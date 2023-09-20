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День дерби в ставках: голы в лондонском, низкая результативность в мадридском и на кого поставить в Ле Класико

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Сегодня много классного футбола, Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает спецвыпуск «Ставки дня» посвященный трем дерби: в АПЛ, Лиге 1 и Ла Лиге. Смотрим на тренды, анализируем и берем самое интересное.

Результативность и зрелищность в Лондоне

Северолондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» всегда интересное и яркое. За десять последних игр – минимум два мяча в сетке, и тотальная доминация хозяев (за 18 матчей в АПЛ у гостей всего одна победа, хех). «Арсенал» хорош дома в матчах со «шпорами»: восемь побед и четыре ничейных результата в последних 12 матчах, поэтому можно заиграть комбинированную ставку – победа «Арсенала» и тотал больше 2,5 голов. Коэффициент 1.90.

Во Франции победит сильнейший

А это команда из трех букв. И «ПСЖ» и «Марсель» не в лучшем состоянии – у Парижа худший старт в эпоху больших денег, у «Марселя» смена тренера и курса... в общем, не ахти. Однако парижане в этом сезоне в ударе именно в матчах с историческими соперниками (смотрите матч с «Лионом» и Лансом»). Магия Энрике на месте, он то знает толк в дерби. 

Ну и статистика личных встреч явно за «ПСЖ» – победы в 16 из последних 20 игр, поэтому муки выбора не про эту игру – просто победа Парижа за 1.72.

Тайны мадридского двора

«Атлетико» и «Реал» в этом сезоне на лечебных процедурах. Везде травмированные, везде небольшие проблемы: «Атлетико» внезапно влетел «Валенсии», «Реал» побеждает на последних минутах, минимально, благодаря Беллингему... 

Голов ждем по минимуму, ведь за последние 13 игр только дважды случилось больше двух мячей. В победу «Реала» верится больше, тем более за 2.75.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: IMAGO/David Klein/Global Look Press

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