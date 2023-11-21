Что с трендами РПЛ и топ-5: «МЮ» ужасен в первых таймах, «Интер» не пропускает до перерыва, а ЦСКА забыл про сухие игры

Клубный футбол возвращается после паузы на сборные. Вспоминаем тренды из РПЛ и топ-5 лиг, которые могут быть не видны на первый взгляд.

«Оренбург» плох в первом тайме, «Рубин» внезапно стал низовым, «Локомотив» преображается в конце

Шесть клубов в РПЛ заслуживают особого внимания:

● ЦСКА не пропускал только в трех матчах из 15 – от «Балтики», «Рубина» и «Краснодара». В прошлом сезоне сухих игр было сразу 11 из 30.

● «Оренбург» – худшая команда первого тайма и реже всех забивает в этот отрезок. Четыре гола всего, но что интересно, три из них – в ворота «Зенита»! Как и единственная победа в первом тайме – над ним же.

● «Локомотив» забил восемь мячей в заключительный отрезок матча, начиная с 75-й минуты. Такая результативность принесла команде сразу 11 очков.

● «Урал» набрал всего три очка в последних десяти играх после мощного начала. На этом отрезке уральцы – худшие. В десяти последних играх они не побеждали.

● «Рубин» начинал с семи верхов в восьми матчах, но в последних семи играх у него только низы. А сейчас вообще действует серия из пяти подряд матчей без пропущенных голов.

«МЮ» плохо играет в первых таймах, «Кристал Пэлас» – скучно, а «Аугсбург» – очень бодро

В Англии и Германии вот что интересно:

● «Манчестер Юнайтед» выиграл всего один первый тайм из 12 в этом сезоне. Могло, кстати, и этой победы не быть – в ворота «Бернли» Бруну Фернандеш забил на 45-й минуте.

● У «Астон Виллы» продолжается классная серия из домашних побед – уже 13 подряд!

● «Ливерпуль» в последних 23 матчах проиграл лишь однажды. Тем обиднее, что этого поражения, скорее, не должно было быть – от «Тоттенхэма». До этого «Ливерпуль» последний раз проигрывал в АПЛ 1 апреля – 1:4 от «Ман Сити».

А еще у него только три пропущенных гола во вторых таймах, причем один из них – от своего же игрока (автогол Жоэля Матипа во всем том же злосчастном матче с «Тоттенхэмом»).

● «Кристал Пэлас» невыносим в первых таймах с разницей мячей лишь 3:5 (а два тура назад вообще было 1:4), поэтому и сыграл за этот период восемь раз вничью из 12 возможных. Разница голов после перерыва у него – 9:11.

● Про «Унион» в Германии вы, возможно, помните – начали с двух побед по 4:1, а потом получили девять поражений подряд. Серия продолжается.

● «Майнц» все еще как-то выживает в Бундеслиге, но фанаты уже давно не радуются. С учетом прошлого сезона клуб выиграл лишь однажды в последних 16 матчах. Тем удивительнее, что произошло это в игре с «Лейпцигом». «Майнц» в Бундеслиге сейчас – третий с конца.

● «Аугсбург» может научить «Кристал Пэлас» весело играть в первых таймах. У него в 11 играх разница мячей до перерыва – 11:17. Поэтому матчи с участием «Аугсбурга» в этом сезоне самые зрелищные, по крайней мере, до перерыва.

«Лас-Пальмас» скучен до перерыва, «Страсбур» вообще забить не может, а «Сельта» валится во втором тайме

Смотрим оставшиеся три лиги – Испанию, Италию и Францию:

● Матчи с участием «Вильярреала» смотреть интересно – почти всегда «обе забьют». Так было в 11 из 13 игр всего. В двух других подвели «Мальорка» (1:0) и «Хетафе» (0:0).

● Про феномен «Жироны» (лидера Ла Лиги!) всем известно, но вот еще какой факт – команда во вторых таймах вообще не играет вничью.

● А у «Кадиса» прямо-таки разделение на таймы: первый проигран лишь один раз из 12 (четвертое место), во втором – забито лишь два гола (предпоследнее место).

● Что уж говорить про «Лас-Пальмас»: у него разница 3:1 в первых таймах, а всего –11:12 по итогам 13 матчей. Поразительно! Единственный, кто забил «Лас-Пальмасу» до перерыва – Браим Диас из «Реала». И то – случилось это на 45+3.

● «Сельта» провела 13 вторых таймов. Проиграла из них 11. А в первых – только шесть команд играют лучше нее.

● «Интер» знает, о чем речь – он вообще не уступает до перерыва. Гол пропущенный лишь один – да и тот с пенальти от Рикардо Орсолини из «Болоньи».

● «Торино» же в первых таймах не рискует – девять ничьих из 12 возможных.

● «Кальяри» и «Эмполи» забили только дважды до перерыва. Но у «Эмполи» еще и другая проблема – восемь из 12 матчей вообще без голов.

● Во Франции «Марсель» внезапно затих с результативностью: только в двух из последних семи игр были голы. Хотя в еврокубках такой проблемы нет – пять голевых игр из шести.

● «Страсбур» же вообще не забил ни одного гола в первых таймах! Зато после перерыва – девять мячей.

● Удивительна и «Ницца» – идет без поражений, у нее семь подряд сухих матчей (а всего в сезоне – девять), а в первых таймах только один пропущенный гол. Влетел он от Килиана Мбаппе.

Всех поздравляем с возвращением клубного футбола. Уже в пятницу в 22:30 по московскому времени начнется матч «Кельн» – «Бавария», а в 23:00 – «Алавес» – «Гранада» и «ПСЖ» – «Монако».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; Paul Phelan/Global Look Press