Два футбола и хоккей на сегодня: Ставки субботы

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередным выпуском надежной, как «швейцарские часы», рубрики «Ставки дня». В сегодняшней программе: немного КХЛ и чуть больше футбола.

Победа Петербурга

Впервые при Сергее Семаке «Зенит» проиграл два домашних матча в чемпионате за один сезон. Винить в этом «Зенит» может только себя: играют слишком расслабленно, совершают много ошибок, постоянно общаюстя с судьями.

В текущем розыгрыше РПЛ у «Оренбурга» на домашнем поле всего одна победа над «Сочи», который тонет на дне турнирной таблицы, «Зенит», в свою очередь, традиционно силен на выезде (ни одного проигрыша в этом сезоне в гостях). Позволить себе проиграть еще один матч никак нельзя, поэтому 1.67 на победу питерцев – явный подарок.

Тотальный «Спартак»

В КХЛ у «красно-белых» в каждой игре праздник. Так, тотал больше 4,5 шайб проходил в семи из восьми игр «Спартака» на выезде. В матче с «Трактором» ждем много шайб, поэтому тотал больше идет за 1.80.

«Реал» против... «Жироны»

Как лидера таблицы. Мы основательно расписали игру «Жироны» в этом сезоне Ла Лиги, поэтому просто не можем пройти мимо игры с мадридским «Реалом». Только фокус на «сливочных», которые подают больше 5,5 угловых в семи из восьми последних очных встреч команд. Сегодня на корнеры – 2.25.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press