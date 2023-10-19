Корнеры Франции против Германии, молот «Вест-Хэма» и другие супергерои этого воскресенья

Раздел «Ставки» на Sports.ru с ежедневным выпуском футбольной хроники. Сегодня в программе три матча и три героя.

Французские корнеры

В 16 последних матчах дома «Лилль» выиграл по угловым 14 раз, проиграв лишь однажды. Сумасшедшие 88% побед по этому показателю! Победа по угловым во встрече с «Брестом» идет за 1.55, неплохо при таком тренде.

Железный «Кельн»

«Кельн» принимает «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, во всех семи играх «Гладбаха» в чемпионате сыграл тотал больше 11,5 корнера, в шести из семи матчей планка в ТБ 12,5 проходила всегда. Осторожные 11,5 идут за 2.27.

Молотки против вилланов

Букмекеры считают хозяев уверенными фаворитами с вероятностью победы 51%, в то время как на гостей дают всего 24%. Это может быть ошибка.«Астон Вилла» не может обыграть «Вест Хэм» уже 10 матчей, на то, что и сегодня не проиграют – 1.95.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press