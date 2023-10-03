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«Спартак» не уступал «Динамо» крупно со времен Эмери. Тогда шел фаворитом у букмекеров – и получил 1:5

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В пятом туре Фонбет Кубка России «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 3:0. Для «Спартака» это поражение – первое крупное от «Динамо» за 11 лет.

Со времен Унаи Эмери спартаковцы не уступали динамовцам с разницей в три мяча. Тогда были 1:5 и отставка испанца.

«Динамо» было фаворитом матча и полностью переиграло «Спартак»

Стартовые расклады на игру Кубка – 2.04 на победу «Динамо» и 3.38 на успех «Спартака». Первый тайм уже в девяти матчах подряд до сегодняшнего дня между этими соперниками приносил хотя бы гол, однако рисковал окончиться без них – до 42-й минуты на табло горели нули.

Но затем Федор Смолов переправил мяч в ворота рикошетом от Бителло, а Даниил Фомин – после сэйва Александра Максименко, в итоге – 2:0 перед перерывом.

«Спартак» практически ничего не создал у ворот соперника и во втором тайме, а «Динамо» – снова в конце – отличилось в третий раз, когда в пустые ворота мяч отправил Иван Зазвонкин.

3:0 – предматчевый очень низкий коэффициент на верх (всего 1.41 на ТБ2.5) зашел с трудом, зато даже фора -2.5 на «Динамо» за 5.60 в итоге сыграла. Динамовцы перестреляли спартаковцев по ударам (18:4), особенно мощно смотрелась статистика попаданий в створ – 14:1!

«Спартак» последний раз крупно проигрывал «Динамо» еще при Эмери

Очень похожие ситуации: «Спартак» в кризисе, а разговоры об увольнении испанского тренера, тогда – Унаи Эмери, сейчас – Гильермо Абаскаля, идут все громче.

А какие расклады были тогда?

«Спартак» принимал «Динамо» 25 ноября 2012 года. Это был первый самостоятельный сезон по системе «осень-весна». По итогам 16 туров «Спартак» шел пятым, отставая на десять очков от лидера и на пять – от второго места. «Динамо» располагалось на десятом месте – в восьми очках от «Спартака».

Спартаковцев понемногу лихорадило осенью, но в ноябре пошло совсем тяжело – между 0:2 от «Бенфики» и 0:3 от «Барселоны» в Лиге чемпионов была еще неприятная гостевая ничья с «Волгой». «Динамо» же летело к дерби как на крыльях – восемь побед в последних десяти играх с Даном Петреску.

Тем не менее, фаворитом считался «Спартак» – 1.85 на победу, тогда как на успех «Динамо» был коэффициент 3.75. Ждали и голов – 1.75 на ТБ2.5. Их дождались, а победу «Спартака» – нет.

Как и сегодня в матче Кубка, тогда «Спартак» пропустил два гола подряд за три минуты – на 15-й отличился Александр Кокорин, а на 18-й – Кристиан Нобоа. Перед самым перерывом Кокорин оформил дубль – и вытащить 0:3 у такого «Динамо» уже было невозможно. Во втором тайме в последнюю десятиминутку дважды забил Игорь Семшов. Чтобы не повторить недавние 0:5 с «Зенитом» забил Артем Дзюба уже в компенсированное время.

Шоу продолжилось после игры. Тренировавший «Динамо» Дан Петреску назвал этот матч возможно лучшим в тренерской карьере, а Валерий Карпин пришел на пресс-конференцию вместо Эмери и под аплодисменты объявил, что испанец больше не будет работать в «Спартаке». Именно тогда Дзюба назвал Эмери тренеришкой, а Леонид Федун отказался комментировать отставку, хотя за пять дней до этого объявил: «У него два года контракта, он будет работать все два года».

Что было на самом деле – рассказал полузащитник Эйден Макгиди: «Федун уволил Эмери прямо в раздевалке. Мы проиграли матч с «Динамо» – это пусть и не главное дерби, но все же дерби. Он зашел в раздевалку и сказал: «Унаи, все кончено!». Тренер ответил: «Да мне все равно, поступайте, как знаете!» После этого он ушел. Я задавался вопросом: «Эмери что, реально сейчас уволили?». Парни кивали головами».

А вот версия вратаря «Спартака» Сергея Чернышука: «В раздевалке после матча было непонятное состояние. Эмери стоял очень бледный, пришли Карпин с Асхабадзе и довольно буднично объявили: «Результаты команды не устраивают. Руководство приняло решение сместить главного тренера. Спасибо за работу». Эмери стоял, понурив голову, и не знал, куда деть взгляд. Когда услышал решение руководства, покачал головой — типа «окей, согласен», и быстро вышел».

Что сказал сам Эмери через некоторое время после увольнения: «Главная проблема была не в том, что мы не выигрывали. Проблема была в том, что команда перестала быть командой. Это нормально, что тренера увольняют, если нет результата. Мы были разъединены – и с футболистами, и с большинством руководителей клуба. Только Леонид Федун всегда помогал мне и поддерживал. Вдобавок не было никакого контакта с журналистами в России, и это тоже стало проблемой».

«С одной стороны был Карпин, делавший все, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. С другой — Дзюба, настраивавший против меня игроков и журналистов, как только он начинал получать меньше игрового времени. Я оказался один и не имел возможности что-либо предпринять», – это уже цитаты из автобиографии Эмери.

Все закончилось дико грустно для «Спартака» – итоговое четвертое место при Карпине и потом еще несколько лет без единого трофея. Но не для Эмери, который, мы прекрасно помним, что именно натворил в Европе – взял аж четыре еврокубка.

«Динамо» в том сезоне подтянулось на седьмую строчку, но в следующей игре против «Спартака» само было избито 1:4, получив четыре гола в первом тайме. Кстати, и такая история тоже повторилась совсем недавно.

С тех пор фаворит несколько раз проигрывал дерби, почти всегда – «Динамо», но поражение «Спартака» было фатальным

Как правило, букмекеры не ошибались, но было несколько игр не по раскладам:

● В мае 2014-го в последнем туре «Динамо» считалось небольшим фаворитом и вело 2:0, но уступило 2:3 с последним голом Дмитрия Комбарова с пенальти на 90+8.

● В матчах сезона-2014/15 «Динамо» тоже имело коэффициент чуть ниже на победу, но проиграло 1:2 после дубля Дзюбы и 0:1 из-за автогола Дугласа.

● В последнем туре сезона-2017/18 явным фаворитом был «Спартак», да ему было и нужнее – чтобы сохранить второе место для прямого выхода в Лигу чемпионов. Но «Динамо» выиграло с коэффициентом 7.25! «Спартак» вскоре не прошел ПАОК и распрощался с Массимо Каррерой.

● Через год шансы «Динамо» смотрелись чуть предпочтительнее против «Спартака» Олега Кононова, но штрафной Георгия Джикии оставил их даже без ничьи.

● Еще через год «Динамо» было фаворитом, но уступило 0:2 уже на «ВТБ Арене» перед остановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

● Те же 0:2 ровно через два года повторились, хотя у динамовцев шансы были выше перед матчем согласно букмекерам.

Получается, что за последние десять лет «Спартак» куда чаще «Динамо» выигрывал у него дерби, где не был фаворитом. Но в тот момент с Эмери все случилось совсем наоборот. Зато сегодня «Динамо» в соответствии с предматчевыми раскладами оказалось сильнее «Спартака». И, видимо, еще ближе придвинуло еще одного тренера из Испании к отставке.

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