрьских матчах АПЛ «МЮ» не пропускал. Магуайр – одна из причин

Это в Лиге чемпионов «МЮ» веселился, пропуская семь от «Копенгагена» и «Галатасарая», да еще и отхватывает 0:3 в Кубке лиги. А в АПЛ за ноябрь – ноль пропущенных: «Фулхэм» и «Лутон» побеждены минимально (по 1:0), «Эвертон» – разгромлен (3:0).

Все три матча Магуайр сыграл полностью.

Официальный сайт АПЛ хвалит игрока «МЮ»: за наибольшее количество блокировок, пятый результат по выносам и второй по выигранным верховым единоборствам. Причем Магуайр – первый защитник с наградой игроку месяца с февраля-2022, когда ее получил Жоэль Матип из «Ливерпуля».

Всего игроками месяца становились 15 защитников (награда вручается с 1994-го), а из «МЮ» только трое – Магуайр добавился к легендарным Рио Фердинанду и Неманье Видичу.

В голосовании он опередил пятерых соперников – Жереми Доку («Ман Сити»), Рахима Стерлинга («Челси»), Энтони Гордона («Ньюкасл»), Томаса Камински («Лутон») и Маркуса Тавернье («Борнмут»).

А вот в ЛЧ Магуйар не сверкал

Детализируем статистику Магуайра.

В ноябре он особенно постарался против «Фулхэма» – девять выносов и восемь выигранных верховых. Дальше – тоже получилось: 3+3 с «Лутоном» и 8+5 с «Эвертоном». Любопытно, что в этих матчах у Магуайра ноль отборов и один перехват за все 270+ минут (Opta), зато в других показателях хорош. А еще не забываем, что главное качество защитника – выбор позиции, количеством отборов не всегда можно оценить качество обороны.

По среднему количеству выигранных верховых Магуайр – девятый в АПЛ (лидирует Вирджил ван Дейк), по выносам – в третьем десятке, а удары чаще него блокируют только Джеймс Тарковски из «Эвертона» и Крэйг Доусон из «Вулверхэмптона».

Тем удивительнее контраст с Лигой чемпионов. Магуайр причастен к двум из четырех пропущенных голов от «Копенгагена» – пенальти за игру рукой и результативный рикошет. Но с «Галатасараем» – 5 выносов, 5 выигранных верховых единоборств и три перехвата, а косячил уже вратарь Андре Онана.

Будет ли претендовать Магуайр на награду в декабре? Матч с «Ньюкаслом» проиграли (правда, без серьезных ошибок Магуайра), а в победной игре с «Челси» «МЮ» очень мало оборонялся.

Магуайр едва не ушел летом: букмекеры предлагали ставить на новый клуб

Летом разные БК прикидывали коэффициенты: 9.00 на переход в «Астон Виллу», 11.00 – в «Ньюкасл», 13.00 – в «Тоттенхэм» и «Брайтон», 21.00 – в «Шеффилд Юнайтед». Ближе к сентябрю предлагалось взять «Вест Хэм» или любой итальянский клуб – за 5.00.

Предложение по покупке Магуайра собирался сделать «Эвертон», а «Вест Хэм», по данным Sky Sports, даже договорился о трансфере за 30 миллионов фунтов. «МЮ» даже присмотрел на замену Бенжамена Павара из «Баварии». В итоге все сорвалось. Магуайр не договорился с «МЮ» о денежной компенсации – настаивал на 7 млн евро за то, что уходит на понижение зарплаты.

На фоне слухов главный тренер Эрик тен Хаг выступал с похвалой:

«Магуайр способен быть центральным защитником высшего класса. Он лучший в сборной Англии, так почему бы ему не быть лучшим у нас? Но Харри должен это доказать. Если он недостаточно уверен в себе, чтобы бороться, то должен уйти, ему нужно принять решение. Но я им доволен».

Первые шесть туров – нелучшие воспоминания: то скамейка, то вне заявки, отыграл лишь против «Арсенала» – проиграли 1:3. Но с октября Магуайр – твердая основа «МЮ». Да, из восьми матчей только три без пропущенных голов (как раз те, что в ноябре), но место в составе он вернул. Благодаря травме Лисандро Мартинеса и странных отношений Тен Хага с Рафаэлем Вараном.

Но и на фоне этого букмекеры держали линию на переход Магуайра. Например, в октябре была такая ситуация: 7.00 – на переход в «Вест Хэм», 9.00 – в «Астон Виллу», 15.00 – в «Эвертон», 21.00 – в «Кристал Пэлас». Речь уже, конечно, о зимнем трансфере.

Но после таких удачных матчей разве все еще стоит вопрос об уходе?

Перед сезоном Магуайра освистывали фанаты, у него отобрали капитанскую повязку

Он уходил в отпуск после сезона-2022/23 не в лучшем настроении – неудачный сезон (взял лишь Кубок лиги), потеря места в основе весной.

Летом навалилось еще.

Сначала Тен Хаг передал капитанскую повязку Магуайра Бруну Фернандешу.

«Хотя и крайне разочарован, буду продолжать отдавать все свои силы каждый раз, когда надеваю футболку», – отвечал защитник.

Следом Онана, только появившись, публично отругал защитника после ошибки в предсезонной игре против «Боруссии».

Камерунец смягчил позже: «Мы должны быть очень самокритичны. И если мы хотим выигрывать трофеи, мы должны требовать многого. Харри – отличный парень и фантастический игрок».

Затем Магуайр потерял мяч в матче с «Атлетиком» – и «МЮ» пропустил, а фанаты освистали защитника.

Казалось, карьера Магуайр идет к закату. Осенью Магуайр забил в свои, играя за Англию в Шотландии. Гарет Саутгейт хватался за голову, но не из-за гола: «Это следствие нелепого отношения к нему на протяжении долгого времени. Это бред, я никогда не видел такого отношения к футболисту ни со стороны шотландских фанатов, ни со стороны наших собственных комментаторов, ни со стороны наших экспертов и так далее. Это просто за гранью всего, что я видел».

Магуайра поддержали многие – от актера Тома Холланда до Дэвида Бекхэма. Сам он держался спокойно: «Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует – как много плохого, так и много хорошего».

Дальше перевесило хорошее – он вернул место в основе «МЮ». Теперь Магуайр – лучший игрок ноября во всей АПЛ. Далеко не все такого ждали летом.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Michael Regan, Alex Grimm, Maja Hitij