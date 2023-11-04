Кейн – забивающий, «Севилья» во втором тайме и бедный «Унион». Сегодняшние сюжеты в ЛЧ
Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагают провести еще один вечер Лиги чемпионов, поглядывая на котировки букмекеров и тренды, которые делают просмотр увлекательнее.
10 за 5
Это не скидки на черную пятницу, это статистика Харри Кейна, забившего 10 голов в пяти последних матчах за «Баварию». Поставить на гол англичанина в сегодняшней игре с «Галатасараем» можно за 1.45. Дубль оценивается в 3.10.
При этом мюнхенцы еще ни разу не сыграли на ноль в ЛЧ-2023/24, можно взглянуть на тотал «Галатасарая» больше 0,5» за 1.69.
Фокус на концовку
Если бы большинство сериалов брало пример с испанской «Севильи», то концовки удавались бы на славу. В семи последних встречах «Севилья» обязательно забивала во втором тайме.
Поставить на гол команды Диего Алонсо во втором тайме с «Арсеналом» можно с коэффициентом 2.55. Обратная ставка идет за 1.48.
«Унион» развалился
Немецкий клуб проиграл 12 матчей подряд, а в пяти последних встречах «Унион» не смог даже забить. За 2.40 можно поставить на то, что «Наполи» победит и не пропустит. Отдельно победа итальянского клуба идет за 1.41, отсутствие голов у «Униона» – за 2.10.
Коронация
Мадридский «Реал» в прошлом туре в гостях обыграли «Брагу» со счетом 2:1. Эта победа стала для «Реала» третьей подряд в этой ЛЧ. Команда лидирует в группе С и по итогам предстоящей игры уже может обеспечить себе участие в плей-офф. Клуб выиграл в 8 из 10 последних поединков в ЛЧ (1 ничья, 1 поражение), а на своем поле не пропускает больше одного мяча в восьми предыдущих играх в ЛЧ.
Португальцы пропустили больше всех в группе С, в чемпионате тоже не провели ни одного «сухого» поединка. «Реал» готов забивать, поэтому ИТБ 2,5 за коэффициент 1.76 выглядит вполне реальным.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: IMAGO/Moritz Mueller/Global Look Press
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