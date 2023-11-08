«Зенит» примет «Краснодар», чтобы решить судьбу зимнего чемпионства. Что по трендам, и как менялся график на победу в РПЛ?

В пятнадцатом туре РПЛ «Зенит» принимает «Краснодар». В случае победы питерцы выйдут на единоличное первое место в таблице, а учитываю серию из шести побед подряд (не считая товарищеского матча с «Кайратом»), заряжен как никогда на победу. Сегодня решится судьба зимнего чемпиона.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает разобраться в движении коэффициентов на чемпиона, чего ждать в сегодняшнем матче и какие тренды для этого пригодятся.

● Сколько бы мы не говорили про невероятный «Краснодар» в этом сезоне, но «Зенит» все равно ни разу не удалось обогнать по коэффициентам на чемпионство. Ближе всего линии приблизились в районе седьмого тура, когда на «Зенит» давали 2.00, а на «Краснодар» – 2.80.

● Вопрос о том, когда сказка южан закончится стоял с самого начала суперсерии без поражений, но ничья с «Балтикой» (2:2) и поражение от ЦСКА (1:2) под конец октября охладили коэффициенты – 3.40 в двенадцатом туре и перед выездом в Петербург – 4.50.

● «Зенит» вырулили из крутого пике, а с учетом возможностей состава готов играть вдолгую. Еще 20 декабря «Краснодар» был фаворитом на зимнее чемпионство за 1.85, на петербуржцев выставили 3.55. Сейчас все иначе, «быки» за 2.30, «Зенит» за 1.55.

Что сегодня?

● Хозяева идут за 1.67, на ничью – 4.30, на «Краснодар» – 5.00.

● В четырех из восьми последних встреч в чемпионате на поле «Зенита» краснодарцы отбирали у хозяев очки (2 победы, 2 ничьи), и лишь в одном поединке петербуржцы выиграли с преимуществом больше чем в один мяч. Чем не вариант обратиться к плюсовой форе, да, коэффициент скромный, но за «Краснодар» с форой (+1,5) дают 1.57.

● Не больше двух голов забивалось в 10 из 13 последних игр «Краснодара» в Премьер-лиге, на выезде в чемпионате «Краснодар» не пропускал больше одного мяча в шести из семи предыдущих встреч.

● Обе команды забивали в шести последних личных встречах на поле Зенита в РПЛ, сегодня продолжение тренда за 1.78.

Зенит наносил как минимум пять ударов в створ в шести последних личных встречах на своем поле в РПЛ, сегодня – 1.53.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив