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«Краснодар» и «Крылья Советов» поразили крепкой обороной и мощной атакой. Как можно на это ставить? А кто был круче за 10 туров?

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Впереди еще интереснее – тем более скоро встретятся!

В РПЛ – удивительная история по итогам трети сезона: после 10 туров «Краснодар» пропустил всего три гола, а самая результативная команда – причем с отрывом – «Крылья Советов»!

Как это стало возможным и что об этом думают букмекеры? Разбираемся.

«Краснодар» стал совсем прагматичной командой с семью сухими матчами, но научился еще в прошлом сезоне

Это 12-й сезон РПЛ по системе «осень-весна». За прошлые 11 никому не удавалось пропустить меньше трех голов по итогам 10 туров. Три было дважды, оба раза у «Зенита».

В сезоне-2017/18 под руководством Роберто Манчини «Зенит» пропустил три гола после 11 туров, а после 12-го было уже пять. В прошлом сезоне с Сергеем Семаком у «Зенита» было три пропущенных мяча после 10 туров и четыре – после 11-ти.

Кто подбирался ближе к этому показателю – тот же «Зенит» в сезоне-2019/20, а еще – «Ростов» сезоном ранее. У обеих команд было по четыре пропущенных мяча. В разное время после десяти туров меньше всех пропускали «Динамо» (5), «Амкар» (5 и 6), «Ахмат» (6), ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» (по 8). Наибольшее количество пропущенных за этот отрезок – у «Зенита» в 2012/13 (9 голов).

Последний раз в РПЛ меньше трех мячей после десяти туров пропускал «Рубин». Было это в 2010 году – два гола. 

Илья Васильев так оценивал игру краснодарского клуба в середине сентября: «Очень прагматичный стиль «Краснодара» – среди главных открытий. Мы многое видели еще весной, но теперь команда Ивича лидирует в РПЛ, поэтому к изменениям больше внимания. «Краснодар» по-прежнему готов владеть мячом и комбинировать, при этом легко переходит на забросы Джону Кордобе, настроил опасные стандарты. 

Ивич далек от оборонительного футбола, хотя прагматично отдает инициативу во вторых таймах, если ведет в счете. Далеко не всегда получается качественно: могли пропускать от «Пари НН» (1:0) и «Оренбурга» (2:0), «Локомотив» все же сравнял (1:1), поэтому необходим прогресс в низком блоке. «Краснодар» воспользовался проблемами всех топов и справедливо захватил лидерство, но всего два пропущенных (к тому моменту – прим.) гола – стечение обстоятельств и сэйвы Матвея Сафонова (допустили 7,29 xG)».

Базой уже был прошлый сезон – реже «Краснодара» всухую играли только ЦСКА и «Зенит». Теперь статистика мощнейшая – семь сухих матчей, а только у трех команд – по четыре. Заодно Владимир Ивич помог «Краснодару» с клубным рекордом – 16 подряд матчей в РПЛ без поражений с учетом прошлого сезона, и серия продолжается. Три героя, забивших «Краснодару» в этом сезоне РПЛ – Федор Смолов, Антон Миранчук и Иван Олейников. Больше пока не смог никто.

Остаться с тремя пропущенными голами по итогам первого круга «Краснодару» будет сложно, впереди как раз такой календарь, где отыграть всухую непросто каждый матч (с «Ростовом» уже пропустили два, но победили):

● ЦСКА и «Зенит» (оба в гостях), которые забивают вообще каждый тур.

● «Крылья Советов» (дома) – самая забивная команда чемпионата с отрывом.

● «Балтика» (в гостях), которая из шести домашних матчей, включая Кубок, не забила лишь в одном («Уралу», но имела несколько стопроцентных моментов).

Обычно в РПЛ не слишком высокие коэффициенты на гол определенной команды даже против фаворита. Скажем, гол «Урала» «Локомотиву» оценивается в 1.32, забитый мяч «Рубина» в ворота ЦСКА – 1.34. «Краснодару» же забить непросто – и букмекеры периодически это отмечают, но не считают невозможным для соперника.

Веселее «Крыльев» в лиге нет никого, а за весь прошлый сезон было забито лишь на 7 голов больше

«Крылья Советов» забили больше всех – 25 мячей. 2,5 гола за игру – очень прилично. И это заметно больше, чем у остальных: у «Зенита» и ЦСКА по 20, у других – еще меньше. Уж не рекорд ли это за все сезоны по системе «осень-весна»? 

Не рекорд, но близко. В сезоне-2014/15 «Зенит» за десять туров накидал 28 голов, а в прошлом – 29. За все 11 сезонов «Зенит» в топе по забитым голам по итогам трети чемпионата был девять раз. Еще два клуба – это ЦСКА (20) в сезоне-2015/16 и «Краснодар» (21) четырьмя годами позже. Наименьшее количество голов после десяти туров было у «Зенита» в 2017/18 при Роберто Манчини (19).

От «Крыльев» в этом сезоне в РПЛ пока никто не уберегся – пропускают все. Больше остальных досталось «Ростову» (5:1), а еще – «Спартаку» (4:0), «Факелу» (3:0) и «Динамо» (3:3). «Локомотиву» и «Рубину» повезло пропустить только по голу от самарского клуба, причем матч в Москве мы помним – 21:2 по ударам в пользу «Крыльев» плюс еще и незабитый пенальти.

Александр Дорский писал о «Крыльях» после семи туров: «Это, вероятно, уникальная команда РПЛ, которая сохраняет базовые игровые принципы при большой текучке состава. Новая версия «Крыльев» ­­– снова не слишком прессингующая, снова быстрая, снова умеющая перестраиваться на пятерку (против «Балтики» вообще играли в три профильных центральных – к Александру Солдатенкову и Роману Евгеньеву вышел Матео Барач). Это то, с чем «Крылья» живут третий сезон: и с опытной звездой провинции Зиньковским, и с Салтыковым, который делает первые шаги в РПЛ. 

Забавно, что по атакующим метрикам в этом сезоне «Крылья» пока не дотягивают до уровня прошлого года. Зато в обороне – точно лучше. По качеству допущенных моментов «Крылья» – вторая команда лиги после «Зенита», и это при провальном первом тайме против «Динамо».

Тогда казалось, что сзади у «Крыльев» нет сильных качеств: дергающийся вратарь (вскоре Богдан Овсянников сел на скамейку, в старт вернулся Иван Ломаев), центральные защитники, пускающие за спину и не понимающие, когда нужно доигрывать за нападающим в глубине (Солдатенков против Тюкавина перед голом Константина), недобегающий центральный полузащитник (Витюгов поучаствовал во всех трех голах в ворота «Крыльев»).

Дальше «Крылья» выдали небесспорную игру против «Ростова» (реализовали все, допустили много, но выиграли 5:1) – и пошел прогресс. «Локомотив» (1:1) и «Рубин» (1:2) почти ничего не создали, «Факел» беспокоил только при 3:0. Поэтому взлет «Крыльев» нужно воспринимать со сдержанным оптимизмом».

Игорь Осинькин предупреждал: «Мы должны понимать, что вторая половина первого круга у нас, скорее всего, будет сложнее. Ведь с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком» мы сыграем именно тогда». Что ж, ЦСКА чуть не обыграли, да и со «Спартаком» уже сыграли – и уничтожили его. Ждут остальных.

Еще «Крыльям» покорился клубный рекорд – они забивают в 17 матчах подряд в РПЛ с учетом прошлого сезона. И эта серия продолжается. Интересно, что в прошлом сезоне был заметный перекос в сторону второго тайма – 20 из 32 голов забиты именно после перерыва. Сейчас такого нет: 13 в первом, 12 – во втором.

Но вообще вдумайтесь: 32 гола «Крылья» забили за весь прошлый сезон, а уже 25 – за треть текущего!

Что в календаре до окончания первого круга? Изучаем:

 ● «Пари НН» (в гостях), которому не так просто забить – больше двух команда не пропускает, проблемы были и у топов: «Зенит» мучился в первом тайме, «Динамо» забито только с пенальти, «Локомотив» – лишь в самом конце.

● «Зенит» (в гостях) – тут все ясно, хотя чемпион сейчас чаще пропускает, чем нет.

● «Оренбург» (дома), который с новым тренером успел отыграть два сухих матча (в том числе против «Локомотива») и лишь однажды пропустил от «Зенита».

● «Краснодар» (в гостях) – тут тоже понятно, это команда с бетонной обороной и лидер.

● «Урал» (дома) – он пропускает чаще, чем летом, но играть предстоит через месяц – может что-то поменяться.

Что предлагают букмекеры на голы «Крыльев Советов»:

На гол в ворота «Пари НН» есть коэффициент 1.34, а на ТБ1 – 1.72. По таймам: 2.19 на гол до перерыва и 1.87 – после. И даже в гостевом матче с «Зенитом» забитый мяч «Крыльев» оценивается не так уж высоко – в 1.52. А ТБ1 уже идет за 2.29.

А если «Крылья» не забьют? С «Пари НН» коэффициент на это событие составляет 3.10, а с «Зенитом» – 2.43.

Вообще, посмотреть на матч «Краснодара» и «Крыльев» было бы очень интересно уже сейчас. Но придется подождать до 14-го тура – они сыграют в Краснодаре 5 ноября. 

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Виталий Невар, Павел Бедняков; Stupnikov Alexander/spartak.com, Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press

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