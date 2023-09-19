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«Бавария» против «МЮ» в Лиге чемпионов – шоу. Вспоминаем тот самый финал через букмекерские коэффициенты

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В первом туре Лиги чемпионов «Бавария» примет «Манчестер Юнайтед» – идеальный матч для старта группы A, где в параллельной игре сыграют «Галатасарай» и «Копенгаген». Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает окунуться в историю, а конкретно в финал ЛЧ-1999 (и один из главных камбэков в истории футбола). Но и про линии и коэффициенты на сегодняшний матч не забудем.

Финал-1999, карусель вероятностей

Что тут сказать, за 24 года про эту игру сказано так много, что придумать новые эпитеты практически невозможно. Хотя у нас есть чем удивить – смотрите, как менялись коэффициенты на ту игру в лайве.

Для полноты картины лучше один раз увидеть (и сто раз тоже увидеть).

С учетом того, что скорость интернета в то время считалась в килобитах, да и онлайн-букмекеров, по сути, не существовало, ловить коэффициенты в концовке приходилось у окошек пунктов приемов ставок, переминая в руках заветный чек. Но это было тогда, а что сейчас?

Немцы – безоговорочные фавориты, на помощь идет смолл-маркет

Очевидным фаворитом сегодняшней встречи является «Бавария» – на ее победу можно поставить с коэффициентом 1.50. Букмекеры считают, что шансы «МЮ» на положительный исход крайне малы. Ничья оценивается в 4.95, а победа английского клуба – в 6.40.

Плюс мюнхенцы с высокой вероятностью забьют минимум два гола – поставить на это можно за 1.38. «МЮ» неудачно начал новый сезон АПЛ. Команда Эрика тен Хага проиграла 3 из 5 матчей и занимает 13-е место в чемпионате. «Бавария» делит первое место в Бундеслиге с «Байером», набрав 10 из 12 возможных очков.

«С начала прошлого сезона я еще ни разу не выпускал на поле стартовый состав, который считаю лучшим. Всегда у кого-то травмы. Но мы всегда добивались нужных результатов, не считая нынешнего периода. Я сталкивался с подобным прежде – и преодолевал. С этим нужно справляться. Мне подобные ситуации нравятся тем, что тебе нужно с ними как-то справиться, нужно знать, что делать, а именно – сосредоточиться на процессе», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» перед матчем. И правда, нынешний «Манчестер» – проблемный, но тренды есть тренды.

• «Юнайтед» пробивает в створ больше 3,5 раз на выезде в шести из семи последних игр. Пока в строю Рэшфорд – удары точно будут, а поставить на это можно с коэффициентом 1.82.

• С учетом тотальной нехватки игроков (Магуайр, Варан и Маунт не полетели на игру с «Баварией». В заявке «МЮ» 5 защитников и 4 вратаря) сбивать темп придется фолами, да и тотал больше 3.5 желтых карточек сыграл в шести матчах «Манчестер Юнайтед» подряд. Сегодня ТБ идет за 1.84.

Ну и про «Баварию» не забываем: команда в этом сезоне на ходу, Тухель налаживает связи, Кейн – топ. 

• Тотал меньше 4,5 офсайдов сыграл в семи из восьми последних игр дома, сегодня на вне игры можно поставить за 1.72.

• Угловые – не их профиль. Дома баварцы подают меньше 6,5 корнеров в пяти подряд матчах Лиги чемпионов (и в десяти с учетом выездов), коэффициент на ТМ – 1.87.

И отдельно про Харри Кейна – в футболке «Тоттенхэма» форвард смог забить лишь пять голов в 18 матчах против «МЮ». Сейчас он в составе одной из лучших команд Европы последних лет, но аналитики больше верят в то, что засуха продолжится. На гол – 2.10, не забьет – 1.65.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford/Allsport, Jurij Kodrun

1 комментарий

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QWertY
Быстрый гол испортил игру(до 90 минут), так как после этого штрафного Бавария начала играть по счету, а МЮ шел вперед. В итоге мы увидели матч а-ля Ливер-Тоттенхэм, где скаузеры после голы выдвинули бус, а шпоры никак его не могли взломать. Но отличие в том, что у дьяволов в том матче был характер, а у Тоттенхэма нет)
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