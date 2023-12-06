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Сразу две ставки на «МЮ» – «Челси», «Ливерпуль» и оборона, «Астон Вилла» тренеришки в спецвыпуске про АПЛ

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Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня в Англии на матчах АПЛ – тур в среду, ах как это приятно. Рассмотрим линии и тренды на ключевые матчи.

10 Хаг на 5+

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Англии. Во всех 14 играх «Челси» в этом сезоне АПЛ судьи показали минимум пять желтых карточек. В сегодняшней встрече тотал желтых карточек больше 4,5 идет с коэффициентом 1.63.

Плюс 3.70 – коэффициент на ничью «МЮ» и «Челси». Так завершились 5 из последних 6 личных встреч.

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом встречи. Победа «МЮ» оценивается в 2.70, успех «Челси» идет за 2.65.

«Ливерпуль» и пропускная способность

«Шеффилд Юнайтед» примет «Ливерпуль» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа пропустила на выезде в семи последних играх. «Ливерпуль» также забивал во всех этих матчах.

Поставить на гол «Шеффилда» в сегодняшней игре можно за 1.85. Такой же коэффициент дают на то, что забьют обе команды.

13 матчей

Команда Унаи Эмери победила на своем поле в чемпионате Англии в 13 матчах подряд. Это рекордная серия в лиге в 2023-м году. Поставить на победу «Виллы» в сегодняшней игре можно с коэффициентом 4.60. Ничья идет за 4.20, победа «Ман Сити» – за 1.75.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker

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Сити победит Виллу сегодня
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