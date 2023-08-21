Ставки дня: офсайды «Астон Виллы», фолы «Панатинаикоса» и карточки «Галатасарая»

Очередной еврокубковый день в Разделе «Ставки» на Sports.ru. Все как обычно: три матча, три ставки, три коэффициента. Поехали по Европе?

«Астон Вилла» и боязнь офсайдов

Эмери и компания на выезде в Шотландии, при этом не забыли сделать прививку от офсайдов. С назначения тренера «Вилла» не побеждала по офсайдам в 18 играх (в 17 из низ проигрыш), поэтому стоит ловить валуй.

«Хибернинан» не проиграет по офсайдам за 1.32.

Победа «Хибернинана» по офсайдам – 1.82.

Грубияны из «Панатинаикоса»

В гости к «Браге» приедут крутые ребята из Греции, привыкшие силой доказывать, кто хозяин поля. Тотал больше 23.5 фолов сыграл в 9 из 10 последних выездных матчей «Панатинаикоса» (и в 16 из 17 в общем). Коэффициент 1.51 выглядит подарком на этом фоне.

«Галатасарай» – всем пример

В отличие от греков, которых мы рассмотрели выше, турецкий «Галатасарай» – эталон дисциплины. Тотал меньше 2,5 желтых карточек сыграл уже в семи матчах подряд (и в 15 из 16 последних). Коэффициент на то, что с «Мольде» джентельменская игра продолжится – 1.62.

Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP